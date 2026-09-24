NVIDIA 595.104.02 ya está disponible para Linux como una nueva actualización de la rama estable de los controladores gráficos de NVIDIA. Esta versión llega con un número de cambios reducido, pero corrige dos problemas que podían provocar fallos en determinadas circunstancias, incluyendo un problema capaz de causar un bloqueo con Wayland.

La nueva versión fue publicada el 22 de septiembre de 2026 y mantiene la rama 595.xx como la línea de controladores orientada a ofrecer estabilidad. NVIDIA continúa desarrollando paralelamente la rama 615.xx, que incorpora novedades con mayor frecuencia, mientras que la serie 595 se centra principalmente en correcciones y mantenimiento.

NVIDIA 595.104.02 corrige problemas con Wayland y la memoria de la GPU

Una de las correcciones más relevantes de NVIDIA 595.104.02 afecta directamente a los sistemas Linux que utilizan Wayland. NVIDIA ha solucionado un problema relacionado con los valores VkHdrMetadataEXT utilizados por Vulkan para proporcionar información HDR.

El controlador podía reenviar al protocolo color-management-v1 de Wayland determinados valores que no habían sido previamente validados. En determinadas circunstancias, esto podía terminar provocando un bloqueo. La corrección introduce el comportamiento necesario para evitar que esos valores no validados lleguen al protocolo de gestión de color de Wayland.

El cambio resulta especialmente interesante teniendo en cuenta la creciente utilización de Wayland en los escritorios Linux modernos. Aunque no afecta necesariamente a todos los usuarios de NVIDIA, quienes utilicen Vulkan, HDR y Wayland pueden encontrarse con escenarios en los que esta corrección sea relevante.

También se corrige un problema con las tablas de páginas de la GPU

La segunda corrección incluida en NVIDIA 595.104.02 está relacionada con la asignación de tablas de páginas de la GPU. NVIDIA ha solucionado un fallo que podía producirse al intentar asignar tablas de páginas superiores a 2 GiB, debido al límite representado por INT_MAX .

Las tablas de páginas son una parte fundamental del mecanismo utilizado para gestionar la memoria virtual de la GPU. Por tanto, aunque se trata de un problema bastante específico, la corrección evita un fallo que podía aparecer en determinadas situaciones de asignación de memoria de gran tamaño.

Una actualización pequeña dentro de la rama estable

A diferencia de otras versiones recientes del controlador de NVIDIA, 595.104.02 no introduce una larga lista de nuevas funciones. Su objetivo principal es mantener la estabilidad de la rama 595 y solucionar problemas detectados en versiones anteriores.

NVIDIA mantiene actualmente distintas ramas de sus controladores para Linux. La serie 595 corresponde a la rama de producción estable, mientras que la serie 615 funciona como New Feature Branch y recibe nuevas características antes que la rama estable.

Por ello, quienes ya utilicen un controlador 595.xx encontrarán en esta actualización principalmente correcciones de errores, y no un cambio importante en las funciones disponibles. La propia NVIDIA recomienda utilizar los paquetes proporcionados por cada distribución cuando estén disponibles, ya que pueden integrarse mejor con el resto del sistema.

En definitiva, NVIDIA 595.104.02 es una actualización de mantenimiento que merece especial atención entre los usuarios de Linux que utilizan Wayland, Vulkan y funciones HDR. Aunque el número de cambios es reducido, una de las correcciones evita un posible bloqueo relacionado con la gestión del color y la otra soluciona un problema en la asignación de tablas de páginas de gran tamaño.