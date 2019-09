Hace ya meses que se habló por primera vez de Microsoft Edge Chromium, una nueva versión del navegador presente en Windows que estará basado en el motor del de Google. Ahora ya está disponible en versión beta y lo que podemos probar en este momento es muy parecido a Chromium, tanto es así que han eliminado opciones como la de dibujar que sí están disponibles en la versión normal. En la actualidad está disponible para Windows (a partir del 7) y para macOS, pero parece claro que pronto llegará a Linux.

Hace poco mencionaron que Edge Chromium llegaría a Linux “eventualmente” y ayer, un componente del equipo de desarrolladores de Microsoft Edge dijo que están trabajando en ello. De hecho, hay una encuesta (disponible aquí) para desarrolladores en la que preguntan cosas como las distribuciones que usan o para qué suelen usar los navegadores en Linux.

Encuesta disponible para saber en qué usaríamos Edge Chromium

¡Nosotros, el equipo de desarrolladores de Microsoft Edge, estamos desarrollando requisitos para llevar Edge a Linux, y necesitamos tu ayuda con algunos supuestos! Si eres un desarrollador que depende de Linux para desarrollar, probar, la navegación personal, por favor, ¡tómate un segundo en rellenar esta encuesta!

Aún no hay disponible nada para Linux, pero si unimos lo que dijeron hace meses con lo que dijeron ayer, encuesta incluida, está claro que llegará el momento en el que la versión basada en Chromium de Edge llegará, o mejor dicho, estará disponible para usarlo en nuestros ordenadores. No son pocos los navegadores basados en Chromium que están disponibles para nosotros, entre los que tenemos Opera o Vivaldi y prácticamente cualquier navegador que no sea Firefox, por lo que personalmente dudo que la versión Chromium de Edge consiga una gran cuota de mercado entre los usuarios de Linux.

¿Te interesaría usar Edge Chromium en Linux?