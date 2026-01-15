Nuevo Slimbook Executive: Libertad, potencia y diseño

Slimbook introduce una nueva generación de uno de sus equipos más representativos: el Executive. Esta versión renovada conserva la estética ligera y elegante que lo caracteriza, pero da un salto hacia una experiencia más exclusiva gracias a unos acabados muy cuidados y una textura especialmente agradable al tacto.

Diseño y portabilidad

El portátil destaca de inmediato por su acabado negro mate, que proyecta discreción y sofisticación. Sin embargo, es al sostenerlo cuando realmente sorprende. Su recubrimiento Silk Skin proporciona una superficie suave y sedosa que transmite calidad desde el primer momento y ofrece una sensación de confort constante durante el uso diario.

Con un peso de solo 1,2 kg y un formato de 14 pulgadas, el Executive está pensado para acompañarte en cualquier desplazamiento. Su chasis de magnesio combina resistencia y ligereza, garantizando un cuerpo robusto sin sacrificar movilidad. Además, su sistema de disipación térmica mantiene el rendimiento estable incluso en jornadas de trabajo exigentes.

Potencia e IA para impulsar tu creatividad

Equipado con un procesador Intel Core ULTRA 7 255H y con la posibilidad de montar hasta 128 GB de RAM, este modelo está preparado para ejecutar máquinas virtuales y tareas pesadas con total fluidez. La integración de funciones de inteligencia artificial, junto con una batería de larga duración, permite acelerar flujos de trabajo, mejorar resultados en aplicaciones de texto e imagen y convertir ideas en proyectos terminados con mayor rapidez y precisión.

Autonomía para todo el día

La batería de 99 Wh, el máximo permitido para viajar en avión, garantiza muchas horas de uso sin necesidad de buscar un enchufe. Esto convierte al Executive en un aliado fiable para trabajar desde cualquier lugar sin interrupciones.

Conectividad y seguridad

El equipo incorpora una amplia variedad de puertos para adaptarse a cualquier entorno profesional:

Hasta 3 USB‑A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

1 USB‑C 3.2 Gen 2 (10 Gbps, PD, DP)

1 USB‑C 4.0 (40 Gbps, PD 100W + DP 1.4a)

RJ45

Lector de tarjetas SD

HDMI 2.1

En materia de privacidad, incluye un sistema de bloqueo físico para la cámara web y la opción de desactivarla desde la BIOS/EC, garantizando un control total a nivel de firmware.

Y, por supuesto, el Executive ofrece compatibilidad completa con Linux, Windows o configuraciones duales…

Más información – Tienda Slimbook