Usar lo estandarizado es importante. Aunque un servidor es usuario de Linux y se mueve cómodo con LibreOffice, en ocasiones me piden trabajos que tengo que editar obligatoriamente con Microsoft Office. Por ese motivo, muchos usuarios de Linux miramos de vez en cuando qué opciones tenemos de usar la famosa suite de ofimática que lanzó Bill Gates hace casi tres décadas, muchos terminamos acudiendo a office.com y otros recurren a software como WINE. Todo esto podría cambiar en un futuro no muy lejano.

La promesa viene por parte de Hayden Barnes, un desarrollador de Ubuntu/Canonical en WSL y Hyper-V. Barnes que promete hacer funcionar Microsoft Office en Ubuntu 20.04 sin el mencionado software de “no emulación” WINE, pero también sin basarse en la nube o en GNOME en WSL. Los vídeos de demostración han sido publicados en la red social Twitter, en donde podemos ver cómo se ejecutan tanto Word como Excel en Ubuntu 20.04 con un rendimiento decente.

Word on Ubuntu 20.04. Very usable on an i5-6300U with just integrated graphics. It is not WINE, remote/cloud, or GNOME on WSL. It is something else I put together. Next, I plan to add working file associations. pic.twitter.com/nGQ8USeR0m

— Hayden Barnes (@unixterminal) April 30, 2020