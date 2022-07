Hace algo más de dos meses lo intenté y terminé volviendo a X11. Wayland en KDE parece que quiera hacerse mayor, pero sigue cometiendo fallos molestos, con algunos que restan productividad. En mayo, una de las quejas que tenía era que el equipo no se apagaba, terminando por darle «botonazo». Ese problema está resuelto en un 90% de los casos en las últimas versiones de Plasma 5.24, pero aún hay fallos groseros.

Por ejemplo, un bug tonto pero molesto: estoy escuchando música con Cider y, si tengo más de una pestaña abierta en Vivaldi (no sé con otros navegadores basados en Chromium), cada vez que cambia de canción hace un salto de ida y vuelta por dos de esas pestañas. Es, como poco, confuso. Pero aún hay cosas que distraen más, como el puntero acompañado constantemente de otro icono sin venir a cuento.

KDE en Wayland no permite arrastrar imágenes a GIMP

Y yo me pregunto: ¿qué hace ese icono ahí? He abierto Telegram, estoy navegando por Telegram y ese puntero me acompaña vaya a donde vaya. Lo mismo puede pasar al moverme por el panel inferior o el lanzador de aplicaciones: aparece el icono de «añadir», haga lo que haga, ahí, sin ningún sentido. No sé si diciendo que da coraje es suficiente o me quedo corto.

Quizá, para algunos que dependan de los gestos del panel táctil, esto es un mal menor, pero cuando no te permite hacer cosas que se dan por sentadas, la cosa se pone un poco más peliaguda. Por ejemplo, tiene gracia que no me permita arrastrar imágenes del escritorio a GIMP, algo que hago constantemente para, por ejemplo, añadir el logotipo al escritorio para crear la imagen de Wayland en KDE. Para poder añadirla tengo que hacerlo con el menú Añadir como capas, y a partir de ahí todo funciona normal.

Si decía que tiene gracia era por si unimos que no me deja arrastrar imágenes a GIMP con que parece que sea la manera de añadir las imágenes en WordPress. Para no salir del navegador, yo lo hago haciendo clic en un botón, buscándola y eligiéndola. Este botón sí funciona en Wayland en KDE, pero si tengo el navegador a pantalla completa, la ventana para elegir las imágenes aparece en segundo plano, por lo que no se ve. Además, el icono de la ventana es una K de KDE que no suelo ver, por lo que no me doy cuenta de qué es hasta que es tarde. Sí se puede arrastrar imágenes al navegador, de ahí que me haga gracia.

Sí se siente más rápido, pero habrá que tener paciencia

Pero no todo es malo, y será mejor en el futuro. Cuando pulan todos estos bugs, que aunque son molestos son tonterías, usar Wayland en KDE será la mejor opción. Ya se sabe que es más seguro, y los gestos son muy útiles, pero es que además se siente que todo va más fluido, hasta el punto de que tengo que quitarle sensibilidad al panel táctil, yo que siempre la pongo al máximo. Hace tiempo que Plasma tarda mucho en eliminar archivos presionando la tecla «Supr», y eso es instantáneo en Wayland, como debería ser.

Y una cosa más: este artículo sobre Wayland en KDE es más bien «Wayland en el KDE de Pablo». Pablo tiene su hardware, usa un software y no usa, por ejemplo, los drivers propietarios de NVIDIA, aunque dudo mucho que esto último mejore las cosas, por lo menos en la actualidad. Algunos desarrolladores de KDE aseguran que ya hace tiempo que están trabajando en Wayland como opción principal, y también que la mayoría de bugs se notan en el software de terceros, pero en mi caso no es así. Eso de que aparezca el icono de «añadir» junto al puntero en el panel inferior no es de terceros, por lo que aún tienen trabajo por delante para mejorarlo todo. En los otros sí podemos culpar a Vivaldi (o a Chromium), GIMP y Telegram, pero el resultado del partido ya va X11 2 – 0 Wayland. Esperamos la remontada.