La última actualización de controladores gráficos de NVIDIA para Linux no solo se ha centrado en la rama más reciente, sino que también ha traído una nueva versión para las GPU más veteranas: el controlador 580.159.03. Este lanzamiento está pensado para quienes siguen dependiendo de tarjetas algo antiguas, pero todavía muy presentes en muchos equipos domésticos y de juego.

Mientras la serie 595 continúa avanzando como rama principal, este nuevo paquete de la línea 580 se convierte en la opción imprescindible para usuarios con gráficas Maxwell, Pascal o Volta, especialmente en entornos de escritorio Linux modernos donde sigue habiendo una base importante de hardware de estas generaciones.

Rama 580 frente a 595: por qué algunas GPU se quedan fuera

Junto al lanzamiento de la versión 595.71.05 para Linux, NVIDIA ha decidido mantener vivo el soporte en paralelo con la rama 580, que ahora se actualiza a la versión 580.159.03. El motivo es claro: la serie 595 ha dejado de ser compatible con varios modelos de tarjetas antiguas, lo que obliga a parte de los usuarios a quedarse en esta rama heredada.

En la práctica, quienes tengan tarjetas de las familias GeForce 700, GeForce 900 y GeForce 10 para sobremesa ya no pueden usar la línea 595. Lo mismo ocurre con muchos modelos de portátil, entre ellos las series 800M, 900M y GeForce 10 Series para portátiles. En todos esos casos, el camino de actualización pasa por seguir en la rama 580 y, por tanto, instalar este nuevo 580.159.03.

Mejoras clave del controlador NVIDIA 580.159.03

La versión 580.159.03 no se limita a ser un mero mantenimiento, sino que incluye correcciones importantes para la estabilidad en Linux, sobre todo en configuraciones modernas de escritorio y pantallas múltiples. Entre sus cambios más destacados se encuentra un mejor manejo de la memoria de vídeo, lo que puede marcar la diferencia en equipos con GPUs más ajustadas.

Una de las novedades más relevantes es la mejora del mecanismo de reserva a memoria del sistema cuando la VRAM está casi llena. Gracias a este cambio, se reducen las posibilidades de bloqueos del escritorio Wayland, un problema que algunos usuarios habían sufrido al exprimir la GPU con varias aplicaciones, juegos o monitores conectados.

Correcciones para DisplayPort MST y estabilidad del kernel

El controlador 580.159.03 incorpora también ajustes para DisplayPort MST (Multi-Stream Transport), una tecnología utilizada para conectar varios monitores en cadena o a través de ciertos hubs. En algunos escenarios, el módulo nvidia-drm generaba errores en el registro del sistema y no era capaz de enumerar correctamente los conectores disponibles.

Además de esos fallos de enumeración, se ha abordado un error que podía provocar un bloqueo del kernel durante la inicialización del controlador en determinadas configuraciones MST. Este tipo de cuelgues a nivel de núcleo son especialmente molestos porque pueden dejar el sistema totalmente congelado, obligando al reinicio forzoso, de modo que su corrección es especialmente relevante para quienes usan monitores múltiples en entornos profesionales o de juego.

Solución a la regresión en EGL-X11 y SLI Mosaic

Entre las incidencias solucionadas, NVIDIA señala una regresión introducida en la serie 575.xx que afectaba a las aplicaciones EGL sobre X11 en configuraciones SLI Mosaic. Este tipo de montaje, menos habitual en el usuario doméstico pero presente en ciertos entornos profesionales y de visualización avanzada, permitía combinar varias GPU y pantallas para crear un escritorio gigante.

Con la versión 580.159.03, las aplicaciones EGL-X11 deberían volver a arrancar con normalidad en sistemas que usan SLI Mosaic, recuperando un comportamiento que se había visto interrumpido por ese fallo previo. Para quienes dependen de configuraciones multi-GPU en Linux, esta corrección puede resultar especialmente apreciada.

Mejoras para VRR por HDMI y estabilidad en Vulkan

Otro de los puntos que NVIDIA ha afinado en este lanzamiento gira en torno a la tecnología de frecuencia de refresco variable (VRR) en pantallas HDMI. Algunos usuarios experimentaban parpadeos o inestabilidad visual al usar VRR, una característica clave para jugar con mayor fluidez al sincronizar los fotogramas con el monitor.

El nuevo controlador también aborda un problema que podía provocar errores Xid junto con fallos VK_DEVICE_LOST en aplicaciones basadas en Vulkan cuando se redimensionaban las ventanas de forma repetida. Este comportamiento, además de molesto, afectaba directamente a la experiencia en juegos y aplicaciones gráficas intensivas que emplean esta API moderna.

Impacto para usuarios de Linux

En el contexto donde hay una presencia significativa de equipos con hardware reutilizado o de generaciones anteriores, la publicación de este controlador tiene un impacto directo en quienes siguen usando GPUs Maxwell, Pascal y Volta en distribuciones Linux. Desde entornos domésticos hasta laboratorios universitarios o pequeñas empresas, la rama 580 continúa siendo la base necesaria para mantener estas tarjetas al día.

Distribuciones centradas en el rendimiento y en la experiencia de escritorio, como diversas variantes de Arch Linux, Debian, Ubuntu y derivadas populares en España, suelen ofrecer rápidamente estos controladores a través de sus repositorios o repos propios. Algunos proyectos enfocados en usuarios avanzados y gaming, como determinadas derivadas de Arch orientadas al rendimiento, acostumbran a integrar con rapidez estas versiones para dar soporte estable a gráficas de la serie 700, 900 y 10xx que aún tienen mucha vida útil.

Recomendaciones para quienes usan GPU antiguas en Linux

Para los usuarios que se encuentren en la situación de tener una tarjeta de las generaciones afectadas, la recomendación es comprobar si su distribución ya ha empaquetado el controlador 580.159.03 y actualizar en cuanto esté disponible. De este modo podrán beneficiarse de las mejoras en estabilidad, sobre todo si utilizan Wayland, monitores múltiples o aplicaciones basadas en Vulkan.

Conviene también revisar la documentación de la distribución antes de cambiar de rama de controladores, ya que intentar instalar la serie 595 en una GPU sin soporte puede dar lugar a problemas de arranque del entorno gráfico. Mantenerse en la línea 580 garantiza que las tarjetas GeForce más antiguas sigan funcionando con un nivel razonable de optimización y corrección de errores.

Con este lanzamiento, NVIDIA consolida la rama 580 como el refugio técnico para un amplio parque de GPUs que ya no entran en los planes de la línea 595, pero que siguen siendo plenamente válidas para jugar, trabajar o estudiar en Linux; la versión 580.159.03 aporta un conjunto de ajustes orientados a mejorar la estabilidad diaria, reducir cuelgues y pulir detalles en configuraciones modernas, lo que resulta especialmente relevante en entornos donde el reciclaje de hardware y la vida útil prolongada de los equipos son cada vez más habituales.