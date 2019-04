Hace casi una década, Apple puso el primer clavo en la tumba de Flash Player. Con el tiempo nos hemos dado cuenta de que era una tecnología obsoleta y peligrosa, por lo que muchos servicios dieron el paso a HTML5. Creo que con este cambio todos ganamos, pero no todos los cambios son buenos. Y es que ya hace tiempo que muchos sistemas operativos ya no soportan los 32bits, algo que ha empezado a hacerdesde el pasado jueves.

Esta decisión fue tomada por una votación que tuvo lugar en diciembre y el equipo dice que los usuarios que quieran seguir usando Xubuntu pueden hacerlo en su versión v18.04 que estará soportada hasta 2023. A partir de ahí, los usuarios con un ordenador de 32bits deberán asumir que no recibirán más actualizaciones o cambiar a un sistema operativo que siga soportando esa arquitectura. Esto son malas noticias para todos aquellos poseedores de un ordenador de 32bits que aún funcione perfectamente, puesto que Xubuntu es un sistema operativo de los más ligeros de los que forman parte de la familia Ubuntu.

Xubuntu 19.04 gana compatibilidad con enlaces AptURL

Xubuntu 19.04 Disco Dingo incluye novedades importantes, como la vuelta de GIMP, compatibilidad con enlaces AptURL, Linux Kernel 5.0 o la nueva versión Xfce 4.13.3. Como el resto de sus hermanos, la nueva versión también incluye las últimas versiones de su paquete de aplicaciones, entre las que están Parole Media Player, el explorador de archivos Thunar o Firefox.

Por lo personal, esto me parecen malas noticias, y más si pienso en equipos que aún tienen algunos familiares. Recuerdo haber resucitado un ordenador con Xubuntu hace años y pasó de ser un equipo lento a uno totalmente funcional. Es cierto que ahora no es tan ligero como hace algún tiempo, pero siempre será menos pesado Xfce que GNOME o KDE. ¿Qué te parece que Xubuntu 19.04 ya no incluya soporte para los 32bits?