Hace unos meses, probando a ChatGPT, se me ocurrió decirle «Te vendo una PineTab Early adopter«, también conocida como 1 u original. Me soltó el rollo de «Como inteligencia artificial…» y yo le dije que no valía de mucho si la estaban abandonando todos los desarrolladores de sistemas operativos. Pero me insistió que no, que aún hay gente que valorará mucho esa PineTab… Bueno, sólo puedo discrepar, y más tras una de las últimas publicaciones de postmarketOS en Mastodon.

El problema, que ya he leído en diferentes foros, fue que la PineTab original no se vendió mucho. La gente que la compramos en su día no somos suficientes para que alguien pierda el tiempo desarrollando para ella. En los foros de Manjaro ARM llegaron a decir que estuvieron lanzando imágenes sin siquiera tener una para probar, tiempo antes de que dejaran de soportarla. Quien parecía estar aguantando era postmarketOS, pero se han rendido a la evidencia y también van a abandonar el mantenimiento de la primera tablet de la piña.

Ubuntu Touch sería la única opción para la PineTab original

Hace meses podíamos probar Mobian y Arch Linux, pero tanto uno (hace más de un año) como el otro (a mediados de 2022) se dieron por vencidos hace mucho. Hubo un proyecto que podía dar ciertas esperanzas, el de GloDroid, que por lo menos permitiría que convirtiéramos a la PineTab en un dispositivo con Android, pero no se puede trabajar para un grupo tan pequeño de usuarios, y menos aún si no tienen ningún dispositivo en el que hacer pruebas.

Por lo tanto, la teoría dice que la única opción que queda es Ubuntu Touch, el sistema con el que venía. Va a ser difícil, ya que tienen el mismo problema que el resto de desarrolladores: ¿para qué esforzarse si casi nadie la usa? Yo tendría una respuesta: porque decidieron lanzar el producto. Nunca pasó de algo en fase beta, y no habla muy bien ni de UBports ni de PINE64.

Pronto lanzarán la PineTab 2, con mucho mejor hardware y con un precio más elevado. Y yo desde aquí sólo puedo decir que merece la pena mirar el desarrollo desde la barrera. Tener una tablet con Linux que nos permita usar una distribución en un tamaño reducido suena muy bien, pero hacer de conejillo de indias no tanto. Yo, por mi parte, voy a volver a ofrecerle la mía a ChatGPT…