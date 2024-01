Aunque mi compañero Diego los defiende, le gustan y recomienda, por lo menos algunos de ellos y como mínimo no ataca al tipo de paquete, creo que no me equivoco si afirmo que está muy poco acompañado en su postura. Canonical hizo oficial la disponibilidad de los paquetes snap en 2016 con Ubuntu 16.04 Xenial Xerus, nos prometió el cielo y yo sólo leo comentarios negativos de la comunidad Linux. En mi caso concreto, y me consta que no soy el único, he llegado a deshacerme de ellos completamente.

Lo que sí triunfa son los flatpak, y en Flathub, el repositorio más popular, encontramos prácticamente todo. Por poner algunos ejemplos, el navegador Vivaldi, Bottles o casi la totalidad de las aplicaciones del círculo de GNOME. Gustan más, y también parece ser que presentan menos problemas. En muchas ocasiones son los desarrolladores de los diferentes programas los que los suben, a diferencia de lo que pasa en Snapcraft que mucho lo reempaqueta Canonical. Esto mismo pasa con el paquete snap de Steam, y Valve desaconseja su uso tras los muchos reportes de bugs que está recibiendo.

Valve desaconseja el uso de los paquetes snap, por lo menos el de Steam

Hace mucho tiempo, para ser honesto no recuerdo cuándo ni dónde leí cierta información, pudo ser incluso aquí en LXA pero no lo encuentro en el archivo, se hablaba del buen trabajo que estaba haciendo Canonical con el paquete snap de Steam, hasta el punto de que se echaban ciertas pullitas a otras opciones. Ahora, algunos meses o años después, Valve está recibiendo cada vez más quejas de usuarios que reportan bugs con este paquete, por lo que recomiendan usar la versión .deb que ellos mismos empaquetan o por lo menos usar el paquete flatpak.

Ha sido Timothee Besset quien lo ha publicado en Mastodon (vía GamingOnLinux):

«Valve está recibiendo un número creciente de informes de errores por problemas causados por el reempaquetado de Canonical del cliente de Steam a través de snap. La mejor manera de instalar Steam en Debian y sistemas operativos derivados es seguir las instrucciones en http://repo.steampowered.com/steam y utilizar el .deb oficial. No estamos involucrados en el reempaquetado snap. Tiene muchos problemas. Si no quieres el .deb, por favor considera al menos la versión flatpak».

La versión flatpak no está verificada, pero eso no significa que un proyecto no esté involucrado. Tampoco lo está Vivaldi Browser, y quien lo sube forma parte del equipo oficial. Lo que sí es seguro es que no tienen nada que ver con el reempaquetado del snap, y que éste está presentando muchos problemas que escapan a su control.

No es un ataque, pero…

Lo comentado por Timothee Besset no es un ataque directo y gratuito a los paquetes snap. Es sencillamente contar un hecho que está ocurriendo. Si los usuarios de Steam se quejan del mal funcionamiento del programa y el programa lo están editando de alguna manera terceros desarrolladores, poco o nada pueden hacer para identificar el problema y encontrar una solución.

Lo mejor para los usuarios de Debian/Ubuntu es usar el paquete .deb, que es lo nativo y sale directamente del horno de Valve. Después, el paquete flatpak. Para el resto de distribuciones, pues dependerá. Si no tienen problemas con el paquete snap, no deja de ser una opción, pero debería tomarse en consideración después del flatpak.

Y para los que no quieran ni lo uno ni lo otro, la opción que les que da es ver si su distribución Linux lo ofrece en sus repositorios oficiales. Yo desde aquí lo único que puedo hacer es recomendar lo mismo que Valve, y el paquete snap debería ser lo último por probar.

Los usuarios de una distribución basada en Debain/Ubuntu pueden descargar la última versión de Steam en formato .deb desde la página web oficial de Steam. En este otro enlace hay información para hacerlo manualmente. Los usuarios de otras distribuciones Linux pueden encontrar el tarball aquí.