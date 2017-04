NTFS-3G: actualizado el driver con una interesante funcionalidad

El soporte de sistemas de archivos es excelente en Linux, siendo el sistema que más formatos soporta. No obstante, existen algunos tipos de FS para los que los controladores del kernel no están al 100%, ya que son sistemas que provienen de otros sistemas operativos y han sido adaptados, alguno de ellos cerrados como NTFS de Microsoft Windows. Sin embargo, otros como FAT, también de la compañía de Redmond, están muy logrados y el soporte es 100%…

El problema que había hace un tiempo con el controlador de NTFS del kernel es que la lectura de particiones NTFS estaba bastante avanzada, pero la escritura estaba más inmadura. Eso poco a poco ha ido mejorando, ya ya es factible la lectura y escritura, y sobre todo con la aparición de los drivers NTFS-3G que se pueden instalar en tu distro. Pues bien, éstos han vuelto a ser actualizados para agregar algunas funcionalidades que aún no se habían podido trasladar.

Los drivers no solo están disponibles para Linux, también para otros sistemas como FreeBSD, QNX, OpenSolaris, macOS, y otros Unix-like, permitiendo así el soporte para el formato de Microsoft, algo necesario al ser uno de los más extendidos junto con FAT, para desgracia de muchos… Volviendo al tema, el proyecto suele lanzar una actualización al año, y ésta ya está aquí, esta vez con un cambio mayor que se agradecerá.

El cambio del que hablo es el soporte agregado de reserva para hibernar unidades NTFS cuando se montan en modo solo lectura. Algo que en Windows estaba presente, pero que en los controladores libres aún no. Y ese no es el único extra que se ha añadido, ya que incluye otras muchas mejoras extra, como también han sido revisado el tema de permisos extendidos para el sistema de archivos. Sin duda muy buenas noticias para todos aquellos que no utilizan el sistema de Microsoft, pero dependen por unos u otros motivos del FS creado para NT…