El lanzamiento de Debian 13, conocido como “Trixie”, marca un punto importante dentro del mundo Linux. Esta distribución, reconocida por su estabilidad y robustez, introduce una serie de novedades que afectan tanto a usuarios finales como a desarrolladores y empresas que dependen de soluciones basadas en Debian.

A pocos días de su lanzamiento definitivo, ya se encuentra disponible la ISO de la Release Candidate 3 (RC3), lo que permite a quienes tengan interés adelantarse y probar todas las mejoras antes de que la versión estable vea la luz. Esta fase final está orientada a detectar errores y pulir detalles, asegurando que la edición estable mantenga la reputación de fiabilidad característica de Debian.

Soporte oficial para arquitecturas abiertas y nuevas tecnologías

Una de las grandes novedades de Debian 13 es la inclusión de soporte oficial para RISC-V de 64 bits, uniéndose así a otras distribuciones de renombre como Ubuntu, Fedora u openSUSE. RISC-V destaca por ser una arquitectura abierta, lo que supone una alternativa interesante a los estándares cerrados de ARM, AMD o Intel, y acerca Debian a una mayor comunidad de desarrolladores y usuarios que apuestan por la libertad y la innovación tecnológica.

La compatibilidad en Debian 13 está enfocada solo en procesadores RISC-V de 64 bits little-endian, reforzando su compromiso con tecnologías modernas y la ampliación de opciones para quienes buscan experimentar con hardware alternativo.

Release Candidate 3: últimos ajustes antes del lanzamiento final

Con la RC3 disponible, el Proyecto Debian invita a todos los entusiastas a colaborar en la detección de posibles fallos y a familiarizarse con las novedades de “Trixie”. Esta versión de prueba muestra los últimos cambios aplicados a la distribución, centrados principalmente en el proceso de instalación y en la integración de nuevas herramientas y paquetes.

Entre las mejoras técnicas de esta RC3, destacan:

choose-mirror : optimización en la elección de servidores espejo, lo que facilita actualizaciones y mejora la experiencia de instalación.

: optimización en la elección de servidores espejo, lo que facilita actualizaciones y mejora la experiencia de instalación. debian-cd : la ISO incluye ahora paquetes específicos para arquitecturas como powerpc64le-64k y elimina componentes considerados innecesarios, ahorrando espacio en disco.

: la ISO incluye ahora paquetes específicos para arquitecturas como powerpc64le-64k y elimina componentes considerados innecesarios, ahorrando espacio en disco. debian-installer : actualización de la interfaz binaria de aplicaciones del núcleo Linux (ABI) y mejoras en la gestión de imágenes ISO para facilitar la instalación en distintos entornos.

: actualización de la interfaz binaria de aplicaciones del núcleo Linux (ABI) y mejoras en la gestión de imágenes ISO para facilitar la instalación en distintos entornos. hw-detect : evita la copia automática de firmwares embebidos, optimizando el uso de recursos durante la instalación.

: evita la copia automática de firmwares embebidos, optimizando el uso de recursos durante la instalación. Mejoras en el soporte lingüístico: compatibilidad con 78 idiomas y traducción completa en 32 de ellos, ampliando el acceso global.

Estas incorporaciones buscan facilitar la transición tanto desde versiones anteriores de Debian como desde otras distribuciones derivadas, haciendo que la adopción de “Trixie” sea sencilla y segura para diferentes perfiles de usuario.

Actualizaciones en software y escritorios

Debian 13 llega con más de 14.000 paquetes nuevos, elevando el total a más de 69.000. Se han actualizado más de 44.000 paquetes respecto a la versión anterior, mientras que cerca de 9.000 considerados obsoletos han sido eliminados. Los usuarios encontrarán las versiones más recientes de entornos de escritorio como GNOME 48, KDE Plasma 6.3, LXDE 13, LXQt 2.1.0 y XFCE 4.20, además de un núcleo Linux actualizado (6.12 LTS), Bash 5.2.37 y LibreOffice 25.

Una importante actualización en Debian 13 es la migración del sistema de cronometraje de 32 bits a 64 bits, superando posibles problemas derivados del desbordamiento del reloj en 2038 y garantizando mayor estabilidad a largo plazo.

Debian como base de otras distribuciones y proyectos destacados

Su papel como meta-distribución es fundamental, ya que muchas distribuciones conocidas como Ubuntu, Linux Mint, MX Linux y otros proyectos se construyen sobre Debian. La llegada de una nueva versión implica una base actualizada para todo este ecosistema, permitiendo que los desarrolladores integren las últimas mejoras en estabilidad, seguridad y compatibilidad.

Proyectos como Nitrux 3.4 se benefician directamente de los cambios de “Trixie”, ampliando las posibilidades para usuarios que buscan entornos personalizados o adaptados a necesidades específicas.

Novedades destacadas en Proxmox VE 9.0 basado en Debian 13

Una de las aplicaciones empresariales que aprovecha Debian 13 es Proxmox VE 9.0. Este entorno de virtualización se apoya en la última versión de Debian para ofrecer una plataforma más moderna, estable y compatible con una gama más amplia de hardware.

Entre las novedades de Proxmox basadas en Debian 13 se encuentran:

Soporte de instantáneas en almacenamiento compartido LVM, facilitando la gestión y el despliegue en entornos empresariales.

Mejoras en redes definidas por software (SDN), incorporando nuevas herramientas para crear arquitecturas más avanzadas y escalables.

Actualización de componentes como QEMU, LXC, Ceph y ZFS, beneficiándose de los últimos avances en código abierto.

Interfaz móvil actualizada y reglas de afinidad mejoradas para cargas de trabajo críticas y alta disponibilidad.

Proxmox VE 9.0 ya está disponible para su descarga, incluyendo opciones de soporte profesional y acceso a todas estas innovaciones gracias a la integración con “Trixie”.

El soporte para arquitecturas abiertas, las mejoras técnicas en la instalación, y el mayor soporte multilingüe consolidan a Debian 13 “Trixie” como una base sólida para el software libre y soluciones empresariales en evolución. Los avances permiten una plataforma más segura, moderna y preparada para los desafíos tecnológicos futuros.