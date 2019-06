Novedades Kymera Ventus y Apollo de… Slimbook … sí … otra vez

Slimbook ya nos tiene cansados de tantas novedades. ¡Estamos hartos! No damos a basto en LxA de publicar buenas noticias de la empresa española. Es odioso ver la cantidad de sorpresas que lanzan… ¡Nah! Realmente nos encanta Slimbook y todos sus productos y novedades. Ahora nos ha presentado cosas muy interesantes que también podréis ver en los 2 mega stands (>70m2) que van a montar para la OpenEXPO 2019 que se celebrará en La Nave (Madrid) el día 20 de junio. ¡Eso está ahí ya! ¡No te lo pierdas!

Pero si no puedes ir o quieres un adelanto de lo que nos trae la compañía valenciana, decir que su Kymera Ventus, el PC de sobremesa de Slimbook, tendrá actualizaciones. Hay más procesadores Intel y GPUs NVIDIA, y llegará también la 3º Gen de AMD, con los Ryzen basados en la microarquitectura Zen 2 fabricada en 7 nm. Pero no es lo único, la caja ha dado el estirón. Ahora ha crecido 3 cm de altura, pasando de ser una Micro-ATX a una ATX. Su elegante diseño y calidad… iba a decir que no ha cambiado, pero sí lo ha hecho. ¡Ha mejorado! El aluminio de alta densidad continúa, pero el lateral transparente de metra-quilato ahora es de cristal templado.

Pero claro, no contentos con ello, Slimbook ha pensado en dar más noticias que eso. Y también han presentado Slimbook Apollo. En este caso es un elegante AIO (All In One) linuxero que será el alma de tu escritorio u oficina a partir de ahora. Una pantalla de 23,6″ LED IPS, procesadores Intel Core i5 e i7, posibilidad de montar dos discos duros, uno SSD M.2 y otro SATA3, de 8 a 32 GB RAM, y conectividad WiFi, Bluetooth, USB 3.0, USB 2.0, HDMI 1.4, Jack de audio, y RJ-45. Todo con materiales de calidad, fabricado en aleación de aluminio y vídrio.

Además, no hemos acabado aquí, también están trabajando en el Slimbook PRO X, del que hablamos aquí y del que ya se conocen algunas especificaciones. Por el momento, sabemos que sale el 19 y que están muy confiados en que sea el mejor portátil GNU/Linux para muchos.