Mantener los equipos a punto y los datos a salvo es una de esas tareas que a veces se hace cuesta arriba si no contamos con el software adecuado. En el ecosistema de la administración de sistemas, disponer de herramientas que permitan replicar discos de forma precisa es fundamental para no perder tiempo ni información valiosa en el proceso. Y es que recientemente se ha dado a conocer la llegada de Clonezilla Live 3.3.2.

Se trata de una actualización que, aunque a primera vista pueda parecer un cambio menor, trae mejoras de calado bajo el capó que van a facilitar mucho la vida a quienes trastean a diario con servidores y estaciones de trabajo. No se trata solo de añadir funciones visuales, sino de asegurar que la base del sistema sea lo suficientemente sólida como para no dar problemas en momentos críticos.

Clonezilla Live 3.3.2 da el salto técnico con el Kernel 7.0 y mejor soporte RAID

El aspecto más destacado de esta nueva entrega es, sin duda, la actualización de su núcleo al Kernel Linux 7.0. Este cambio no es una simple cuestión de números, ya que permite que los componentes de hardware más actuales sean reconocidos sin complicaciones, evitando esos errores de compatibilidad que suelen aparecer al intentar clonar equipos de última generación. Por otro lado, se ha puesto especial mimo en mejorar el comportamiento con mdraid, una noticia que vendrá de perlas a los administradores que gestionan configuraciones de RAID por software y necesitan realizar operaciones de limpieza o restauración de forma eficiente.

Una herramienta clave para el despliegue y la recuperación

Para los profesionales que se encargan del mantenimiento en centros de datos o en aulas de informática en España y el resto de Europa, este tipo de utilidades son el pan de cada día. La nueva versión está diseñada para que las tareas de migración y backup bare metal sean mucho más fluidas, permitiendo que los despliegues de sistemas operativos en múltiples máquinas se realicen con un margen de error mínimo. Ya sea en un entorno doméstico para salvar los datos de un portátil o en infraestructuras corporativas complejas, la fiabilidad sigue siendo el pilar central sobre el que se asienta este software libre.

Contar con este tipo de puestas a punto permite que la base técnica sobre la que se trabaja sea mucho más robusta frente a imprevistos. Al final, lo que busca cualquier experto en IT es que la clonación y limpieza de discos se convierta en un proceso predecible y libre de sobresaltos técnicos. Disponer de una herramienta actualizada es, a día de hoy, la mejor garantía para asegurar la continuidad del servicio y proteger la integridad de los datos ante cualquier fallo de almacenamiento que pueda surgir en nuestros sistemas.