CachyOS vuelve a la carga con una ISO que no se limita a actualizar paquetes: pulsa a fondo en accesibilidad, rendimiento y experiencia de uso, tanto para escritorio como para dispositivos portátiles. Este lanzamiento de noviembre llega en plena racha de actividad del ecosistema GNU/Linux, donde prácticamente cada semana aparece una nueva versión de alguna distro importante, paquetes clave se renuevan y el rendimiento en gaming sigue siendo un campo de batalla constante.

Más allá de los titulares, esta versión de CachyOS trae cambios que se notan en el día a día, incluyendo mejoras de rendimiento: instalador más accesible, integración más sólida con systemd en el arranque, mejor soporte para GPUs modernas y portátiles como la ROG Ally, y una experiencia de juego más pulida gracias a Proton-CachyOS. Vamos a desgranar todo lo que trae esta ISO, conectándolo también con el contexto del resto del “Linuxverso” para situar mejor su importancia.

Una ISO de CachyOS que por fin cuida la accesibilidad desde el minuto cero

Uno de los puntos que más llaman la atención de esta imagen es que, por fin, la accesibilidad deja de ser una nota al margen. La ISO incluye de serie el lector de pantalla Orca y el sintetizador de voz espeak-ng tanto en el medio en vivo como en el instalador, lo que permite a personas con discapacidad visual instalar CachyOS sin apoyarse en trucos, ayudas externas o instalaciones asistidas.

Esto significa que, desde que arrancas la ISO, puedes moverte por el instalador guiándote por voz, configurar tu sistema y completar el proceso sin tener que “adivinar” dónde estás haciendo clic. No se trata de un añadido cosmético: abre CachyOS a usuarios que hasta ahora lo tenían mucho más complicado que en otras distros que sí habían cuidado este apartado.

Este enfoque encaja con una tendencia que se empieza a ver más en el mundo GNU/Linux: no basta con ser rápido o bonito; el sistema tiene que ser utilizable por el mayor número posible de personas. CachyOS, que siempre se ha vendido como distro de rendimiento extremo, ahora empieza también a ponerse las pilas en inclusión.

mkinitcpio, systemd y Bcachefs: arranque más listo, pero con cabeza

Otra pieza clave del lanzamiento está en el sistema de arranque. El equipo ha decidido activar el gancho “systemd” de mkinitcpio en aquellas configuraciones donde tiene sentido. Esto permite integrar mejor el arranque inicial del sistema con el stack de systemd, lo que suele traducirse en una gestión más coherente de servicios y puntos de montaje desde el principio.

Sin embargo, no han ido a lo loco: si el usuario elige ZFS o Bcachefs como sistema de archivos raíz, el gancho systemd se desactiva automáticamente, ya que estas tecnologías todavía no se llevan bien con ese hook. De esta forma se evita que una configuración moderna acabe generando un sistema que no arranca correctamente.

En paralelo, cuando seleccionas Bcachefs como filesystem, el instalador ahora instala automáticamente el paquete bcachefs-dkms, sustituyendo el módulo genérico del kernel por uno mantenido vía DKMS. Esto mejora la integración con versiones de kernel personalizadas (algo muy típico en CachyOS) y da más estabilidad a quienes quieren apostar por Bcachefs en producción.

Camino hacia un nuevo gestor de inicio de sesión: Plasma Login Manager y Cosmic Greeter

En el plano del escritorio, el equipo está preparando terreno para cambiar cómo se entra en el sistema. El instalador ya incluye soporte para Plasma Login Manager y Cosmic Greeter, dos soluciones modernas pensadas para integrarse mejor con sus respectivos entornos gráficos.

La idea de los desarrolladores es que, en el futuro, Plasma Login Manager sustituya a SDDM como pantalla de acceso en las instalaciones con KDE Plasma. No obstante, de momento este relevo se mantiene en pausa porque todavía falta una integración sólida con la configuración de KDE (KDE Settings), especialmente en lo relativo a opciones gráficas y comportamiento del display manager.

Donde sí se ha dado el salto ya es en el escritorio COSMIC: las instalaciones que usan COSMIC pasan a emplear Cosmic Greeter como login manager por defecto. Esto aporta una experiencia mucho más coherente, sin tener que mezclar un escritorio tan diferenciado como COSMIC con un gestor de acceso genérico que no encaja visual ni funcionalmente.

Mejor detección de hardware y soporte ampliado para GPUs y portátiles

Otra área donde esta ISO pisa fuerte es en el reconocimiento y configuración del hardware. El sistema ahora instala automáticamente intel-media-sdk y vpl-gpu-rt en aquellas GPUs Intel que lo admiten, mejorando la experiencia en tareas de vídeo acelerado por hardware y codificación/decodificación.

Además, CachyOS abandona definitivamente el controlador propietario NVIDIA 390xx, pensado para las antiguas GPU Fermi. En su lugar, esas tarjetas utilizarán el driver libre Nouveau con la variante NvBoost, que aporta mejores prestaciones dentro de las limitaciones de ese hardware veterano. Este movimiento encaja con lo que ya se ve en otras distros: el soporte para drivers muy antiguos se va retirando y se apuesta por soluciones abiertas que aún se mantienen activas.

En el terreno de los dispositivos portátiles, la ISO añade soporte específico para la ROG Ally y la ROG Ally X, dos máquinas que se han vuelto bastante populares para gaming en formato handheld. Esto implica ajustes de kernel, controladores y configuración para que la experiencia al arrancar la ISO en estos dispositivos sea mucho más directa, sin tener que pelearse con drivers a mano.

Dentro de los ajustes de hardware también hay un detalle importante: se deshabilita la interfaz Ethernet USB del chip T2 en la herramienta chwd, evitando problemas con ciertas configuraciones de red en equipos que montan ese hardware.

CachyOS-Hello y cachyos-settings: pequeños retoques que facilitan el día a día

La aplicación de bienvenida, CachyOS-Hello, también recibe cariño. A partir de ahora, el botón “Instalar aplicaciones” abre directamente el PackageInstaller oficial del proyecto, en lugar de usar un instalador interno propio. Esto unifica la experiencia de gestión de software y evita duplicar herramientas que hacen prácticamente lo mismo.

Además, se ha añadido una interfaz de línea de comandos (CLI) para manejar las funciones principales de la GUI. Esto es especialmente útil para usuarios avanzados, scripts de automatización o instalaciones remotas donde quizá no tengamos un entorno gráfico disponible, pero sí queremos reproducir las mismas opciones que ofrece la interfaz visual.

También se han corregido varios detalles en la detección y comprobación de la versión de la ISO, de forma que CachyOS-Hello reconozca correctamente desde qué imagen se ha instalado el sistema y pueda mostrar avisos o información relevante según el caso.

En el paquete cachyos-settings, un cambio que puede pasar desapercibido pero es interesante a nivel de rendimiento es que se ha deshabilitado la recompresión de páginas incomprensibles en ZRAM. Tras pruebas internas vieron que ese comportamiento no aportaba mejoras reales y podía introducir sobrecarga innecesaria en situaciones concretas, así que se ha optado por un enfoque más pragmático.

Proton-CachyOS: más control sobre DXVK, caché de sombreadores y Wayland

Para los jugadores, esta versión de CachyOS viene especialmente bien servida. Proton-CachyOS, la variante de Proton adaptada por la distro, permite ahora activar dxvk-gplasync como implementación alternativa de DXVK, simplemente definiendo la variable de entorno PROTON_DXVK_GPLASYNC=1. Esto abre la puerta a probar mejoras de rendimiento y reducción de stuttering en determinados títulos, siempre bajo responsabilidad del usuario.

Por otro lado, la capa Anti-Lag de AMD se desactiva automáticamente cuando se usa PROTON_FSR4_UPGRADE, ya que se han detectado problemas de estabilidad cuando ambas tecnologías se combinan. De esta forma se prioriza que las sesiones de juego sean estables, incluso si ello implica sacrificar alguna característica de reducción de latencia.

También se ha reforzado el comportamiento de la caché de sombreadores (shader cache) por juego, aumentando límites y ajustando cómo se gestionan esos datos, especialmente pensando en usuarios de GPU NVIDIA. Gracias a esto se reduce la probabilidad de desbordar la caché y se disminuye la frecuencia con la que hay que recompilar sombreadores, lo que se traduce en menos tirones al jugar.

En cuanto a la integración con Wayland, Proton-CachyOS incorpora un buen número de correcciones en fullscreen, manejo de teclas muertas, comportamiento de DPI y salida de vídeo, además de mejoras en el componente winewayland.drv. Todo ello hace que jugar bajo Wayland, algo cada vez más común en entornos modernos como KDE Plasma o GNOME, sea menos problemático.

Por si fuera poco, se incluyen actualizaciones para tecnologías de escalado como FSR3 y XeSS, de modo que quienes utilicen resoluciones dinámicas o quieran rascar FPS extra tengan a su disposición las últimas mejoras en estos sistemas de reconstrucción de imagen.

Limine, btrfs-overlayfs y Calamares: correcciones que evitan sustos

En el apartado de correcciones de errores, hay varias piezas importantes relacionadas con el arranque y la instalación. Para empezar, se ha resuelto un fallo que afectaba a la instalación del gestor de arranque Limine en sistemas con implementaciones UEFI defectuosas, donde las entradas no se registraban correctamente en el firmware. Con el arreglo, Limine vuelve a comportarse como debe incluso en placas base algo más caprichosas.

Además, el sistema pasa a usar la variante basada en systemd del gancho btrfs-overlayfs, lo que mejora la compatibilidad con el gancho systemd de mkinitcpio mencionado antes. Esta combinación evita conflictos en sistemas que usan Btrfs con capas overlay y se benefician del arranque gestionado por systemd.

El instalador Calamares también recibe un ajuste fino: se retira la opción “attr2” de la configuración de montaje XFS, siguiendo las recomendaciones actuales del propio proyecto XFS, que considera esa opción obsoleta o innecesaria en configuraciones modernas.

Linux 6.12.58, KDE Plasma 6.5.3 y stack KDE al día

Bajo el capó, esta ISO de CachyOS se apoya en el kernel Linux 6.12.58 de soporte extendido (LTS), una base sólida pensada para ofrecer estabilidad y al mismo tiempo compatibilidad con hardware actual. Para una distro centrada en rendimiento y juegos, tener un kernel reciente pero con mantenimiento prolongado es clave.

En la sesión en vivo y como escritorio principal, CachyOS monta KDE Plasma 6.5.3, acompañado de KDE Frameworks 6.20 y la suite KDE Gear 25.08.3. Esto significa acceso a las últimas mejoras de Plasma 6, tanto en rendimiento como en refinamientos de la interfaz, integración con Wayland y características del ecosistema KDE.

Este enfoque coincide con su filosofía general: ofrecer un escritorio moderno, ligero y muy configurable, pero siempre sobre un stack relativamente fresco, sin caer en el inmovilismo de versiones demasiado antiguas.

Steam-native-runtime, cambios manuales y cómo actualizar si ya usas CachyOS

Para quienes ya tienen CachyOS instalado, hay un cambio importante relacionado con Steam. El equipo anuncia que el tiempo de ejecución “steam-native-runtime” queda desaprobado y se recomienda migrar al runtime oficial incluido con el paquete steam, siguiendo la misma línea que Arch Linux, que ha ido retirando compatibilidad con el runtime nativo antiguo.

La guía oficial propone un proceso muy sencillo: actualizar el sistema con sudo pacman -Syu y desinstalar el paquete steam-native-runtime. A partir de ahí, Steam utilizará automáticamente el entorno estándar proporcionado por Valve, que es el que recibe soporte activo.

Fuera de ese ajuste, para mantenerse al día basta con ejecutar la clásica orden de actualización de paquetes. Quienes no quieran complicarse pueden hacer lo propio desde Plasma Discover u otras herramientas gráficas equivalentes.

CachyOS en el mapa de distros de alto rendimiento

A nivel de consumo, el entorno KDE de CachyOS suele moverse alrededor de 800 MB – 1 GB de RAM en reposo, cifras muy competitivas para un escritorio tan completo. En benchmarks comparativos frente a Arch “puro” se observan ganancias de un 5-15 % en determinadas cargas, algo que se nota especialmente cuando se compila código o se trabaja con proyectos grandes.

Frente a alternativas como Garuda o EndeavourOS, CachyOS sacrifica algo de “brillo visual” y preinstalación de software a cambio de ir muy al grano en rendimiento. Eso sí, sigue siendo una distro que exige algo más de experiencia que opciones más amigables como Manjaro, por lo que los recién llegados quizá necesiten tiempo para hacerse a su filosofía.

Sus principales ventajas pasan por un rendimiento claramente superior, un soporte excelente para hardware moderno, una interfaz limpia y actualizaciones frecuentes pero bien cuidadas. Entre los puntos menos favorables se cuentan cierta exigencia de conocimientos, menor idoneidad para equipos muy antiguos y un conjunto de paquetes preinstalados más limitado que el de otras distros “para todos los públicos”.

Con todos estos cambios en la ISO de noviembre, CachyOS refuerza su posición como una de las opciones más serias para quienes buscan una distro Arch-like rápida, afinada para gaming y tareas pesadas, pero ahora también más accesible, mejor integrada con systemd y más cómoda de usar en hardware reciente y dispositivos portátiles. La suma de mejoras en el instalador, Proton-CachyOS, el soporte de GPUs y la pulida experiencia en Plasma y COSMIC la convierten en una candidata muy sólida para quienes quieren dar un salto de calidad respecto a otras propuestas más conservadoras.