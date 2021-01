A mediados de noviembre, Clement Lefebvre lanzó una beta de la próxima versión del sistema operativo que desarrolla. Echando una vista atrás en el tiempo, todos pensábamos que la versión estable de Linux Mint 20.1 llegaría antes de navidad, sobre los días 22-24, pero no fue así. Personalmente, he mirado el servidor del proyecto varias veces para ver si, por lo menos, habían subido las imágenes, pero no. Y el boletín mensual de diciembre nos ha explicado por qué.

¿Cuál puede ser el motivo de un retraso? Ahora mismo, yo sólo puedo pensar en uno: problemas. Y es que el equipo de Linux Mint ha informado de que tienen 34 problemas abiertos. Dicen que la mayoría de ellos no deberían impedir el lanzamiento, pero aún hay fallos que quieren corregir antes de entregarnos la versión estable de Linux Mint 20.1. Ahora la duda es: ¿cuándo llegará?

No se sabe cuándo llegará Linux Mint 20.1

Por el momento hay 34 asuntos abiertos. La mayoría de ellos no son bloqueadores de versiones, pero todavía hay errores que queremos corregir antes de darle a Linux Mint 20.1 una versión estable. Sé que me lo han pedido varias veces, pero no puedo dar una fecha exacta de lanzamiento. No es que no queramos decíroslo, es simplemente que no sabemos exactamente cuándo tendrá lugar el lanzamiento. Hasta que esté listo, no sucederá, y una vez que esté listo, no hay razón para esperar para anunciar una fecha.

Aunque no hay fecha de llegada oficial de Linux Mint 20.1, sí subrayan que tienen un ciclo de desarrollo de seis meses, lo que les da ritmo y cierto sentido de urgencia, por lo que están centrados en lanzarlo ahora, pero ese «ahora» no se sabe cuándo será exactamente. Entre los problemas, mencionan algunas regresiones en el kernel LTS que usa Ubuntu, siendo uno de los más graves uno que afecta a los paneles táctiles. Ese fallo no se va a solucionar pronto porque ya estamos en plena temporada navideña. Otro de los problemas que tienen que atajar está relacionado con los AMD Ryzen 5 y Ryzen 7, por lo que paciencia.

Linux Mint 20.1 tendrá el nombre en clave de Ulyssa y estará soportado hasta 2025.