Hace una semana publicamos una encuesta para saber qué opina la comunidad Linux sobre cuál es el mejor entorno gráfico de los que tenemos disponibles. Con respecto a la cantidad de opciones, algunos opinan que hay de más y que eso sólo consigue que haya fragmentación. Otros opinamos que las opciones siempre son buenas, y que para evitar esa fragmentación, ¿en cuáles habría que centrarse? Según la encuesta, eliminar opciones haría que algunos usuarios no estuvieran contentos.

En la encuesta pusimos 12 opciones, 14 si tenemos en cuenta que i3 aparecía junto a Sway y LXQt lo hacía junto a LXDE, y todas han recibido votos. También añadisteis más escritorios en el apartado Otros, como un Cutefish (CDE) que no quisimos meter en la lista por haber nacido hace muy poco tiempo. Así que parece que el debate entre opciones o fragmentación caería del lado de las opciones. ¿Y cuál fue el entorno gráfico que más votos recibió? Pues creo que uno que de haber hecho la encuesta hace 5 años habría quedado mucho peor.

KDE Plasma es el mejor entorno gráfico en la actualidad según nuestros votos

Casi 1 de cada 3 usuarios votó por KDE/Plasma como el mejor entorno gráfico. He de reconocer que me sorprende y no me sorprende al mismo tiempo. Me sorprende porque en el pasado no iba muy bien y pensaba que había perdido la confianza de muchos usuarios, pero no me sorprende porque llevo un par de años en el que casi no me muevo del escritorio de KDE porque su entorno gráfico es muy ligero y sus aplicaciones muy productivas.

En segunda posición quedó el escritorio que, sinceramente, pensaba que iba a quedar el primero. GNOME es un escritorio con una imagen que gusta y es muy intuitivo, por lo que el usuario medio se moverá muy bien en este entorno gráfico y con sus aplicaciones. Además, es el sabor principal de Ubuntu y Fedora, y está como sabor oficial en otras muchas distribuciones. No sé qué ha motivado que no gane en esta encuesta, pero puede ser que es más pesado que otros entornos gráficos o que muchos buscamos ligereza y/o productividad.

En tercera posición quedó Cinnamon, lo que para mí fue una sorpresa en parte. Linux Mint es una de las distribuciones basadas en Ubuntu más populares, y mucha culpa la tiene que su Cinnamon gustó mucho desde el principio. Si me sorprendió un poco fue quizá porque me esperaba que la gente pusiera por delante a MATE, la evolución del viejo GNOME 2, o XFCE, el sabor principal de Manjaro que también tira mucho.

Deepin (DDE), lo más inesperado

Yo estuve un tiempo usando Deepin (DDE) y he de reconocer que muchas cosas me gustaron, pero no es el entorno gráfico más ligero que existe. Además, nos llega desde China, y hay usuarios que no confían en el país asiático. DDE está disponible en Deepin Linux, pero también como sabores no oficiales de proyectos como Manjaro o Ubuntu.

Mejor valorado que DDE está XFCE, y con un tanto por cien similar se quedaron MATE y Pantheon. El segundo es el entorno gráfico que desarrolla el proyecto que hay detrás de elementary OS, y fue una de las opciones que instalé en mi pequeño netbook cuando Ubuntu se pasó a Unity. Se basa mucho en el diseño de Apple, lo que significa que está muy cuidado.

Todos tienen su sitio

Todos los entornos gráficos parecen tener su público. Entre las opciones que propuso la comunidad también se mencionó Cosmic, lo que es un entorno gráfico nuevo desarrollado por System76 para su Pop!_OS, e i3 y Sway, que son más bien gestores de ventanas sin escritorio al uso, también recibió algunos votos. En lo personal, yo tengo claro que prefiero KDE, pero también podría usar GNOME en un equipo algo más potente, MATE me trae buenos recuerdos, Budgie me parece interesante… es difícil elegir, pero parece que es un bendito problema.