Northgard: el videojuego de estrategia con vikingos para Linux

Northgard es un fantástico videojuego que encontrarás en la famosa tienda de Valve, Steam. Como lo prometieron y anunciamos en LxA, ahora ya está disponible para Linux, así que un nuevo título que añadir a la lista de videojuegos disponibles para nuestra distro. Shiro Games ha cumplido su palabra y además el videojuego también cumplirá con las espectativas que esperamos de un videojuego de estrategia así.

Parece que tuvieron algunos problemas de lanzmaiento inicial, pero ya ha llegado y supongo que irán afinándolo aún más con el paso del tiempo. Algunos que ya lo han probado han tenido comentarios bastante positivos, pero lo que parece que está dando algunos problemas es a la hora de ejecutarlo en ciertas distribuciones GNU/Linux, ya que podemos encontrarnos con que se necesitan ciertos paquetes para poder lanzarlo. Esos paquetes son los del servidor gráfico wayland, wayland-egl, y la biblioteca libbsd. Ciertamente eso no es un problema demasiado grande, se instalan y ya está, también otros muchos paquetes tienen sus dependencias que hay que satisfacer… No es el fin del mundo. Pero no solo quedan ahí los comentarios de los gamers, ya que muchos también están reportando que no pueden jugar al modo multijugador porque necesitan de la clave “466560” dentro del fichero steam_appid.txt, por lo que tendremos que agregarlo con un editor de texto o con un simple echo.

Una vez el juego está corriendo con esos problemillas iniciales que supongo que arreglarán pronto sus desarrolladores, podemos ver las misiones y ponernos a jugar. Y es entonces donde se olvidan todos estos errores al ver lo maravilloso que es el título Northgard para los amantes de la estrategia. Algunas de las cosas que destacan de él es que puedes transformar a cualquier aldeano en un campesino o entrenarlo para que se transforme en un guerrero, diferenciandose de otros juegos que ya creas un perfil específico y no puedes cambiarlo…