Northgard: tiene una expansión gratuita llamada Conquest

Northgard es un videojuego de estrategia del que ya hemos hablado en LxA. Se trata de un título disponible de forma nativa para GNU/Linux y que ahora tiene una nueva expansión gratuita llamada Conquest. Se trata de una gran ampliación que se lanzará el 22 de octubre, es decir, en tan solo unos días. Puedes obtener más información en la tienda online Humble o en la tienda Steam de Valve.

Entre las novedades de Northgard Conquest estará un nuevo modo de juego independiente, para jugar solo o en modo cooperativo con tus vikingos favoritos. También se ofrecen una serie de misiones nuevas, lo que ha agregado más de 100 horas de tiempo extra a la expansión. Estas nuevas misiones no parecen estar vinculadas, y no han desvelado demasiados detalles nuevos, por lo que aún quedan algunas cosas que conocer…

Lo que sí han comentado son algunos ejemplos de nuevos desafíos en misiones como Valdemar el Maldito, en el que deberás derrotar a un poderoso contrincante en una tierra infestada de muertos vivientes. Otra misión Winter Has Come (Ha llegado el invierno), con un mapa de permafrost con ventiscas de invierno que lo harán más duro. Y también The Uprising (El levantamiento), un mapa para revivir el Ragnarök con personajes Myrkalfars muy agresivos y numerosos.

Cada misión elegida se adaptará al clan que elijas para jugar, además, puedes elegir recompensas para impulsar tu clan. El resto de detalles deberás comprobarlos tú mismo cuando se lance. Pero se agradece este tipo de expansiones con contenido gratuito, y no ha sido la única, ya antes se han agregado más mapas, con tierras volcánicas, misiones nuevas que no se incluían en el juego base, edificios nuevos, nuevos clanes, y otros bonos en la actualización conocida como Ragnarök. Conquest se agrega a esa lista de expansiones gratis creadas por el desarrollador Shiro Games…