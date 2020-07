Tu privacidad cuando navegas por Internet es un derecho, pero ha sido completamente vulnerado. Muchos servicios recopilan tus datos y los usan para ciertas campañas publicitarias o para venderlos a terceros. Un motivo más que suficiente para que te plantees seriamente el uso de una VPN.

Además, algunos servicios están restringidos en tu país, lo que te limita el acceso al contenido que quieres o necesitas. Si estás harto de que te aparezca el típico mensaje «Este x no está disponible en tu país» o «This x isn’t available in your country«, entonces es otro de los tantos problemas que podrías solucionar con un VPN.

Visita NordVPN si quieres tener una de las mejores VPN del mercado

¿Qué es una VPN?

Si aún no sabes qué es una VPN (Virtual Private Network), o red privada virtual, entonces deberías conocer a fondo el concepto para comprender todas las ventajas que podrías obtener por usarla.

Una VPN es un servicio que permite conectarte a una red como Internet de forma más segura. Esto se consigue gracias a la ofuscación del origen del tráfico de red. Es decir, la VPN te suministra una IP diferente, que incluso puede ser de otro país diferente al tuyo.

Por otro lado, la VPN también cifra el tráfico de red, es decir, todos los datos que entren o salgan como consecuencia de tu actividad de navegación serán cifrados. Eso hace que sean menos vulnerables a que terceros puedan acceder a ellos e incluso a algunos ataques informáticos que usan sniffers (analizadores de paquetes) como el MitM.

Como ves, son numerosas las ventajas que tiene una VPN. Y la única desventaja que tiene este tipo de servicio es que puede ralentizar un poco la velocidad de conexión. Algo que no es un problema para las redes de alta velocidad y gran ancho de banda actuales. Además, existen algunos servicios de VPN que han logrado paliar estos efectos negativos y permitirte navegar casi sin pérdidas.

Ventajas de una VPN

La VPN permite extender de forma segura la red LAN sobre una red pública como lo es Internet. Así genera un canal para que un dispositivo conectado pueda enviar y recibir datos como si estuviera dentro de una red privada. Y eso es posible mediante una conexión virtual punto a punto, y de forma transparente para el usuario y con unas ventajas como:

Integridad, seguridad y confidencialidad de datos : son términos algo confusos, pero que no son exáctamente lo mismo. Una VPN puede ayudarte a implementar una conexión que respeta los tres conceptos: Seguridad : la VPN aporta cifrado, por lo que las conexiones serán más seguras ante ciberataques que puedan hacer terceros. Y eso es importante para el hogar, pero mucho más para empresas que manejan información mucho más relevante. Confidencialidad : se refiere a la protección de datos e información que se intercambia entre un emisor y uno o varios receptores. En este caso, se evita que terceros puedan acceder a ella, los cuales no deberían tener acceso. Por ejemplo, cuando alguien intercepta los datos transferidos. Con la VPN, al estar cifrados no sería posible. En cambio, en conexiones que transfieren en texto plano se podrá capturar contraseñas, datos privados, etc. Integridad : se refiere a que se asegura que los datos que se transfieren lleguen correctos y completos a su destinatario. Sin que se pierdan por el camino o sean modificados por terceros que acceden a ellos.

: son términos algo confusos, pero que no son exáctamente lo mismo. Una VPN puede ayudarte a implementar una conexión que respeta los tres conceptos:

Sencillez : las apps cliente de los servicios VPN suelen ser muy fáciles de configurar y poner en marcha, incluso para usuarios que no tienen conocimientos técnicos.

: las apps cliente de los servicios VPN suelen ser muy fáciles de configurar y poner en marcha, incluso para usuarios que no tienen conocimientos técnicos. Oculta la IP : al ofrecerte otra nueva IP aportada por el proveedor de VPN, permite ocultar tu IP (del ISP) durante la navegación. No solo es más seguro, sino que te puede permitir acceder a contenido restringido en tu país como he comentado.

: al ofrecerte otra nueva IP aportada por el proveedor de VPN, permite ocultar tu IP (del ISP) durante la navegación. No solo es más seguro, sino que te puede permitir acceder a contenido restringido en tu país como he comentado. Ahorro: una VPN puede proveer a un usuario o empresa unas ventajas que se podrían conseguir también por otros métodos, pero más costosos.

¿Es recomendable una VPN gratis?

Existen algunos servicios de VPN totalmente gratuitos, tanto para PCs, como para dispositivos móviles. Estos servicios suelen tener limitaciones en cuanto a funcionalidades y no todos sirven para cualquier cosa. También imponen incómodos límites de de datos, lo que limitará la cantidad de tráfico diario, semanal o mensual.

Y lo peor de todo, algunos de estos servicios gratuitos terminas pagándolos. Es decir, aunque no cuestan dinero, te pueden hacer perder tiempo, llegar a desesperarte por las limitaciones, las velocidades lentas, las funcionalidades capadas, o su pobre seguridad.

¿Para qué necesito una VPN?

Como ya habrás podido intuir, tanto si eres un particular y quieres mantener tu hogar seguro o si tienes una empresa, disponer de una VPN te puede ahorrar muchos problemas de seguridad. Podrás estar mucho más tranquilo cuando navegas, gracias a los robustos algoritmos de seguridad que tienen algunos servicios de VPN.

Además, tienes que saber que tu ISP, o proveedor de servicios de Internet (Orange, Telefónica, Vodafone, Jazztel, Eurona,…), será el que redirige todo el tráfico de red a tu destino. Es decir, todo pasará antes por sus servidores, por lo que almacena toda tu actividad y podría vender tus datos de historial de navegación a empresas de publicidad, agencias gubernamentales, empresas, etc.

Sobre la cuestión de las restricciones geográficas, tu IP «te delata», ya que muestra el país de procedencia, y eso hará que todos aquellos servicios que no están disponibles en tu país te nieguen el acceso. Por ejemplo, algunas plataformas de vídeo en streaming, etc. Así podrás ver todo ese contenido sin restricción, instalar apps no disponibles para España de la Google Play o App Store, acceder a servicios restringidos en tu zona, etc.

Y agrego otro motivo más, ahora con la pandemia del SARS-CoV-2, el teletrabajo o la educación a distancia se han convertido en algo rutinario. Durante esas actividades se envían y reciben muchos datos relevantes, desde imágenes privadas, datos fiscales, propiedad intelectual, etc. Algo que estará protegido de la mirada indiscreta de posibles cibercriminales con el cifrado de la VPN.

¿Qué debo tener en cuenta a la hora de elegir una VPN?

A la hora de elegir una VPN debes tener en cuenta las características técnicas en las que deberías fijarte para hacer la mejor elección:

IP : algunos servicios de VPN simplemente te aportan una IP diferente al azar. Otras tienen la opción de elegir el origen de la IP. Por ejemplo, imagina que quieres acceder a un servicio que solo está disponible en Alemania. Podrías elegir obtener una IP de este país para poder acceder a ese servicio como si realmente tuvieses una conexión alemana.

: algunos servicios de VPN simplemente te aportan una IP diferente al azar. Otras tienen la opción de elegir el origen de la IP. Por ejemplo, imagina que quieres acceder a un servicio que solo está disponible en Alemania. Podrías elegir obtener una IP de este país para poder acceder a ese servicio como si realmente tuvieses una conexión alemana. Algoritmo de cifrado : de él va a depender en gran medida el rendimiento y seguridad. Él será el encargado de cifrar el tráfico de la red, y mientras más robuto sean, más complicado será poder descifrar las transmisiones. Algunos algoritmos son más vulnerables que otros, pero la mayoría de los mejores servicios VPN usan cifrado de grado militar para la máxima seguridad.

: de él va a depender en gran medida el rendimiento y seguridad. Él será el encargado de cifrar el tráfico de la red, y mientras más robuto sean, más complicado será poder descifrar las transmisiones. Algunos algoritmos son más vulnerables que otros, pero la mayoría de los mejores servicios VPN usan cifrado de grado militar para la máxima seguridad. Velocidad : las VPNs gratuitas suelen tener una velocidad pobre, en cambio, las de pago tienen velocidades bastante buenas. Y estas velocidades tienen que ver con el cifrado ya que, si consiguen cifrar y descifrar los datos de forma más ágil, la velocidad no se verá seriamente afectada.

: las VPNs gratuitas suelen tener una velocidad pobre, en cambio, las de pago tienen velocidades bastante buenas. Y estas velocidades tienen que ver con el cifrado ya que, si consiguen cifrar y descifrar los datos de forma más ágil, la velocidad no se verá seriamente afectada. Privacidad y anonimato : algunos servicios VPN necesitan guardar datos de tu registro, como tu dirección IP, nombre, datos de pago, etc. Eso haría que no fuese del todo anónimo, y se te podría identificar. Aunque esto es algo que preocupa más a los que usan las VPN para cosas ilegales que al resto de usuarios…

: algunos servicios VPN necesitan guardar datos de tu registro, como tu dirección IP, nombre, datos de pago, etc. Eso haría que no fuese del todo anónimo, y se te podría identificar. Aunque esto es algo que preocupa más a los que usan las VPN para cosas ilegales que al resto de usuarios… Soporte técnico : los servicios VPN gratis suelen carecer de soporte o tener servicios deficientes. En cambio, las VPNs de pago suelen tener buenos servicios de atención para sus clientes. Muchos de esos servicios son 24/7, para que estén siempre a tu disposición cuando surgen problemas. Algunas plataformas tienen servicio en español, otras solo en inglés.

: los servicios VPN gratis suelen carecer de soporte o tener servicios deficientes. En cambio, las VPNs de pago suelen tener buenos servicios de atención para sus clientes. Muchos de esos servicios son 24/7, para que estén siempre a tu disposición cuando surgen problemas. Algunas plataformas tienen servicio en español, otras solo en inglés. Soporte/plataforma : no todos los servicios VPN tienen clientes para todos los sistemas operativos o plataformas. Es algo muy importante a tener en cuenta para que pueda funcionar en tu SO: Windows, Linux, macOS, Android, iOS, etc.

: no todos los servicios VPN tienen clientes para todos los sistemas operativos o plataformas. Es algo muy importante a tener en cuenta para que pueda funcionar en tu SO: Windows, Linux, macOS, Android, iOS, etc. Friendly GUI : si tiene una interfaz gráfica amigable será mucho más fácil de configurar y poner en marcha. Algunas VPNs tienen interfaces muy simples, y con un sencillo botón permiten pararlas o ponerlas en marcha con sencillez. Además, los ajustes tampoco son ningún problema.

: si tiene una interfaz gráfica amigable será mucho más fácil de configurar y poner en marcha. Algunas VPNs tienen interfaces muy simples, y con un sencillo botón permiten pararlas o ponerlas en marcha con sencillez. Además, los ajustes tampoco son ningún problema. Métodos de pago : los servicios VPN de pago permiten varios métodos para pagar la suscripción. Pueden ser desde los servicios integrados en las apps stores de los dispositivos móviles, tarjetas de crédito, Google Pay, e incluso algunas con criptodivisas como el Bitcoin, para mayor anonimato.

: los servicios VPN de pago permiten varios métodos para pagar la suscripción. Pueden ser desde los servicios integrados en las apps stores de los dispositivos móviles, tarjetas de crédito, Google Pay, e incluso algunas con criptodivisas como el Bitcoin, para mayor anonimato. Solicitudes DMCA: el término DMCA se refiere a una ley de derechos de autor de Estados Unidos. Ésta sanciona la producción, distribución y demás infracciones de derechos de autor, como la piratería de películas, música, y software. Según el lugar donde opera el proveedor del servicio VPN que elijas, atenderá esas solicitudes o no. Si las atiende, podría ceder los datos que tiene de ti a EE.UU. para tomar acciones legales por tu actividad fraudulenta. Si no las acepta, no tendrá que hacerlo…

Nuestra recomendación: NordVPN

Personalmente la he probado en varias ocasiones para mi móvil, y el resultado obtenido con NordVPN ha sido bastante satisfactorio. La elegí por varios motivos, que ahora desglosaré en los siguientes apartados.

Contrata NordVPN y disfruta de tu privacidad

Registro de datos

NordVPN no mantiene registro alguno de sus clientes (solo correo electrónico y de pago), tampoco registra tu actividad de conexión, aunque puede que haya datos que vayan a servicios de terceros como Google Analytics, Zendesk, Crashlytics, etc. Un punto a favor si te preocupa tu privacidad.

Precio y método de pago

NordVPN no es de las VPNs gratuitas, ya que es un servicio muy completo, profesional, y sin limitaciones. Por ello, debes pagar la suscripción a su servicio, pero es bastante económico. Además, si analizas la relación calidad-precio, es prácticamente inigualable.

Por otro lado, acepta varios métodos de pago. Entre ellos pago con Google Pay, Amazon Pay, criptodivisas, y tarjeta de crédito, que son los métodos más cómodos y habituales para la mayoría de usuarios. Y si te preocupa el precio, lo cierto es que es de los más económicos, con ofertas y cupones descuento bastante interesantes y con la posibilidad de reembolso de todo el dinero tras 30 días si no te convence el servicio ofrecido…

Velocidad

Para que vaya veloz como el viento, incluye una herramienta capaz de detectar los abusos de algunos usuarios que puedan perjudicar a otros. Limitará a 6 conexiones máximas de forma simultánea y optimizará el balance de carga de sus servidores para mejorar el rendimiento ofrecido.

NordVPN es de los servicios VPN más rápidos del mundo. Casi ni notarás que tienes una VPN activa en tu conexión. Y eso no solo es cuestión de optimización, también de sus más de 5100 servidores ultrarápidos repartidos por unos 60 países de todo el mundo, por el revolucionario protocolo NordLynx, y todo sin límites de datos.

Usabilidad

Las aplicaciones cliente de NordVPN son extremadamente fáciles de usar, para que no tengas que tener conocimientos informáticos elevados. Solo descargarla, instalarla, y prácticamente sin configuraciones poder levantar la VPN para que entre en servicio.

Cuando abres la app para tu plataforma, seleccionas el servidor de protección (de los diferentes países) o pulsas Quick Connect y podrás comenzar a disfrutar de las ventajas de NordVPN. Incluso si necesitases hacer algún tipo de ajuste en la configuración, su interfaz es muy intuitiva y no tendrás problemas.

Streaming

Seguro que si quieres NordVPN para acceder a contenido de plataformas de streaming, como Netflix, estés preguntándote si es uno de esos servicios que se detectan y bloquean por estas plataformas o no. En el caso de NordVPN está aceptado por Netflix (también Hulu, Amazon Prime, etc.), por lo que no habría problema en ese caso.

Además, tiene una tecnología llamada SmartPlay DNS. Una función que se implementa en los servidores NordVPN para ayudar a superar las restricciones geográficas. Y lo hace de forma totalmente automática, por lo que es necesario configurar nada.

Solicitudes DMCA

En cuanto a las solicitudes DMCA, es una empresa que opera en Panamá, un país que no atenderá este tipo de órdenes judiciales. Es decir, si se solicitan tus datos desde EE.UU. no serán facilitados, por lo que es otra ventaja para ti si has hecho uso de la VPN para piratería, etc.

Una duda que surge a algunos usuarios y que ha suscitado algunos rumores en la red que no son ciertos. La confusión viene a que la empresa tras NordVPN es Tefincom & Co S.A., y en ocasiones se hace el cobro a través de la empresa CloudVPN.

Tefincom está afincada en Panamá, mientras que CloudVPN está registrada en Estados Unidos. Eso podría hacer que tus datos peligren, pero lo cierto es que solo son un intermediario para realizar los cobros y no está afiliada a NordVPN de ninguna otra manera, por lo que tus datos seguirán en el paraíso panameño.

Algoritmo de cifrado y seguridad

NordVPN ofrece conexiones cifradas muy seguras, protegidas con el algoritmo AES256. Se trata de un robusto algoritmo que usa un esquema de cifrado por bloques creado en Bélgica y que es usado como estándar por el gobierno de Estados Unidos. Puede usar bloques de 128, 160, 192, 224 y 256 bits, siendo en este caso el más seguro de todos de 256-bit.

Además de ese algoritmo sólido, también se combina con otros protocolos seguros para VPN como OpenVPN, e IKEv2/IPSec. Todo para que te olvides de la seguridad y te encomiendes a navegar sin preocupaciones.

Más allá de eso, tu seguridad está garantizada gracias a que NordVPN protege frente a fugas de DNS, oculta dispositivos conectados a la red de área local (LAN), podrás usar Tor con servidores Onion a través de esta VPN, e incluso te permiten usar una IP estática si lo necesitas.

Con la herramienta CyberSec también podrás estar protegido frente a malware y publicidad molesta mientras navegas. Está integrada y la puedes activar con un simple clic. Incluso podrás evitar la publicidad de los vídeos de plataformas como YouTube.

La función Kill Switch también es otra de sus opciones interesantes, es decir, un interruptor de apagado para mantenerte seguro al desconectar la conexión de Internet si por algo la VPN deja de estar en servicio. Imagina que estás navegando tranquilamente, pero que por algo la VPN deja de funcionar temporalmente. De no tener esta opción, podrías haber estado transfiriendo datos desprotegidos sin darte cuenta. Algo que evita Kill Switch.

Soporte

Si te preocupa la compatibilidad de NordVPN, esto tampoco es un problema. Al ser una de las plataformas VPN más conocidas y usadas, han desarrollado apps cliente para los sistemas operativos más importantes, como Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Además, ya sabes que podrás usar hasta 6 dispositivos conectados de forma simultánea con solo una suscripción.

También podrás mantener protegidos tu smart TV y el router, además de contar con complementos para instalar en los navegadores webs Chrome/Chromium y Firefox.

Servicio técnico

Ya sabes que la interfaz de las apps de NordVPN son muy sencillas y no deberías tener problema alguno. Además, el servicio es estable y no suele haber problemas. Pero si alguna vez surgen dudas o cualquier otro tipo de inconveniente, entonces debes estar tranquilo. Puedes confiar en que sus técnicos expertos te ofrecerán un servicio 24/7 mediante un chat en vivo o por correo electrónico.

¿Más motivos?

Si quieres más motivos, este mismo desarrollador también cuentan con apps adicionales, e independientes de la VPN, como NordPass como gestor de contraseñas, y NordLocker para proteger tus archivos locales cifrándolos.