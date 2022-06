Top 5 nombres graciosos de proyectos de software de código abierto

En el mundo del software de código abierto hay todo tipo de nombres de proyectos. Están desde los que usan acrónimos, como GNU, hasta los que son totalmente inventados, otros que son como nombres de animales como puede ser cat, los que se componen de la fusión de varias palabras como Linux (Linus + x) o Debian (Debora + Ian), y un largo etc. Pero también vas a encontrar nombres graciosos entre estos programas y aquí he elegido un top 5 de ellos. Puede que no hayas reparado en ello cuando los has usado, pero si reflexionas un poco son bastante llamativos.

Pues allá vamos con la selección de 5 nombres graciosos de proyectos de código abierto que seguro conocerás, pero tal vez no has reparado en su significado:

Snort : como sabes es un sistema de detección de intrusos en red, libre y gratuito. Su peculiar logo es un cerdo que no parece haber tenido un buen día, pero hace justicia a la traducción de esta palabra, ya que snort en inglés significa esnifada o bufido.

Por favor, no olvides dejar tus comentarios con más nombres de software que te parezcan graciosos o raros… ¡Hay muchos más!