La plataforma de JavaScript Node.js ha estrenado la versión 26, un lanzamiento mayor que marca un nuevo paso en la evolución del entorno pensado para ejecutar código JavaScript fuera del navegador. Se trata de la nueva rama Current, que llega con un foco claro en la modernización de la API estándar y en la preparación del ecosistema para varios años de soporte.

Este nuevo lanzamiento Node.js 26.0.0 ya puede descargarse de la web oficial y está orientado a desarrolladores y equipos que quieran empezar a probar las novedades cuanto antes. Aunque por ahora se considera una versión de desarrollo activo, el proyecto ya ha definido el calendario para convertirla en rama de soporte prolongado, algo especialmente relevante para empresas que dependen de ciclos estables y previsibles.

Calendario de lanzamientos y ciclo de soporte de Node.js 26

La rama 26 se incorpora a las versiones de soporte a largo plazo, pero lo hará en dos fases: durante aproximadamente seis meses funcionará como Current, recibiendo nuevas características y ajustes, y a partir de octubre pasará a tener estatus LTS tras un periodo de estabilización del código. Una vez se complete la transición, la serie 26.x contará con mantenimiento hasta mayo de 2029, con parches de seguridad y corrección de fallos.

En paralelo, el equipo de la plataforma mantiene otras ramas con distintas fechas de fin de vida, lo que ayuda a planificar migraciones en proyectos de gran tamaño. La familia Node.js 24.x, también con soporte prolongado, seguirá recibiendo actualizaciones hasta abril de 2028, mientras que la rama 22.x tiene marcado su final para abril de 2027. Por el contrario, la línea LTS 20.x ha quedado ya fuera de mantenimiento y la versión intermedia 25.x dejará de estar soportada a principios de junio, empujando a los equipos a dar el salto a series más recientes.

Temporal API: nueva forma de trabajar con fechas y horas

La novedad más visible para quienes programan a diario es la activación por defecto de la Temporal API, un conjunto de tipos y métodos que ofrece una alternativa moderna al veterano objeto Date . Esta API llega con la intención de simplificar la gestión de fechas y horas, un terreno que históricamente ha generado errores por culpa de los husos horarios, los cambios de horario de verano y las transformaciones entre formatos.

Con Temporal, el tiempo puede representarse de distintas formas según la necesidad concreta del proyecto. Por ejemplo, las aplicaciones pueden manejar fechas y horas sin asociarlas a una zona horaria concreta mediante tipos como Temporal.PlainDate, Temporal.PlainTime y Temporal.PlainDateTime, útiles para horarios fijos, reservas o registros donde solo importa el valor local.

Cuando el contexto exige tener en cuenta el huso horario, la API ofrece Temporal.ZonedDateTime, que vincula la fecha y la hora a una zona específica para poder realizar cálculos correctos al viajar entre regiones o al aplicar normas de cambio horario. Además, para almacenar y comparar momentos absolutos, se introduce Temporal.Instant, que representa un punto en el tiempo como un número de nanosegundos desde el 1 de enero de 1970, lo que resulta práctico para sistemas distribuidos o auditorías.

Más allá de los tipos de datos, la API incorpora operaciones de conversión, formateo y aritmética con tiempos de forma directa, permitiendo sumar o restar periodos, cambiar de zona horaria y generar salidas legibles sin recurrir a librerías externas. El hecho de que Temporal venga habilitada de serie en Node.js 26 facilita su adopción progresiva en proyectos que necesiten un manejo fiable del calendario, desde aplicaciones financieras hasta servicios de logística.

Actualización del motor V8 y nuevas capacidades de JavaScript

Otra de las piezas clave de este lanzamiento es el salto del motor de ejecución V8 a la versión 14.6, la misma línea que se utiliza en Chromium 146. Esta actualización no solo implica mejoras de rendimiento, sino también la llegada de características adicionales del lenguaje y optimizaciones internas que repercuten en el tiempo de respuesta de las aplicaciones.

Entre las novedades que se benefician directamente los desarrolladores, destaca la posibilidad de combinar varios iteradores en uno solo mediante el método Iterator.concat() . Esta capacidad simplifica la manipulación de secuencias de datos provenientes de distintas fuentes sin necesidad de crear estructuras intermedias, algo útil cuando se procesan flujos en servidores que manejan alto volumen de información.

El motor también incorpora la especificación de upsert para las colecciones Map y WeakMap en JavaScript. Gracias a esta funcionalidad, trabajar con pares clave/valor resulta más directo, ya que es posible insertar o actualizar entradas en una sola operación, reduciendo la cantidad de código necesario y minimizando posibles condiciones de carrera en entornos concurrentes.

Undici 8 y mejoras en el cliente HTTP

En lo relativo a comunicaciones de red, Node.js 26 actualiza el cliente HTTP oficial undici a la serie 8.x. En concreto, distintas fuentes del proyecto apuntan a la adopción de la versión 8.0.2, lo que supone un paso adelante en estabilidad, rendimiento y compatibilidad con las necesidades actuales de las APIs web.

Esta renovación del cliente resulta especialmente relevante para servicios desplegados en infraestructuras, donde la interacción con microservicios, plataformas de terceros y sistemas internos es constante. La nueva rama de undici incorpora mejoras en el manejo de conexiones persistentes, soporte actualizado para HTTP/1.1 y HTTP/2, y optimizaciones en el consumo de recursos, lo que en conjunto permite reducir latencias y aprovechar mejor el hardware disponible.

Cambios en la compatibilidad y requisitos de compilación

El salto a Node.js 26 también llega con ajustes en el entorno de compilación y en las herramientas asociadas. Para construir esta versión desde código fuente se exige, como mínimo, GCC 13.2, un movimiento que alinea al proyecto con compiladores más recientes y asegura la disponibilidad de optimizaciones modernas a nivel de binario. Este cambio puede requerir actualizaciones en entornos de integración continua o en servidores de construcción que sigan utilizando versiones antiguas de las herramientas.

En paralelo, la nueva rama deja de dar soporte a Python 3.9 en su cadena de herramientas, lo que implica que las configuraciones que dependían de esa versión deberán migrar a ediciones más actuales del lenguaje. Esta decisión forma parte del esfuerzo general por retirar dependencias heredadas y mantener la base del proyecto apoyada en software que siga recibiendo actualizaciones de seguridad.

Deprecaciones y APIs retiradas en Node.js 26

Junto a las novedades, el equipo de desarrollo ha introducido una serie de cambios de compatibilidad que conviene revisar antes de migrar proyectos de producción. Uno de los puntos señalados es la retirada del método http.Server.prototype.writeHeader() , utilizado tradicionalmente para enviar cabeceras HTTP desde el servidor. A partir de esta versión, la recomendación oficial es utilizar http.Server.prototype.writeHead() , que se mantiene como la vía soportada.

Además, la versión marca el final del ciclo para DEP0182, relacionado con el módulo crypto , dentro del proceso habitual de limpiar APIs antiguas o problemáticas. También se ha declarado la deprecación de module.register() , un cambio que afectará a quienes trabajen con sistemas de carga de módulos más avanzados o personalizados, obligando a revisar posibles usos de esta funcionalidad.

La nueva rama igualmente elimina la opción de arranque --experimental-transform-types , que formaba parte del conjunto de características experimentales. Su retirada indica que el equipo prefiere consolidar el soporte a transformaciones de tipos por otras vías o en fases posteriores del ciclo de vida del lenguaje y la plataforma, reduciendo el número de banderas en estado experimental.

En conjunto, el lanzamiento de Node.js 26 supone una actualización relevante del ecosistema: se refuerza la base temporal con una API moderna, se pone al día el motor V8, se mejora el cliente HTTP y se avanza en la limpieza de interfaces heredadas. Con un horizonte de soporte que se extiende hasta 2029 y una hoja de ruta ya marcada, la nueva versión se perfila como una opción sólida para quienes busquen estabilidad a largo plazo sin renunciar a las capacidades más recientes de la plataforma.