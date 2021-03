No todo es como lo planeas… miles piden que Stallman devuelva el mando y abandone

La presión aumenta a cada momento para Richard Stallman (RMS) después de que haya anunciado que está de regreso con la Free Software Foundation (FSF) y es que miles de personas han hecho alzar su voz para que pueda ser expulsado de la organización que creó y de la que ha sido un símbolo durante décadas. De hecho, tras la reacción de la Open Source Initiative (OSI), cientos de partidarios del software libre firmaron una carta abierta pidiendo al fundador del Movimiento Libre que devolviera su delantal, pero también a todo el consejo de software libre.

La Free Software Foundation es una organización sin fines de lucro fundada por Richard Stallman en 1985 con la misión de promover el software libre. Desde entonces, él ha ocupado la presidencia de la FSF además de ser miembro de la junta directiva, hasta que se vio obligado a dimitir en 2019.

Como consecuencia del cargo que asumió en el caso Epstein que alude a cuestiones sexuales agresión a menores. Ese año, Richard Stallman habló sobre el caso de Marvin Minsky, un experto en inteligencia artificial del MIT con quien parecía ser amigo. Marvin Minsky fue acusado de agredir sexualmente a una de las víctimas de Jeffrey Epstein. Pero en un comentario, Stallman cuestionó este acto considerado violación al evocar una especie de consentimiento por parte de dicha víctima. Los comentarios indignaron tanto al MIT como a la comunidad de software libre, lo que llevó a RMS a renunciar a sus puestos en el MIT y la FSF.

Menos de dos años después, RMS firma su regreso a la Free Software Foundation (FSF), al menos como miembro de la junta directiva y quizás con la intención de tomar las riendas de la organización que él creó.

Expresando su indignación por la reinstalación de Richard Stallman, la Open Source Initiative (OSI) anunció que dejará de colaborar con la Free Software Foundation si RMS no vuelve a dimitir de la junta directiva de la organización.

Y es que casi al mismo tiempo que OSI denunciaba el restablecimiento de RMS, cientos de defensores del software libre escribieron una carta abierta exigiendo su renuncia y la de todos los demás miembros de la junta.

Entre los firmantes de la carta se encuentran desarrolladores, contribuyentes y altos funcionarios de organizaciones y proyectos de código abierto y libre, incluida la Fundación GNOME, la Iniciativa de Código Abierto, Software Freedom Conservancy, la Fundación Apache Software, la Fundación Wikimedia, EFF, etc. También hay académicos e incluso una ex eurodiputada del Partido Pirata Sueco, en este caso Amelia Andersdotter. Todos hablan en contra del comportamiento considerado indeseable por RMS, que creen que es una espina clavada en el costado de la comunidad de software libre y de código abierto.

“Richard M. Stallman ha sido durante mucho tiempo una fuerza peligrosa en la comunidad del software libre. Se ha mostrado misógino, capacitado y transfóbico, entre otras graves acusaciones de impropiedad. Este tipo de creencias no tienen cabida en las comunidades de software libre, derechos digitales y tecnología. Con su reciente reinstalación en la junta de la Free Software Foundation, estamos pidiendo que toda la junta de la FSF renuncie y que RMS sea destituido de todos los puestos de responsabilidad.

Nosotros [los signatarios] creemos en la necesidad de autonomía digital y el poderoso papel que juega la libertad del usuario en la protección de nuestros derechos humanos básicos. Para cumplir la promesa de todo lo que la libertad de software hace posible, tiene que haber un cambio radical dentro de la comunidad. Creemos en un presente y un futuro donde la tecnología libera, no oprime, a las personas. Sabemos que esto solo es posible en un mundo donde la tecnología está diseñada para respetar nuestros derechos en sus niveles más básicos. Si bien estas ideas han sido popularizadas de una forma u otra por Richard M. Stallman, él no habla por nosotros. No toleramos sus acciones ni sus opiniones. No reconocemos su liderazgo o el liderazgo de la Free Software Foundation como ella se presenta hoy ”, podemos leer en la carta abierta. Antes de ser más agresivo con el fundador de la FSF.