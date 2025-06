yt-dlp es, sin lugar a dudas, el mejor software para descargar vídeos de YouTube. Sirve para mucho más que eso, y tampoco se limita a los vídeos de la popular plataforma de Google, pero su uso puede no ser el más intuitivo en todos los casos. Hace tiempo escribimos una guía sencilla para usar esta fantástica herramienta, pero estaba incompleta. No es que nuestro objetivo fuera explicar todo lo que explican sus instrucciones, pero hubo algo importante que no incluimos.

Si lo que queremos es descargar vídeos a su mayor calidad, el uso de yt-dlp es de lo más sencillo: ponemos el nombre del programa seguido del enlace y le damos a intro. Si lo anterior falla, puede ser porque en algunos terminales requiere que el enlace esté entre comillas. Eso es todo, a no ser que nos topemos con un video restringido por edad. ¿Qué podemos hacer en ese caso?

yt-dlp puede descargar usando cookies

Hay muchas maneras de ver vídeos restringidos por edad sin cuenta, pero en la actualidad ninguna funciona. Dos de ellas son poner las letras «nsfw» delante de «youtube» o «repeat» detrás, lo que nos lleva a dos servicios diferentes que, por lo menos en el momento de escribir este artículo, han dejado de funcionar. También se dice que cambiando «watch?v=» por «/embed/» se elimina la restricción, pero tampoco. YouTube hace cambios casi a diario, y lo que funciona hoy es probable que deje de funcionar mañana.

Pero los desarrolladores de yt-dlp son los más rápidos en actuar. El comando más básico — yt-dlp «enlace» — no puede con estos vídeos restringidos, pero sí es capaz si le permitimos usar las cookies de YouTube. El proceso quedaría así:

Claro está, si yt-dlp no está instalado, lo instalamos. Puede estar en los repositorios oficiales de la distribución, pero también se puede descargar yt-dlp.py en su página de GitHub y lanzarlo desde la ruta en la que se encuentre tras darle permisos de ejecución — chmod -x yt-dlp.py –. Necesitamos tener una cuenta de Google y estar dentro de YouTube en el navegador. Lanzamos el siguiente comando:

yt-dlp --cookies-from-browser navegador "enlace"

Y eso sería todo.

La bandera anterior es auto-explicativa, pero sí que hay que explica un poco lo demás:

yt-dlp es el software.

es el software. – -cookies-from-browser es lo que hace la magia. La traducción al español es «cookies desde navegador».

es lo que hace la magia. La traducción al español es «cookies desde navegador». navegador es el nombre del navegador en el que estamos identificados en YouTube. Por ejemplo, en vez de «navegador» hay que poner «firefox» sin las comillas, siempre y cuando tengamos una sesión activa.

es el nombre del navegador en el que estamos identificados en YouTube. Por ejemplo, en vez de «navegador» hay que poner «firefox» sin las comillas, siempre y cuando tengamos una sesión activa. «enlace», que este sí suele ir entre comillas, es el enlace al vídeo.

En resumidas cuentas, le decimos «lanza yt-dlp, usa las cookies del navegador firefox y descarga el enlace».

Otro uso de cookies

Hay otra manera de usar las cookies, pero creo que es más tedioso y el único sentido que le encuentro es si no queremos mantener la sesión iniciada en YouTube. Además, es posible e incluso probable que Google detecte algún cambio o lo que le venga en gana y este método puede dejar de funcionar en cualquier momento, no por el método en sí, si no porque las cookies que descargaremos dejarán de ser válidas. Pero es otra opción y la explicamos.

Del comando anterior sólo hay que cambiar dos cosas:

–cookies-from-browser será sólo –cookies.

El nombre del navegador será la ruta a un archivo de texto que crearemos previamente.

Para poder usar este método, hay que obtener las cookies de youtube.com — mejor que sea la raíz del dominio, y no en una página de un vídeo — y guardarlas en un archivo de texto. La mejor manera es usando una extensión como cookie-editor, que además de editarlas permite exportarlas a un formato compatible con yt-dlp.

Una vez instalada la extensión, vamos a youtube.com, hacemos clic en la extensión y luego en «Export».

Nos consultará el formato, y tenemos que elegir «Netscape». Al hacer clic en el botón del formato, lo copiará en el portapapeles. Ese texto lo tenemos que pegar en un archivo que puede tener el nombre que queramos, pero «cookies.txt» estaría bien. Si queremos tener más claro qué cookies contiene, podemos usar otro nombre como «yt-cookies.txt». El caso es que tenemos que conocer el nombre, la ruta y la extensión debe ser .txt.

Cómo ya habíamos explicado, sólo queda usar el comando correcto, que en este caso sería:

yt-dlp --cookies /ruta/a/cookies.txt "enlace-al-video"

IMPORTANTE: las cookies contienen información de nuestra sesión y no hay que compartirlas con nadie.

Descarga cualquier vídeo

Y esta sería la manera. Sabiendo esto, lo único que quedaría serían los vídeos privados, es decir, aquellos que sólo se comparten con usuarios en concreto y no se puede acceder de otra manera. Pero todos los demás sí podríamos obtenerlos.