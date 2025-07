Mi «feed» de noticias sobre Linux me ha mostrado varias noticias sobre NixOS y lo maravilloso que es. Alguno de ellos dice que es «El Linux del futuro» o algo así, y, como no lo había probado, me ha entrado la curiosidad y me he dispuesto a ello. Total, tenía algo de tiempo mientras preparaba otras cosas. No sé que está pasando para que se publique tanto sobre esta distribución en estos momentos, pero como sé cómo funciona Internet y Google, yo también aprovecho el momento, pero con un discurso totalmente diferente.

En Linux tenemos muchas noticias, y parte de ellas son «el año de Linux«, «la cuota de mercado de Linux en X es Y«, «así será el futuro de Linux» o cosas similares. Algunos aseguran que el futuro de Linux pasa por la inmutabilidad, y yo estoy de acuerdo sólo en parte: la inmutabilidad será para usuarios que prefieran algo más difícil de romper, pero otros seguiremos prefiriendo el Linux tradicional. Lo que sí tengo claro es que el futuro no puede ser complicado.

NixOS no puede ser el futuro si es complicado

Tras lanzar la última ISO de NixOS en GNOME Boxes, he mirado cómo instalar programas. NixOS usa nix, y como no estoy familiarizado he hecho una búsqueda en DuckDuckGo. He dado con la documentación oficial, disponible aquí, donde se muestran varios métodos entre los que no encontramos ninguno con un comando sencillo. Por ejemplo, en las distribuciones con base Debian podemos instalar un programa con sudo apt install programa, en Fedora y derivados sudo dnf install programa, en Arch sudo pacman -S programa, y todo esto lo digo de memoria… porque es fácil de recordar.

Tanto Debian, como Fedora cuentan con tiendas de software, y la muchas distros con base Arch también. NixOS no, pero ese no es el problema. El problema es que NixOS se está promocionando directa o indirectamente como algo totalmente revolucionario, y, creo, no puede ser tan importante si no es accesible.

NixOS es declarativo, y tiene sus ventajas. Por ejemplo, que tire de configuration.nix permite que nos llevemos la instalación a cualquier parte, y también es posible volver atrás sin grandes problemas. También podemos actualizar sólo un paquete sin tocar el resto del sistema operativo, pero no es para nada lo más amigable para el usuario medio.

Cómo podría mejorar, según el editor

Antergos fue una distribución Linux que nació con la filosofía de hacer Arch Linux más accesible. Básicamente, ofrecía una imagen ISO con un entorno gráfico listo para usar, eliminando la importante barrera de tener que configurar todo antes de iniciar el sistema operativo. Cuando decidieron descontinuar el proyecto, muchos usuarios se sintieron decepcionados, y por ese motivo siguió adelante con el nombre de EndeavourOS.

EndeavourOS tampoco ofrece tienda de software tras la instalación de cero, lo que no es lo mejor para usuarios nóveles, pero las diferencias con cómo gestiona el software NixOS son más que evidentes:

Pacman es un gestor de paquetes, y el comando es sencillo de recordar.

La instalación de los paquetes no se pierde nunca, cosa que sí puede pasar en NixOS.

Y aquí viene mi sugerencia: me parece perfecto — o casi — que nix use su propio comando para instalar software, pero deberían incluir una bandera para que se añada al sistema operativo sin tener que hacer todo lo que pone la documentación. Por ejemplo, la instalación «normal» no declarativa de Firefox es nix-env -iA nixpkgs.firefox, y creo que deberían crear un comando para mejorar lo anterior en dos puntos: el primero, no tan importante, sería simplificarlo para que fuera más fácil de recordar, y lo segundo sería añadir una bandera que actuara como declaración para meterlo en la configuración sin tener que hacerlo manualmente.

Mi propuesta sería que si escribes algo así como nix-env -iA nixpkgs.firefox -dec, la última bandera instalara el programa a nivel de sistema y se quedara permanentemente, igual que se queda si escribimos sudo apt install firefox.

Lo que pase bajo el capó ya es otro tema y no está mal, pero la instalación de software no puede ser así en «el Linux del futuro».

Conclusión

En definitiva, creo que «El Linux del futuro» ya lo tenemos en el presente. Los sistemas Linux tradicionales te permiten retocarlo todo, y los inmutables tener un sistema prácticamente irrompible. NixOS será una opción más, y no será la favorita de usuarios medios si cosas tan fundamentales como la instalación de software son tan poco intuitivas.