Después de todo lo sucedido tras la compra de Twitter por parte de Elon Musk, se podría decir que el último episodio de esta serie no aporta nada. Lo primero fue el tira y afloja por parte de magnate y compañía que pretendía adquirir, que estuvo a punto de llegar a los tribunales, luego despidos y hasta el cambio momentáneo de logotipo por el del Doge Coin, y finalmente el cambio de nombre al actual X.

Pero hasta hace escasos minutos había una redirección de x.com a twitter.com. Ahora ya se han realizado todas las migraciones para que todo lo importante esté alojado en x.com, por lo que la redirección se ha dado la vuelta y es twitter.com quien redirige a x.com. Con este movimiento se cierra el círculo, lo que no significa que no vaya a haber más noticias relacionadas a la red social que popularizó Jack Dorsey.

All core systems are now on https://t.co/bOUOek5Cvy pic.twitter.com/cwWu3h2vzr

— Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2024