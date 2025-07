En noviembre de 2022, OpenAI lanzó el servicio web de ChatGPT 3. Antes de eso, se podía usar de una manera no tan simple, y fue cuando se abrió al gran público cuando ganó popularidad. Desde entonces, casi todo lo nuevo que sale actualmente incluye las siglas «IA». Se habla de Inteligencia Artificial hasta en la sopa, pero la realidad es que todo es marketing. Lo que estamos usando a diestro y siniestro es Machine Learning.

El caso es que yo he estudiado un curso básico de Big Data, y en estos momentos estoy viendo Machine Learning en otro de Python. Por otra parte, parece que Linus Torvalds no es un gran fan de la IA actual, y llegó a decir que «Creo que toda la industria tecnológica en torno a la IA está en una situación muy mala: es un 90 % marketing y un 10 % realidad. En cinco años, las cosas cambiarán y, en ese momento, veremos qué parte de la IA se está usando realmente en trabajos prácticos«. Todo combinado me hizo preguntarme si ChatGPT y todo lo demás que etiquetan de Inteligencia Artificial lo es o no. Mi intuición me hizo pensar que no.

90% de marketing en la IA, que en realidad sería Machine Learning

Linus Torvalds no menciona en ningún momento que lo que estén usando sea Machine Learning, pero a mí me parece que sí. En español lo solemos llamar Aprendizaje Automático, y para nada es Inteligencia Artificial. Este tipo de aprendizaje se basa en alimentar a un programa con «datos etiquetados», y hay muchas matemáticas de por medio que, honestamente y sin más formación, me cuesta asimilar y entender. Pongamos un ejemplo:

Vamos a una página web y le decimos que queremos una casa en X punto, con Y suelo y Z metros. Nada más darle a «Mostrar precio» nos diría exactamente cuánto costaría. Es un ejemplo básico de cómo funciona el Machine Learning, y para que el programa llegue a esa conclusión hay que meterle una muestra de datos lo suficientemente grande como para que pueda predecir el resultado final.

Ahora imaginad un caso más complejo que requiera mucha más información. Aquí ya entraría el concepto de Big Data, aunque el Big Data en general termina cuando a partir de unos datos de entrada obtenemos una información que podemos usar para tomar ciertas decisiones.

Lo que hace ChatGPT y otros programas como los que crean imágenes hacen algo parecido, pero llevado mucho más allá.

ChatGPT lo confirma

Podéis hacer la prueba. Si abrimos una ventana con ChatGPT y le preguntamos algo así como «¿Por qué ahora todo es IA cuando en realidad no pasa de Machine Learning a lo bestia?», nos responderá que por marketing. Que algo sea IA vende y se obtienen más beneficios.

El problema de preguntarle a un Chatbot de este tipo es que rara vez te lleva la contraria, y si le preguntas a ChatGPT si es un modelo de IA, es posible que también te diga que sí. En mi caso, que ya he tratado el tema, a esa pregunta me responde:

Sí, soy un modelo de inteligencia artificial, específicamente un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI. Para ser más preciso: soy un modelo de machine learning entrenado con grandes cantidades de texto para entender preguntas y generar respuestas en lenguaje natural. Así que sí: soy IA en el sentido amplio, pero más específicamente, soy una IA de lenguaje basada en machine learning. ¿Quieres que profundice en esa diferencia o contexto?

Menciona justo lo que estamos tratando aquí: que sí… pero no. Más bien es Machine Learning.

Apple no quería hablar de Inteligencia artificial. Empezó mencionando Machine Learning

Los de Cupertino presentaron Apple Intelligence a mediados de 2025, cuando todos afirmaban que iba por detrás en el terreno de la Inteligencia Artificial. Lo que pasó, además de que lo presentado no funcionó como esperaba, fue que dieron el brazo a torcer justamente por el marketing, para contentar a los inversores, pero ya habían estado dando pasos en esa dirección en el pasado. La diferencia era que ellos lo llamaban Machine Learning, probablemente porque es lo que es.

AGI: la verdadera Inteligencia artificial está por llegar

Un resumen rápido: hace décadas, la IA era un concepto de «algo» con inteligencia humana. Se fueron dando pasos en esa dirección hasta llegar al punto actual, que en realidad no sé si pasa de intermedio. Alguien empezó a etiquetarlo como «Inteligencia Artificial», y el resto le siguieron porque vendía. Así que aquello en lo que se soñaba hace décadas y recibía las siglas de «IA» sigue siendo un sueño futuro, pero ahora recibe otro nombre: AGI.

La AGI será la IA del futuro, que es como se imaginaba en el pasado, y son las siglas de «Inteligencia Artificial General». Falta mucho para llegar ahí, y nadie sabe cuándo lo veremos.

En definitiva, no habría que llamarlo IA, sino ML o Aprendizaje automático. Esa es la realidad, pero poderoso caballero es don dinero.