Les voy a contar un secreto, no hay una mejor distro Linux. A los escritores freelance nos pagan por artículo y para pagarle a nuestros acreedores tenemos que generar una determinada cantidad de contenidos por mes. Por eso escribimos cosas como esas listas.

Es cierto que hay distribuciones mejor o peor hechas. Tal vez debería cambiar mi afirmación a existen tantas mejores distribuciones Linux como usuarios.



¿Por qué no hay una mejor distro Linux?

Arch Linux es una distribución Linux muy popular entre quienes disfrutan controlar manualmente cada aspecto de la instalación. Por supuesto, que, tratándose de un proyecto de software libre, no tardaron en aparecer herramientas que automatizan la instalación.

Cuando un contacto de Twitter subió un video explicando cómo usar una de esas herramientas le dije en broma que era como ir a Italia a comer en un Mc Donald’s. La gracia de Arch es la instalación manual. Lo que yo dije en broma otros lo piensan en serio, parece que a muchos integrantes de la comunidad Arch no les gusta que se compartan videos explicando el proceso de instalación. Léete el maldito manual, Googlea o instálate Manjaro.

En los primeros tiempos de Ubuntu había un script llamado Automatix que te facilitaba la instalación de codecs multimedia y el reproductor Flash. Su uso fue declarado pecado mortal por los guardianes de la pureza debianita. El motivo declarado fue que no respetaba las reglas del Proyecto Debian para la descripción de paquetes. El verdadero motivo es que no solo instalaba programas que ningún defensor del software libre usaría jamás, sino que además automatizaba la instalación.

Esta mañana me topé con un artículo prometiendo una lista de las mejores distribuciones Linux para desarrolladores del 2023. Teniendo en cuenta que todavía nos quedan las tres cuartas partes del año y, que las distribuciones principales no hicieron todavía sus lanzamientos, resulta un poco apresurado.

Además, el criterio de selección es discutible. Figuran algunas solo por poner en la documentación información sobre cómo instalar los diferentes lenguajes y herramientas y omite otras como Red Hat Enterprise Linux (Se puede usar en forma gratuita si eres desarrollador) que incluye herramientas para programar y trabajar con contenedores y la nube. Por no mencionar todas las derivadas de CentOS.

Mi punto es que la mejor distribución es la que te resulta mejor a ti y, eso no siempre se basa en parámetros racionales. Llevo años en este blog defenestrando todos los lanzamientos de Ubuntu porque me parecen aburridos y no aportan nada. Sin embargo, lo que se está viendo de Ubuntu 23.04 me gustó.

¿Qué cambió?

No demasiado, un instalador que facilita la instalación en UEFI y poco más incluyendo el más horrendo fondo de escritorio de la historia de Ubuntu. Sin embargo, siento que usarla es una experiencia placentera y no el rechazo que suele provocarme GNOME.

Cómo elegir la mejor distribución Linux para ti

Está claro que cuántas más distribuciones Linux pruebes, más fácil resultará encontrar la que te guste. Sin embargo, hay formas de reducir la lista: He aquí algunos parámetros:

Propósito: Aunque cualquier distribución Linux puede personalizarse para cualquier actividad, hay algunas que ya vienen personalizadas para distintos objetivos como juegos, educación, producción multimedia, investigación científica etc.

Propósito: Aunque cualquier distribución Linux puede personalizarse para cualquier actividad, hay algunas que ya vienen personalizadas para distintos objetivos como juegos, educación, producción multimedia, investigación científica etc.

Automatización: Como ya mencionamos, existen distribuciones Linux en las que el proceso de instalación y configuración se hace en forma manual y otras que cuentan con un asistente que se ocupa de casi todo.

Soporte: Algunas distribuciones Linux cuentan con un soporte técnico (De pago) y otras con comunidades más o menos activas que responden las preguntas de los usuarios.

Actualizaciones y nuevas versiones: Algunas distribuciones Linux sacan nuevas versiones regularmente y cuando se termina el soporte a la versión que tienes instalada debes actualizar a o instalar desde cero la nueva. Otras en cambio, tienen un modelo de actualización continua.

Variedad de programas: Las distribuciones Linux tienen sus propios repositorios de programas y además existen repositorios opcionales que permiten instalar software sin importar la distribución. Pero, existen todavía bastantes programas que solo están disponibles para el formato de paquete nativo de una sola familia de distribuciones.

¿Quieres contarme cuál es para ti la mejor distribución y por qué? Ahi abajo está el formulario de comentarios. Me encantará leerte.