Hace unos años, y aún sigue siendo así, la tele tradicional emitía su contenido con muchos cortes de publicidad. En una película de una hora y media, podían hacer un corte cada 20 minutos, o a veces menos, y lo teníamos asumido: era lo que había. Hace menos tiempo nació Netflix, y ahora tenemos también Prime Video, Disney+, HBO, Apple TV y otras más. Empezaron bien, sin publicidad y permitiendo compartir cuenta, pero hoy en día la experiencia no es la más óptima.

Me pasó este fin de semana que quise ponerme el principio de la última temporada de The Boys en mi Smart TV, de manera que pudiera verlo todo con el mando y sin encender ningún aparato extra. Yo usaba un truco que a algún lector le parecía una tontería: le daba a reproducir el vídeo, me tragaba el primer anuncio, adelantaba hasta pasar el punto de publicidad, me tragaba el resto de la publicidad y luego veía el contenido del tirón. Esto ahora mismo tampoco es lo mejor.

El abuso del streaming con la publicidad

En la imagen anterior podéis ver el problema señalado con flechas. Hay cuatro cortes publicitarios en un vídeo de una hora, el primero poco después del cuarto de hora, el segundo antes de la media hora, el tercero muy poco después del segundo y luego ya un cuarto corte que da hasta pereza comentar. Por si fuera poco, el episodio no empezaba hasta mostrar un minuto y medio de publicidad.

Personalmente pienso que ver contenido legal en streaming con el plan con publicidad es PEOR que verlo en la tele tradicional. Cuando uno ve contenido en la tele, está usando algo que ya tiene asumido, y muchas veces la ponemos para ver algo que no nos interese tanto. Ver algo que sí nos interese con tanto corte es frustrante, sensación o sentimiento que buscan las diferentes plataformas.

¿No quieres anuncios? Paga un extra

Las plataformas de streaming ofrecen una opción para eliminar la publicidad. Por ejemplo, Prime Video cobra 2€ para quitarla, pero es que Disney+ cobra 4€ y Netflix 7€ (hay otras mejoras). El plan es muy claro: bombardean con publicidad que cobran al anunciante, y si quieres no ver anuncios, tienes que hacerte cargo tú del coste. Las plataformas no pierden.

Las opciones legales para que no molesten los anuncios pasan por descargar el vídeo (no es posible en todo el contenido de todas las plataformas) y verlo sin conexión o poner la publicidad antes como hacía yo. Para lo último merece la pena armarse de paciencia, o ponerlo, hacer otra cosa, volver y reiniciar el vídeo ya sin publi.

Las opciones ilegales o inmorales pasan por ver el contenido con bloqueadores o directamente pirata. El caso es que nos empujan a ello, y más en Linux, donde plataformas como Prime Video no nos permiten pasar de calidad SD.