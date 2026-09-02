Si has empezado a notar que tu Steam Deck rinde peor, no estás solo. No se ha hablado mucho en medios especializados sobre esto, pero sí hay información en Reddit e incluso GitHub. Aquí voy a contar un poco qué pasa, y en parte lo he averiguado porque yo mismo he notado el bajón de rendimiento desde que actualicé a SteamOS 3.8. No me di cuenta desde el principio, pero es una realidad.

Mi historia personal con este problema de SteamOS 3.8 empezó hace algo más de un mes. Como comentaba, no lo noté al principio, en parte porque hacía mucho tiempo que no jugaba al Cyberpunk 2077. Cuando lo jugué por primera vez, vi que tenía un perfil conservador para funcionar bien en la Steam Deck, limitado a 30fps y alguna que otra cosita más. Quitando el límite y con algún otro ajuste, la Deck puede mover el Cyberpunk a cerca de 50fps de media con algunas caídas.

El caso es que tiempo después de acabarlo, jugué a la expansión Phantom Liberty, y como rondaba los 30fps y se dice que hay mejoras gráficas, no hice mucho caso. Hasta que mi sobrino estuvo toqueteando y ya empecé a prestar atención.

El problema de rendimiento en SteamOS 3.8 es real

Todas las alarmas se encendieron la tercera vez que jugué a Horizon Zero Dawn, actualmente mi juego favorito. La primera vez que lo jugué, lo hice a 30fps la mayoría del tiempo y a 6tdp, sólo quitándole esos límites mientras cargaba la Deck o cuando jugaba en un punto realmente complicado. Sin esos límites, Horizon se podía mover a 60fps, pero esta vez yo sólo veía unos 45fps, 50 con suerte. ¿Y aquella configuración que usé en el pasado? Hacía que los fps cayeran hasta unos 20.

Fue entonces cuando empecé a buscar algo de información, porque no me parecía nada normal. Hice la búsqueda en Startpage, pero recordé que ChatGPT (entre otros) pueden ahorrarme tiempo y le pedí que buscara información relacionada. Hay muchos enlaces que hablan del problema, como este de Reddit o este de GitHub que habla del problema en Red Dead Redemption 2.

Soluciones: comentar en GitHub o bajar a 3.7

De momento no parece haber solución, a no ser que se baje a SteamOS 3.7. Hay usuarios que aseguran que llegan a recuperar 30fps dependiendo del título, lo que me parece demasiado, pero podría ser. Lo otro que se puede hacer es comentar en este hilo de GitHub, más que nada para que Valve tenga bien claro que hay un problema y que hay que solucionarlo cuanto antes.

Por lo que comentan, también se mejora si se sube a 3.9, pero de momento está en fase preliminar y es probable que se experimenten otros fallos.

La Steam Machine no parece estar afectada

Por lo que parece, la Steam Machine no está afectada por el problema. Es posible que lo esté, pero se calcula que la Machine es seis veces más potente que la Deck en la misma resolución y unas tres a 1080p aproximadamente. Si hay un bajón que no es tan grave, podríamos no notarlo. El caso es que no hay usuarios que se estén quejando de ello.

El problema es más grave en la Deck por su hardware limitado: es como un PC gamer de 2021-2022 que puede mover títulos de esos momentos, siempre y cuando no sean los más exigentes y a baja resolución. En muchos juegos, como los mencionados Cyberpunk 2077 y Horizon ZD, puede ir bien, pero no sin esfuerzo. Bajar unos 15fps en un título que se mueve de media a 40 nos da como resultado bajar a los 25, con lo que nos quedamos con una experiencia mermada.

Y esto os lo dice alguien no demasiado exigente y que podría jugar a esos 25fps, pero si fueran estables y sin caídas. Una caída ya te deja en 15-18 y eso ya sí es demasiado.

Así que si tu Steam Deck está rindiendo peor, o bajas a SteamOS 3.7 o tienes paciencia, que Valve se toma muy en serio estos problemas y seguro que lo arreglará. La cuestión es cuándo.