Apple no es mundialmente conocida por desarrollar software abierto a todo. De hecho, su manera de limitar la multirarea hizo que la versión web de WhatsApp tardara un tiempo en funcionar junto al iPhone. De instalar en sus dispositivos móviles aplicaciones como Kodi de manera oficial ni hablamos. Lo que tampoco había disponible era algo para sincronizar un iPhone o iPad con un equipo con Linux, pero ya es parte del pasado, ya que KDE Connect ha llegado al App Store.

Bueno, no, al App Store no. En iOS se puede probar software en fase beta, pero tenemos que instalarlo por medio de TestFlight. Hoy mismo me he enterado de este aterrizaje, ya he podido probarlo y lo tengo conectado a mis dos portátiles, ambos con Plasma como entorno gráfico, en donde viene preinstalado KDE Connect. Ahora bien, el que piense que va a ser como usarlo junto a macOS, que se olvide.

KDE Connect permite controlar Linux desde iOS

Lo que podemos hacer en la actualidad con la versión para iOS de KDE Connect es:

Enviar el contenido del portapapeles.

Enviar archivos. Ahora mismo, recordamos que está en fase beta, no se puede enviar nada que no esté en la app «Archivos» de iOS/iPadOS.

Control de presentaciones remota.

Ejecutar un comando. Antes de poder hacer esto hay que configurarlos en KDE Connect del ordenador vinculado. Si no tenemos ninguno, la lista del iPad/iPhone está vacía y, al elegir la opción, se abre la ventana en el ordenador para crearlos.

Controlar el ordenador remotamente. Controlaremos el puntero, es decir, convertiremos nuestro iPhone o iPad en un panel táctil. Quizá en el futuro añadan también el teclado.

Estado de la batería.

Artículo relacionado: KDE Connect ya disponible en forma de beta para Windows, y se puede descargar desde su tienda

Cómo conectar un iPhone o iPad con Linux

Pero no podremos hacer nada de lo anterior si no vinculamos los dispositivos. Para hacerlo, seguiremos estos pasos:

Descargamos TestFlight del App Store. Luego hacemos clic en este enlace. Es la invitación para unirnos a las pruebas del software. Instalamos KDE Connect. Nos aseguramos de tener móvil y ordenador en la misma red. Abrimos KDE Connect en nuestro iPhone o iPad. Si no aparece nuestro ordenador en la lista, hacemos clic en los tres puntos de arriba a la derecha y tocamos en «Refresh Discovery». Porque sí, está sólo en inglés. Seleccionamos el nombre de nuestro equipo tocando sobre él para iniciar el emparejado. En la ventana emergente, tocamos en «Pair». Por último, vamos a la notificación que nos ha aparecido en nuestro ordenador y aceptamos. Lo de la captura anterior aparece una vez tocamos en el nombre del dispositivo conectado.

KDE Connect ya estaba disponible para macOS desde hacía un tiempo, pero lo que ya podemos usar es la versión para iOS/iPadOS para conectarnos con Linux. Resulta extraño, pero no tanto si pensamos que es KDE quien está detrás de esto. Si tienes y quieres seguir con tu iPhone y con Linux, las cosas son ahora un poco más sencillas.