No dejemos que nos roben el Open Source (Opinión)

En los últimos años el software libre y de código abierta está sufriendo ataques de todos lados. El problema no es solo las empresas comercializadoras de software privativo y sus prácticas monopólicas. En los últimos años se sumaron el agotamiento de los desarrolladores de proyecto comunitario, su falta de financiamiento, las empresas que se benefician, pero no contribuyen con nada, las empresas que solo vuelcan sus recursos a proyectos rentables y, los que quieren utilizarlo para su propia agenda.

No dejemos que nos roben el Open Source

Esta mañana estaba tranquilamente mirando mi timeline en Twitter cuando me encuentro con un llamado Manifiesto del Código Abierto por la igualdad. Que, como muchas otras propuestas que incluyen la palabra igualdad solo pretende producir divisiones sin ningún criterio que lo justifique más allá de la ideología.

Traduzco:

Abramos el código abierto

Manifiesto de código abierto para la igualdad

¿Perdón?

Yo creí que con los 4 principios del software libre y la definición de la Open Source Initiative ya estaba lo suficientemente abierto.

A ver, veamos

Un programa es software libre si los usuarios tienen las cuatro libertades esenciales:

La libertad de ejecutar el programa como se desee, con cualquier propósito

La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga lo que usted quiera (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello.

La libertad de redistribuir copias para ayudar a otros.

La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros (libertad 3). Esto le permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las modificaciones. El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello.

Definición de código abierto

Introducción

El código abierto no solo significa acceso al código fuente. Los términos de distribución del software de código abierto deben cumplir con los siguientes criterios:

Redistribución libre: La licencia no impedirá que ninguna de las partes venda o regale el software como componente de una distribución de software agregada que contenga programas de varias fuentes diferentes. La licencia no requerirá una regalía u otra tarifa por dicha venta. Código fuente: El programa debe incluir el código fuente y debe permitir la distribución tanto en el código fuente como en forma compilada. Cuando alguna forma de un producto no se distribuya con el código fuente, debe haber un medio bien publicitado de obtener el código fuente por no más que un costo de reproducción razonable, preferiblemente descargándolo a través de Internet sin cargo. El código fuente debe ser la forma preferida en la que un programador modificaría el programa. No se permite el código fuente ofuscado deliberadamente. No se permiten formas intermedias como la salida de un preprocesador o traductor. Obras Derivadas: La licencia debe permitir modificaciones y trabajos derivados, y debe permitir su distribución en los mismos términos que la licencia del software original. Integridad del código fuente del autor: La licencia puede restringir la distribución del código fuente en forma modificada solo si la licencia permite la distribución de «archivos de parches» con el código fuente con el fin de modificar el programa en el momento de la compilación. La licencia debe permitir explícitamente la distribución de software creado a partir del código fuente modificado. La licencia puede requerir que los trabajos derivados lleven un nombre o número de versión diferente del software original. No discriminación contra personas o grupos: La licencia no debe discriminar a ninguna persona o grupo de personas.

Sin discriminación contra los campos de esfuerzo: La licencia no debe impedir que nadie haga uso del programa en un campo de actividad específico. Por ejemplo, no puede restringir el uso del programa en un negocio o para la investigación genética. Distribución de Licencia: Los derechos adjuntos al programa deben aplicarse a todos aquellos a quienes se redistribuye el programa sin necesidad de que esas partes ejecuten una licencia adicional. La licencia no debe ser específica de un producto: Los derechos adjuntos al programa no deben depender de que el programa sea parte de una distribución de software en particular. Si el programa se extrae de esa distribución y se usa o distribuye dentro de los términos de la licencia del programa, todas las partes a las que se redistribuye el programa deben tener los mismos derechos que se otorgan junto con la distribución de software original. La licencia no debe restringir otro software: La licencia no debe imponer restricciones a otro software que se distribuya junto con el software con licencia. Por ejemplo, la licencia no debe insistir en que todos los demás programas distribuidos en el mismo medio deben ser software de código abierto. La licencia debe ser tecnológicamente neutral: Ninguna disposición de la licencia puede basarse en ninguna tecnología o estilo de interfaz individual.

¿Más abierto que eso? Solo que usemos una ganzúa.

Ser propietario de un teléfono móvil y tener acceso a Internet puede cambiar vidas.

Para nada, lo que cambia vidas es tener acceso a un hospital o una escuela, la posibilidad de alimentarse sanamente y abrigarse y que se garantice la protección de la ley. La vida te la cambia un refrigerador o un horno, no un smartphone.

Sin embargo, millones de mujeres en los países en desarrollo no pueden aprovechar Internet móvil. Las principales razones de esto son la falta de alfabetización y habilidades digitales.

Y de hombres también.

Podemos cambiar eso. Con herramientas abiertas e inclusivas que facilitan el acceso a importantes conocimientos e información práctica, desarrollados por y para mujeres.

¿A alguno de ustedes se les ocurre alguna razón no machista por el cuál las mujeres no puedan aprender con herramientas desarrolladas por y para hombres?

Sin embargo, solo el 6% de todos los contribuyentes de código abierto en todo el mundo son mujeres, y aún menos en el Sur Global. Es hora de actuar ahora.

¿Fuente? Si, tengo una de plata que una tía le regalo a mis padres para el casamiento.

De todas formas, alguna vez alguien va a tener que hacer una investigación independiente y no interesada de por qué hay más hombres que mujeres en carreras relacionadas con la informática.

La inclusión, el empoderamiento y la igualdad deben estar en el centro de nuestros esfuerzos para garantizar el desarrollo sostenible.

Se ve que no encontraron la forma de incluir al cambio climático, es el único cliché progresista que les faltó.

Para lograr esto, necesitamos un espacio seguro y amigable para principiantes para que las mujeres participen en proyectos de código abierto que promuevan la igualdad de género.

No, lo que necesitan urgente es ayuda profesional, Eso de creer que todos los hombres somos animales que no controlamos nuestros impulsos sexuales y, las mujeres unas incapaces que no pueden manejarse solas en el mundo real, sin dudas es síntoma de algo.

Y para que quede claro, la función del código abierto es impulsar el código abierto.

Es por eso que estamos construyendo Open Source for Equality, un movimiento que empodera a las mujeres para empoderar a las mujeres. Abramos el código abierto.

Este tipo de iniciativas que solo siguen las causas de moda no solo no benefician al movimiento del software libre y de código abierto. De hecho, están en abierta contradicción con sus principios.

Seguiría argumentando en contra de este tipo de movimiento, pero tengo que ir a lavar los platos. Cosa que mi padre y mi abuelo hicieron toda su vida. Como nadie les avisó a mi madre y mi abuela que necesitaban ayuda para ser empoderadas, lo hicieron solas.