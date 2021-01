No confíes en nubes. Cómo las tecnológicas arruinan el futuro

«Son tan confiables como un Fiat de los 50 de quinta mano» La frase se refiere a los dispositivos conectados en la nube y no la dijo nadie de la Free Software Foundation. Es de un artículo publicado por el Electric Engineering Journal.



La nube era la evolución natural de la industria informática. Con el abaratamiento de la capacidad de procesamiento y el aumento de las velocidades de conexión tenía todo el sentido del mundo tercerizar el almacenamiento y la ejecución de los programas. Después de todo, ya no vamos a buscar agua al río ni tenemos un generador eléctrico en el fondo de casa.

No confíes en nubes

La recopilación que hace el cronista del Journal es de terror:

El último mes del año pasado (2020) Google dejó durante horas a miles y miles de usuario s de Gmail, Google Docs, YouTube, Hangouts, Analytics, Google Maps, Blogger y el resto de sus servicios.

s de Gmail, Google Docs, YouTube, Hangouts, Analytics, Google Maps, Blogger y el resto de sus servicios. Para no ser menos, Microsoft dejó dos veces sin servicio a los usuarios de Outlook en un plazo de tres meses. En una de las ocasiones fue por una mala actualización del software.

en un plazo de tres meses. En una de las ocasiones fue por una mala actualización del software. Y el trío lo completa Amazon que por motivos que se desconocen tuvo una caída de su Web Services perjudicando entre otros a Adobe, Roku, Flickr, Autodesk, iRobot y otras grandes empresas incluyendo varios medios de comunicación.

perjudicando entre otros a Adobe, Roku, Flickr, Autodesk, iRobot y otras grandes empresas incluyendo varios medios de comunicación. Las cámaras de seguridad Nest (Propiedad de Google) necesitan conectarse a la nube para funcionar. De acuerdo al cronista los servidores en la nube que utilizan se caen seguido, lo que las convierte en un adorno caro .

. Y hablando de nidos, otro servicio de Google discontinuado por la empresa era Nest Secure . Se trataba de un sistema de alarma casera con sensores de puerta y un centro que se podía bloquear y desbloquear con una etiqueta NFC o una aplicación Android. El hardware se conseguía dede 500 dólares, y podías optar por suscripciones anuales en el rango de los 60 a 120 dólares El asunto es que el hardware de Nest Secure no es compatible con el de otro proveedor.

. Se trataba de un sistema de alarma casera con sensores de puerta y un centro que se podía bloquear y desbloquear con una etiqueta NFC o una aplicación Android. El hardware se conseguía dede 500 dólares, y podías optar por suscripciones anuales en el rango de los 60 a 120 dólares El asunto es que el hardware de Nest Secure no es compatible con el de otro proveedor. Nucleus fabrica tablets de pared basadas en Android que sirven como intercomunicador y tablero de anuncios hogareños Tiempo después de haber comprado sus aparatos, estos dejaron de tener funcionalidades y la empresa comunicó a los usuarios que si quieren recuperarlas tienen que pagar una actualización.

En el caso de los juegos por suscripción cita dos extremos; Disintegration (un juego de batalla multijugador que duró 5 meses) y Farmville, pero en este caso el problema es que estaba basado en Flash y ya no hay soporte.

Un modelo que falla

Quiero detenerme en el único comentario del artículo que estamos citando porque me parece que da en el centro del problema.

…parece que algunas de estas compañías tienen ingenieros junior dirigiendo el asilo. Sólo porque algún chico sea un genio, no significa que empleen las mejores prácticas profesionales, como, oh no sé, probar a fondo el código antes de desplegarlo, por ejemplo.

De acuerdo a la Wikipedia

…el producto viable mínimo (MVP, del inglés Minimum Viable Product) es un producto con suficientes características para satisfacer a los clientes iniciales, y proporcionar retroalimentación para el desarrollo futuro.1​2​ Algunos expertos sugieren que en B2b un MVP también significa vendible: «no es un MVP hasta que lo vendes. Viable significa que lo puedes vender».3​ Aprender de un MVP es a menudo menos caro que desarrollar un producto con más características, las cuales aumentan costes y riesgo si el producto falla, por ejemplo, debido a suposiciones incorrectas

El producto viable mínimo es la base de una estructura empresarial surgida a principios del siglo XXI, la startup o compañía de arranque. El objetivo de estas compañías es el crecimiento rápido.

Pero, ese modelo está siendo cada vez más puesto en cuestionamiento porque no solo, en la mayoría de los casos no son capaces de generar valor para los accionistas (a pesar de obtener millones de ingresos) además les llueven las denuncias por las condiciones de trabajao y, como demostramos más arriba, no tienen demasiado interés en la calidad ni en ganar la lealtad de los clientes.

Por eso, hasta que la calidad de proveedores de servicios no mejore, lo mejor es que no confíes en nubes.