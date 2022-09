Nmap cumple 25 años y los celebra con el lanzamiento de Nmap 7.93

Se acaba de dar a conocer el lanzamiento de la nueva versión del escáner de seguridad de red Nmap 7.93, diseñado para realizar una auditoría de red e identificar servicios de red activos. Este nuevo lanzamiento se programó para que fuera lanzado el día del 25 aniversario del proyecto. Cabe señalar que, a lo largo de los años, el proyecto ha evolucionado de un escáner de puertos conceptual, publicado en 1997 en la revista Phrack, a una aplicación completa para analizar la seguridad de la red y determinar las aplicaciones de servidor utilizadas.

El lanzamiento incluye principalmente correcciones y mejoras destinadas a mejorar la estabilidad y resolver problemas conocidos antes de comenzar a trabajar en una nueva rama importante de Nmap 8.

Hoy, hace veinticinco años, lancé la primera versión de Nmap en un

Artículo de Phrack llamado The Art of Port Scanning ( https://nmap.org/p51-11.html ).

Nunca pensé que todavía estaría en eso un cuarto de siglo después, pero eso es

porque tampoco anticipé una comunidad tan maravillosa de usuarios y

colaboradores que abarcan esas décadas. Has ayudado a Nmap a florecer desde un

escáner de puertos bastante simple a una aplicación de descubrimiento de red con todas las funciones

Confiado por millones de usuarios todos los días. Así que gracias por eso.

¡Y aún no hemos terminado!