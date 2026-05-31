Para los entusiastas del software libre y la administración de sistemas avanzada, la llegada de una nueva versión de esta distribución siempre es un acontecimiento que se sigue con lupa, y con el lanzamiento de NixOS 26.05 apodada «Yarara», la comunidad ha recibido una dosis importante de innovación técnica. Esta plataforma, conocida por su gestión declarativa y su capacidad de recrear entornos exactos, da un paso firme hacia la modernización de sus cimientos sin perder esa esencia que la hace única frente a gigantes como Ubuntu o Fedora.

Aunque a simple vista pueda parecer una actualización más dentro de su ciclo semestral, lo cierto es que bajo el capó se están cociendo cambios de calado que afectan desde el arranque inicial hasta la limpieza profunda de sus repositorios. En el contexto tecnológico actual, donde el despliegue de infraestructuras críticas basadas en Linux es vital para la soberanía digital, este tipo de avances en fiabilidad y reproducibilidad del sistema son los que marcan la diferencia tanto en entornos de producción como en el desarrollo profesional de alto nivel.

NixOS 26.05 y el gran salto al sistema de inicio basado en systemd

Uno de los cambios que más conversación va a generar en esta versión es el paso de la fase 1 del arranque (initrd) a systemd por defecto. Hasta ahora, se utilizaba una implementación basada en scripts que ha cumplido su función durante años, pero que ahora queda marcada como obsoleta para simplificar el mantenimiento futuro. Los desarrolladores han avisado de que esta transición es necesaria, aunque recomiendan a quienes usen cifrado LUKS o configuraciones de arranque muy personalizadas que revisen bien los manuales para asegurar que sus unidades de disco cifradas sigan funcionando correctamente tras el reinicio.

Una limpieza a fondo en el ecosistema Nixpkgs

No se trata solo de añadir cosas nuevas, sino de saber cuándo jubilar lo que ya no sirve para mantener la salud del sistema. En esta edición se han incorporado más de 20.000 paquetes nuevos, pero lo que realmente sorprende es la eliminación de 17.532 paquetes obsoletos. Esta limpieza busca mejorar la seguridad general eliminando software sin mantenimiento que podría ser un foco de vulnerabilidades. Además, se han introducido casi 1.500 nuevas opciones de configuración, lo que refuerza el nivel de control absoluto que se ofrece al usuario avanzado y administrador.

Actualizaciones de software y herramientas de desarrollo

Para los que buscan trabajar con lo último de lo último, esta entrega viene cargada de novedades en sus compiladores y entornos de escritorio que facilitan mucho la vida en el día a día:

La llegada de GNOME 50 , que incluye mejoras sustanciales en la accesibilidad y una gestión de pantallas mucho más fluida para el usuario final.

, que incluye mejoras sustanciales en la accesibilidad y una gestión de pantallas mucho más fluida para el usuario final. El salto al compilador GCC 15 , lo que garantiza que los desarrolladores tengan acceso a las últimas optimizaciones de código y estándares de programación.

, lo que garantiza que los desarrolladores tengan acceso a las últimas optimizaciones de código y estándares de programación. Actualizaciones en lenguajes populares donde Node.js pasa a la versión 24 LTS y Ruby se actualiza a la 3.4 para ofrecer entornos de ejecución modernos .

. Un aviso importante para los usuarios de Apple: esta será la última versión con soporte completo para la arquitectura x86_64-darwin, enfocando el futuro de la distribución hacia los chips Apple Silicon.

NixOS 26.05 refuerza su posición como una herramienta indispensable para quienes necesitan un control granular y libre de errores en sus máquinas. Al centrarse en mejorar la robustez de la base tecnológica y mantener al día sus repositorios con las versiones más recientes de los principales lenguajes y escritorios, se demuestra que el proyecto sigue madurando a buen ritmo. Es un lanzamiento que, más allá de los fuegos artificiales visuales, apuesta por la estabilidad y la coherencia técnica a largo plazo, asegurando que los usuarios que buscan un sistema predecible tengan motivos de sobra para seguir confiando en este ecosistema.