Nitrux 6.1 ya disponible con Linux Kernel 7.0 y mejoras gráficas

Nitrux 6.1 ya está disponible para descargar como una nueva versión de esta distribución Linux basada en Debian y orientada a usuarios que buscan un sistema moderno, visualmente cuidado y optimizado para rendimiento. La actualización destaca especialmente por incorporar el nuevo kernel Linux 7.0 junto a numerosas mejoras en componentes gráficos, escritorio y soporte de hardware.

Con esta nueva versión, que llega dos meses y medio después de la anterior, Nitrux continúa apostando por ofrecer una experiencia avanzada para equipos de escritorio y usuarios entusiastas de Linux. Además del salto al kernel Linux 7.0, la distribución actualiza herramientas clave del sistema, mejora la compatibilidad con hardware reciente e incorpora nuevas versiones de Hyprland y componentes KDE. El objetivo del proyecto sigue siendo combinar estabilidad, rendimiento y una experiencia visual moderna basada en tecnologías actuales dentro del ecosistema Linux.

Nitrux 6.1 apuesta por Linux 7.0 y un escritorio más moderno

Uno de los principales cambios de Nitrux 6.1 es la incorporación del kernel Linux 7.0 con parches de CachyOS orientados a mejorar el rendimiento general del sistema. Esta nueva generación del kernel introduce optimizaciones importantes relacionadas con memoria, sistemas de archivos y soporte de hardware moderno, además de consolidar oficialmente el soporte para Rust dentro del desarrollo del kernel Linux.

La distribución también actualiza Hyprland hasta la versión 0.55, ofreciendo mejoras en composición gráfica y gestión de ventanas para usuarios que prefieren entornos Wayland modernos y altamente personalizables. Junto a ello, Nitrux 6.1 incorpora nuevas versiones de MauiKit y varios componentes KDE, mejorando tanto la interfaz visual como la integración de aplicaciones dentro del escritorio

Otro aspecto importante de esta actualización es la mejora en compatibilidad de hardware y gráficos. Nitrux continúa ofreciendo soporte optimizado tanto para tarjetas NVIDIA como para GPUs AMD e Intel, además de integrar paquetes recientes relacionados con Mesa y controladores gráficos actualizados. Esto permite una experiencia más fluida tanto en juegos como en tareas multimedia y productividad avanzada.

En el apartado interno, el sistema recibe también múltiples correcciones de errores y mejoras de estabilidad, especialmente relacionadas con arranque, gestión de sesiones y herramientas propias del proyecto. El equipo de desarrollo sigue reforzando además el concepto “immutable” de la distribución, apostando por un sistema más resistente frente a fallos y cambios accidentales.

Con todas estas novedades, Nitrux 6.1 se posiciona como una de las distribuciones Linux más innovadoras para usuarios avanzados, combinando tecnologías modernas, diseño visual atractivo y un fuerte enfoque en rendimiento y experiencia de escritorio.