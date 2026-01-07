Nitrux 5.1 ya está disponible como nueva versión estable de este sistema operativo inmutable basado en Linux, conocido también por prescindir de systemd. Este lanzamiento mantiene el enfoque en ofrecer un entorno moderno, con herramientas propias y una experiencia cada vez más pulida tanto para equipos de sobremesa como para portátiles.

Con esta actualización, el proyecto dirigido por Uri Herrera refuerza su estrategia de combinar un sistema de solo lectura con un escritorio basado en tecnologías recientes, incorporando también una serie de utilidades desarrolladas a medida que buscan mejorar la seguridad, el rendimiento y la gestión del hardware en el día a día.

Núcleo Linux 6.18 LTS y base del sistema

Uno de los cambios más importantes es la adopción del kernel Linux 6.18 LTS, que en Nitrux 5.1 llega acompañado de los parches de CachyOS. Esta combinación está pensada para ofrecer un comportamiento más ágil y estable, algo especialmente interesante para quienes trabajan con aplicaciones exigentes o multitarea intensiva.

La distribución mantiene su carácter de sistema inmutable y sin systemd, lo que se traduce en una partición raíz de solo lectura diseñada para reducir posibles roturas del sistema y facilitar revertir cambios problemáticos. Sobre esta base se apoyan diversas optimizaciones internas que se han actualizado en esta versión para mejorar el arranque, la respuesta del sistema y la gestión de recursos.

Entorno de escritorio en Nitrux 5.1: Hyprland 0.52.2 y nueva experiencia visual

Nitrux 5.1 apuesta por Hyprland 0.52.2 como pieza central de la experiencia de usuario. Este compositor Wayland llega con nuevos atajos de teclado que permiten manejar ventanas y espacios de trabajo de forma más flexible, algo muy valorado por usuarios avanzados y quienes priorizan la productividad con el teclado.

Entre las mejoras visuales destaca la incorporación del desenfoque de ventanas, que aporta un aspecto más actual al escritorio y ayuda a centrar la atención en el contenido relevante. Junto a ello, Waybar se ha rediseñado con un estilo de “isla” flotante, un enfoque más moderno que reorganiza información como hora, estado de red o batería en una barra menos intrusiva y mejor integrada con el resto de la interfaz.

La pantalla de bloqueo también se renueva: ahora muestra el nivel de batería y datos del reproductor multimedia, de modo que es posible ver si el portátil necesita cargador o qué canción está sonando sin necesidad de desbloquear la sesión, algo práctico en entornos domésticos y profesionales.

Nitrux 5.1 introduce nuevas herramientas para firewall, E/S y seguridad

En el apartado de herramientas, Nitrux 5.1 incorpora varias utilidades nuevas orientadas a reforzar la seguridad y el control del sistema. Una de las más llamativas es Cinderward, una interfaz gráfica sencilla y compatible con Wayland para gestionar firewalld, desarrollada con MauiKit. Su objetivo es facilitar la configuración del cortafuegos sin tener que recurrir constantemente a la línea de comandos.

Junto a Cinderward se incluye firewalld como firewall dinámico, que permite perfilar reglas y servicios de red de forma más granular. Esto resulta útil tanto para usuarios domésticos con interés en reforzar su red local como para administradores que quieran un control más fino sobre qué entra y sale del equipo sin depender de soluciones externas.

Otro añadido importante es ADIOS (Adaptive Deadline I/O Scheduler), un planificador de E/S para el kernel que trabaja a nivel de bloque. Esta pieza está pensada para optimizar cómo se gestionan las operaciones de lectura y escritura en discos, algo que puede traducirse en tiempos de respuesta más consistentes, especialmente en sistemas con unidades SSD modernas y cargas de trabajo variables.

Gestión inteligente de batería y energía

Nitrux 5.1 incorpora también dos nuevos demonios pensados para mejorar el uso en portátiles. El primero es NX Battery Notify, un servicio en espacio de usuario diseñado para realizar un seguimiento detallado del estado de la batería, su salud y los hábitos de carga, mostrando avisos cuando detecta situaciones que puedan afectar a su vida útil a medio y largo plazo.

El segundo es NX Dynamic PPD, un demonio que ajusta dinámicamente el perfil de energía según la fuente de alimentación utilizada. Esto permite, por ejemplo, cambiar de manera automática a un modo más ahorrador cuando se trabaja solo con batería y activar perfiles más potentes cuando el equipo está conectado a la corriente, sin que el usuario tenga que ir cambiando configuración cada vez.

Conectividad, multimedia y compatibilidad de hardware

En el terreno de la conectividad, Nitrux introduce Wirecloak, un cliente moderno de WireGuard desarrollado con MauiKit. Se trata de una aplicación nativa pensada para gestionar conexiones VPN con este protocolo de forma cómoda, lo que resulta útil para usuarios que quieren cifrar su tráfico en redes públicas o conectarse a infraestructuras corporativas sin depender de clientes de terceros.

Para el control multimedia se añade Playerctl, una herramienta de línea de comandos compatible con el estándar MPRIS que permite manejar reproductores de música y vídeo (pausar, saltar pistas, obtener información de lo que suena, etc.) desde scripts, atajos de teclado o incluso integraciones personalizadas en el escritorio.

Además, esta versión incorpora HCVL (Hardware Compatibility Validation Layer), una capa de validación que busca garantizar que Nitrux se ejecute en un entorno predecible y bien entendido. Esta herramienta sirve como base para comprobar que determinados componentes de hardware se comportan como se espera, algo relevante para reducir incidencias y mejorar el soporte a largo plazo, también en equipos que se comercializan en Europa con Linux preinstalado.

Herramientas propias actualizadas e instalador mejorado

El proyecto aprovecha el lanzamiento de Nitrux 5.1 para actualizar varias de sus herramientas internas. Entre ellas se encuentran Nitrux Update Tool System, encargado de gestionar las actualizaciones en un contexto de sistema inmutable, así como NX Overlayroot, que permite trabajar con capas de escritura sobre la raíz de solo lectura.

También se han renovado componentes como NX AppHub CLI y NX AppHub Daemon, piezas clave para la gestión de aplicaciones y servicios en la distribución. Junto a ellos, herramientas como Kernel Boot y SB Manager reciben nuevas versiones, mejorando el control sobre el arranque y la gestión de Secure Boot, un aspecto que suele preocupar a quienes instalan Linux junto a otros sistemas en equipos vendidos en la Unión Europea.

El instalador Calamares no se queda fuera de esta ronda de cambios. Nitrux 5.1 actualiza su configuración para pulir el proceso de instalación, algo que repercute directamente en quienes instalan el sistema por primera vez o lo despliegan en varios equipos. Los ajustes buscan hacer el procedimiento más claro y consistente, reduciendo posibles errores durante el particionado y la configuración inicial.

Disponibilidad de Nitrux 5.1 y ediciones para diferentes GPU

Nitrux 5.1 se puede descargar desde su sitio web oficial en dos variantes pensadas para distintos tipos de hardware gráfico. Por un lado, se ofrece una imagen con la pila gráfica Mesa para usuarios de GPU Intel y AMD; por otro, se proporciona una edición específica con el controlador de código abierto para tarjetas NVIDIA.

Esta diferenciación facilita que quienes montan sus propios equipos o actualizan máquinas en Europa puedan elegir la imagen que mejor se ajusta a su tarjeta gráfica, reduciendo problemas de compatibilidad iniciales y evitando configuraciones manuales complejas después de la instalación.

El equipo responsable de la distribución señala que Nitrux 5.1 también corrige diversos fallos detectados en versiones anteriores. Para conocer el listado completo de correcciones y pequeños cambios, recomiendan consultar el anuncio oficial de lanzamiento, donde se detallan incidencias resueltas y notas específicas para determinados modelos de hardware.

Con este lanzamiento, Nitrux 5.1 consolida su propuesta como distribución inmutable, sin systemd y con fuerte peso de herramientas propias, orientada a quienes buscan un entorno moderno basado en Wayland, un sistema más protegido frente a cambios accidentales y una gestión avanzada de energía, seguridad y compatibilidad de hardware, tanto en equipos domésticos como profesionales.