Nintendo toma cartas en el asunto de la filtración de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y bloqueo los repositorios Lockpick y Lockpick_RCM

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es uno de los nuevos títulos de Nintendo y durante varios días (justo antes de su lanzamiento oficial) se creo un gran caos tanto para aquellos que reservaron el titulo de manera digital asi como tambien para quienes compraron el juego de forma física en tiendas e incluso en línea.

El punto de hacer mención de esto es que justo antes de que fuera lanzado The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ya se había filtrado el juego y una gran cantidad de usuarios jugaron el titulo, lo que en consecuencia molesto bastante a Nintendo.

Esta situación llevó a Nintendo a realizar una solicitud a GitHub para bloquear los repositorios Lockpick y Lockpick_RCM, así como unas 80 bifurcaciones de ellos.

Parece que se están produciendo algunas consecuencias de la filtración inicial de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom . Mientras los jugadores cargan el juego en emuladores y lo juegan de manera extraoficial en sus computadoras, antes de la fecha de lanzamiento, Nintendo está tomando medidas para evitar que eso suceda. Lockpick y Lockpick_RCM son herramientas caseras que permiten a los usuarios descargar claves únicas de su consola Nintendo Switch, que son necesarias para numerosos programas relacionados con la piratería de Switch, incluidos los emuladores Ryujinx y Yuzu Switch. Si bien Lockpick ha existido durante años, según los informes, Nintendo decidió ir tras él, emitiendo una eliminación de DMCA en la página del proyecto de GitHub, lo que generó preocupación y discusión dentro de la comunidad .

La reclamación se presenta en virtud de la Ley de derechos de autor del milenio digital (DMCA) de EE. UU en la cual los proyectos están acusados ​​de violar la propiedad intelectual de Nintendo y eludir las tecnologías de protección utilizadas en las consolas Nintendo Switch. Actualmente, la aplicación de dicha solicitud ya fue procesada por GitHub, ya que cumplió con los requisitos de Nintendo y bloqueó el acceso a los repositorios cuyas páginas ahora muestran un código auxiliar de DMCA en lugar de contenido al intentar abrirlos.

Para quienes desconocían del repositorio Lockpick, deben saber que en este se desarrollaba (si, ya que ahora fue bloqueado) una utilidad de extracción de claves de código abierto para las consolas de juegos Nintendo Switch, mientras que el repositorio Lockpick_RCM aloja componentes descargables en la consola para obtener claves de cifrado para varios componentes del sistema operativo. Usando las herramientas en cuestión, el usuario puede extraer las claves para los componentes de firmware instalados en su consola y sus juegos comprados legalmente.

Los autores de Lockpick dan a entender que el usuario es libre de disponer de la consola y los juegos adquiridos de cualquier forma para fines personales, no relacionados con la distribución de juegos a terceros. Por ejemplo, las claves resultantes se pueden usar cuando se ejecuta en el emulador, para instalar programas adicionales en su decodificador o para experimentar con utilidades de depuración como hactool, LibHac y ChoiDujour.

En este contexto, la Nintendo Switch asi como los juegos con los que se envía, tienen varios mecanismos de seguridad para garantizar que solo los videojuegos comprados legalmente puedan ejecutarse en la consola. Tal restricción tiene como objetivo evitar el lanzamiento de copias pirateadas de juegos y proteger a los usuarios de copiar sus juegos para su posterior lanzamiento en dispositivos no autorizados.

Es por ello que Nintendo afirma que el uso de Lockpick permite a los usuarios eludir las protecciones de los videojuegos y obtener acceso no autorizado a todas las claves criptográficas almacenadas en el TPM de la consola, y las claves resultantes pueden usarse para violar los derechos de autor de los fabricantes y ejecutar copias pirateadas de juegos en dispositivos de terceros o en sistemas con Console TPM deshabilitado.

Se supone que el colmo fue la aparición el pasado 1 de mayo en el acceso pirata del juego “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”, que estuvo disponible para su lanzamiento en emuladores dos semanas antes del próximo lanzamiento oficial para la videoconsola.

Por otro lado, y en relación con el tema, tambien se anuncio que los desarrolladores de Skyline Emulator, que permite ejecutar juegos desde Nintendo Switch en dispositivos Android, han anunciado la decisión de detener el desarrollo de su proyecto, por temor a las acusaciones de infringir la propiedad intelectual de Nintendo, ya que el emulador requiere claves de cifrado obtenidas usando la utilidad Lockpick para ejecutar.

