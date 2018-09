Nimbatus: un videojuego para crear drones espaciales

Nimbatus – The Space Drone Constructor es un videojuego de simulación y acción disponible para Linux, Mac y Windows, por lo que lo podrás disfrutar en tu distribución GNU/Linux. Lo puedes localizar en la famosa tienda de videojuegos online de Valve, Steam. Parece que saldrá en octubre, concretamente el 3 de octubre con un precio de unos 19,99$ por lo que estimo que se hará la típica conversión dólares a euros igual a igual como se suele hacer…

Bien, si no conoces el proyecto Nimbatus, decir que se trata de un videojuego en el que tendrás por un lado que construir el mejor drone espacial posible para luego realizar con él la misión que tengas que realizar y resistir a ataques y que cumpla bien el acometido, un desafío técnico que deberás asumir de la mejor manera, a veces no solo basta con construir un drone armado hasta los dientes, sino que deberás hacerlo lo más compacto posible o no podrás terminar las misiones, etc.

El videojuego comienza con un editor entre el que podrás elegir entre cientos de partes diferentes para la construcción del drone. El editor te permitirá ir seleccionandolas y acomplándolas para crear tu drone parte por parte. Una vez construido, en modo single player, podrás usarlo para explorar, destruir, o realizar diferentes procedimientos en la galaxia. Esa será tu misión estelar, construir drones funcionales y autónomos aunque también podrás hacerlos combatir contra otras creaciones de otros drones para ver quién es el mejor “ingeniero”.

El videojuego Nimbatus tiene diferentes misiones que transcurren por diferentes planetas destructibles y con diferentes enemigos que irás encontrando. Puedes construir y controlar los drones como he dicho anteriormente, explorar la galaxia y también recolectar varios recursos para usarlos y tener más potentes armas a tu dispsoición. La verdad es que los gráficos no son nada de otro mundo, pero parece uno de esos títulos sencillos que podrían ser adictivos…