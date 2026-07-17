Nexus AI Workstation es la nueva familia de estaciones de trabajo presentada por Slimbook para quienes necesitan ejecutar modelos de inteligencia artificial de forma local. La compañía española apuesta por equipos especialmente diseñados para el desarrollo de IA, el entrenamiento de redes neuronales, la inferencia de modelos de lenguaje y otras cargas de trabajo profesionales, ofreciendo configuraciones que abarcan desde desarrolladores individuales hasta empresas y centros de investigación.

Con el auge de la inteligencia artificial local, cada vez más usuarios buscan ejecutar grandes modelos sin depender de servicios en la nube. Nexus AI Workstation nace precisamente con ese objetivo, proporcionando hardware configurable y optimizado para sacar el máximo partido tanto a Linux como a Windows, con especial atención al ecosistema GNU/Linux que caracteriza a Slimbook.

Nexus AI Workstation apuesta por la inteligencia artificial local con hardware profesional

La nueva gama se divide en dos plataformas diferenciadas. Por un lado se encuentra Nexus Ryzen AI, orientada a desarrolladores, creadores de contenido y profesionales que trabajan con una o dos GPU. Por otro, Nexus Threadripper AI está dirigida a entornos mucho más exigentes, incorporando procesadores AMD Ryzen Threadripper PRO con hasta 96 núcleos y una plataforma preparada para aprovechar un mayor número de líneas PCI Express, algo fundamental cuando se utilizan varias tarjetas gráficas de altas prestaciones.

Slimbook ha diseñado ambas estaciones de trabajo pensando en la escalabilidad. Los equipos admiten hasta dos GPU NVIDIA profesionales, grandes cantidades de memoria DDR5 y múltiples unidades NVMe de alta velocidad, permitiendo adaptar la configuración a las necesidades concretas de cada proyecto de inteligencia artificial, renderizado o computación científica.

Otro aspecto destacado es la refrigeración. Los Nexus AI Workstation pueden configurarse con sistemas de refrigeración por aire de alto rendimiento o soluciones de refrigeración líquida AIO con radiadores triples, garantizando un funcionamiento estable incluso durante largas sesiones de entrenamiento de modelos o procesos intensivos de cálculo. También ofrecen conectividad moderna con Wi-Fi 6 o Wi-Fi 7 —según la placa base elegida— y red Ethernet de 2,5 Gb, ampliable hasta 10 Gb para entornos profesionales.

Compatibles con Linux

Como es habitual en Slimbook, los equipos son totalmente compatibles con GNU/Linux y Windows, permitiendo al usuario elegir el sistema operativo que mejor se adapte a su flujo de trabajo. La compañía destaca especialmente el uso de distribuciones Linux para desarrollo de software, inteligencia artificial y creación de contenido, aunque no limita la compatibilidad a un único entorno.

El modelo Nexus Ryzen AI parte de 1.995 euros, mientras que la versión Nexus Threadripper AI comienza en 3.880 euros antes de la configuración personalizada. Con esta nueva familia, Slimbook amplía su catálogo de equipos profesionales y responde al creciente interés por ejecutar modelos de IA de forma local, ofreciendo una plataforma preparada para evolucionar conforme aumenten las necesidades de procesamiento de los usuarios.