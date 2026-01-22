La idea de tener un único dispositivo que sirva a la vez como móvil principal y ordenador de trabajo vuelve a ganar protagonismo con la llegada del NexPhone. Este nuevo terminal, impulsado por Nex Computing, aspira a cubrir el hueco que dejaron iniciativas como Windows Phone o los primeros proyectos de convergencia de Microsoft, pero con un enfoque más abierto y apoyado en varias plataformas.

Más que un smartphone al uso, el NexPhone se plantea como un equipo híbrido que puede acompañarte en el bolsillo durante el día y, al llegar a casa o a la oficina, convertirse en un PC de escritorio completo al conectarlo a un monitor, teclado y ratón. Una propuesta que puede resultar especialmente llamativa en Europa para usuarios profesionales, técnicos y entusiastas que busquen reducir equipos sin renunciar a la flexibilidad de un ordenador tradicional.

NexPhone: un móvil pensado para ser también tu ordenador

El concepto del NexPhone gira en torno a la convergencia total entre móvil y PC. De serie funciona como un smartphone Android 16 plenamente funcional, pero al conectarlo a un monitor mediante USB-C o a un lapdock, la interfaz se adapta a un entorno de escritorio donde es posible trabajar con ventanas, ratón y teclado, de forma parecida a lo que hace DeX en los teléfonos de Samsung.

Esta capacidad no se limita solo a Android: el dispositivo está diseñado para ejecutar también Debian Linux y una versión completa de Windows 11. Así, el mismo aparato que utilizas para mensajería, redes sociales o navegación puede convertirse en tu máquina de ofimática, desarrollo o trabajo remoto, algo especialmente útil para perfiles que se mueven con frecuencia entre casa, oficina y espacios de coworking en España y el resto de Europa.

La propia Nex Computing define el NexPhone más como un ultra móvil con funciones de telefonía que como un simple smartphone. Su objetivo declarado es que el usuario pueda prescindir de portátil y sobremesa en muchas situaciones, centralizando la mayoría de sus tareas digitales en un único equipo que se transforma según el contexto y los periféricos que se conecten.

Triple sistema operativo: Android, Linux y Windows 11

Uno de los puntos más llamativos del NexPhone es su compatibilidad con tres sistemas operativos diferentes en un solo terminal. Por un lado, Android 16 es el sistema principal para el uso diario, con acceso a las aplicaciones y servicios móviles habituales. Para quienes necesitan un entorno más técnico o abierto, el teléfono puede lanzar Debian Linux, adecuado para tareas de desarrollo, administración de sistemas o uso avanzado de herramientas libres.

El tercer pilar es Windows 11 en arquitectura ARM, que se ejecuta con una configuración de arranque dual o triple según la elección del usuario. En este caso, para entrar en el entorno de Windows es necesario reiniciar el dispositivo, pero una vez dentro se accede a un escritorio completo capaz de ejecutar software de la plataforma de Microsoft, con las limitaciones propias de la versión ARM y el hardware de gama media sobre el que se apoya.

Android y Debian cuentan con una integración especialmente estrecha: es posible alternar entre Android y Linux sin necesidad de reiniciar el terminal, lo que facilita cambiar rápidamente de un uso más ligero (apps móviles, consumo de contenido) a un entorno más profesional (terminal, editores de código, herramientas de servidor) cuando el NexPhone está conectado a un monitor externo, y en general usar Linux desde tu móvil de forma práctica.

El guiño a los nostálgicos de Windows Phone

Para quienes recuerdan con cierta añoranza la estética de Windows Phone, el NexPhone introduce un toque de nostalgia. Nex ha desarrollado una capa visual para Windows 11 que imita la clásica cuadrícula de mosaicos que popularizaron los antiguos Lumia, con tiles vivos, animaciones suaves y gestos familiares para moverse por la interfaz.

Esta personalización busca que el uso de Windows 11 en una pantalla táctil de 6,58 pulgadas resulte más amigable, ya que la versión de escritorio no está pensada de serie para pantallas tan pequeñas. Sin embargo, las aplicaciones actuales de Windows siguen siendo, en su mayoría, programas de escritorio diseñados para monitores grandes, de modo que su uso en formato puramente móvil puede resultar más una experiencia nostálgica que plenamente práctica, especialmente en lo que respecta a la ergonomía y el diseño de las interfaces.

Donde realmente tiene sentido esa capa inspirada en Windows Phone es al usar el NexPhone acoplado a un dock o monitor externo. En ese contexto, la combinación de escritorio tradicional y mosaicos personalizados permite organizar accesos directos, aplicaciones web instalables y herramientas clave de forma relativamente ordenada, recordando la filosofía de «un solo dispositivo para todo» que Microsoft intentó impulsar en su día.

Conectividad de escritorio y accesorios incluidos

El NexPhone se entrega con un hub USB-C de cinco puertos incluido en el precio, pensado para que el usuario pueda convertirlo fácilmente en un sobremesa ligero. Este concentrador permite conectar monitores HDMI, dispositivos USB-A (como ratones, teclados o memorias), además de ofrecer carga mediante USB-C con alimentación por energía (Power Delivery).

Más allá del hub, el propio teléfono soporta conexión directa a monitores USB-C, lo que simplifica el uso en entornos de oficina modernos en España y Europa donde cada vez es más habitual encontrar pantallas con este tipo de entrada. Con esta configuración, basta un único cable para aportar imagen, datos y alimentación, reduciendo al mínimo el número de accesorios necesarios para montar un puesto de trabajo funcional.

Esta apuesta por la convergencia puede resultar especialmente interesante para usuarios que teletrabajan o se desplazan con frecuencia entre distintas sedes. Llevar solo el NexPhone y un pequeño dock en la mochila permite reutilizar monitores y periféricos ya presentes en empresas, universidades o espacios compartidos, evitando tener que transportar portátiles adicionales.

El corazón del NexPhone: Qualcomm QCM6490

En lugar de optar por un procesador de última generación orientado al mercado de consumo, Nex Computing ha elegido el Qualcomm QCM6490, una variante industrial basada en el Snapdragon 778G. Este chip combina cuatro núcleos de rendimiento ARM Cortex-A78 y cuatro núcleos de eficiencia Cortex-A55, junto a una GPU Adreno 643 que alcanza los 812 MHz.

Se trata de una plataforma pensada para ofrecer rendimiento moderado pero estable y con soporte a largo plazo, algo clave cuando se pretende mantener tres sistemas operativos en el mismo dispositivo con actualizaciones frecuentes. Qualcomm promete un ciclo de soporte prolongado para este SoC, lo que facilita que NexDock (la marca detrás del hardware) pueda distribuir parches de seguridad y nuevas versiones de Android, Linux y Windows durante varios años.

Este enfoque implica que el NexPhone no está orientado a competir en potencia bruta con los buques insignia de las grandes marcas. Su perfil se ajusta mejor a usuarios que priorizan la versatilidad y la compatibilidad multiplataforma por encima del rendimiento máximo en juegos exigentes o edición de vídeo pesada. Para ofimática, navegación web, consumo multimedia y tareas de productividad, el conjunto debería ofrecer una experiencia fluida, especialmente al funcionar en modo escritorio conectado a un monitor externo.

Pantalla y diseño enfocado en la resistencia

El frontal del NexPhone está dominado por un panel LCD IPS de 6,58 pulgadas con resolución de 1.080 × 2.403 píxeles y una densidad de 403 píxeles por pulgada. La pantalla ofrece una tasa de refresco adaptativa entre 60 y 120 Hz, lo que permite equilibrar fluidez y consumo energético según el tipo de contenido que se esté mostrando.

La superficie está protegida por Corning Gorilla Glass 3, una solución que, sin ser la más reciente del mercado, aporta cierta tranquilidad frente a arañazos y golpes leves. El terminal incorpora además un diseño de chasis muy redondeado con una protuberancia circular en la parte trasera, donde se aloja el módulo de cámara y un altavoz integrado, dándole un aspecto algo distinto a lo habitual en la gama media.

En cuanto a construcción, el NexPhone recurre a un cuerpo de policarbonato con acabado engomado antideslizante, centrado más en la durabilidad que en el lujo. El terminal cumple con la norma militar MIL-STD-810H y presume de certificaciones IP68 e IP69K, lo que indica una alta resistencia al polvo, al agua e incluso a chorros de alta presión. Está disponible en color gris oscuro e incluye un protector de goma adicional orientado a quienes necesitan un dispositivo robusto para entornos de trabajo exigentes.

Todo este refuerzo se traduce en unas dimensiones y peso por encima de la media. El NexPhone ronda los 173 × 82,6 × 13,1 mm y aproximadamente 256 gramos, algo a tener en cuenta para quienes prefieren móviles muy ligeros y delgados. A cambio, se obtiene un terminal más preparado para caídas y condiciones complicadas, algo que puede venir bien a técnicos de campo, profesionales que trabajan al aire libre o usuarios que quieren olvidarse de fundas voluminosas.

Memoria, almacenamiento y batería del NexPhone

En el apartado de memoria, el dispositivo se sitúa en una franja cómoda para un uso intensivo de varios sistemas y aplicaciones a la vez. Integra 12 GB de RAM, una cifra que da margen suficiente para ejecutar Android, Debian y Windows con cierta soltura, reduciendo los tiempos de carga y mejorando la multitarea tanto en modo móvil como en escritorio.

El almacenamiento interno es de 256 GB, ampliables mediante tarjetas microSD hasta 512 GB adicionales. Esto facilita que usuarios avanzados puedan instalar aplicaciones pesadas, máquinas virtuales, herramientas de desarrollo o grandes bibliotecas de documentos sin preocuparse demasiado por el espacio disponible, algo especialmente útil cuando el mismo equipo se utiliza como móvil personal y ordenador de trabajo.

En lo relativo a autonomía, el NexPhone monta una batería de iones de litio de 5.000 mAh, que debería proporcionar una jornada completa de uso mixto en escenarios típicos. El teléfono admite carga rápida por cable de 18 W y también carga inalámbrica, de forma que es posible combinar enchufes tradicionales con bases Qi en casa o en la oficina para mantener siempre un nivel de batería razonable.

Cámaras y multimedia

Aunque la fotografía no es el foco principal del proyecto, el NexPhone incorpora un conjunto de sensores que lo sitúan en la zona alta de la gama media. En la parte trasera encontramos una cámara principal de 64 MP con sensor Sony IMX787, acompañada de un ultra gran angular de 13 MP firmado por Samsung (S5K3L6XX). Esta combinación permite cubrir tanto escenas cotidianas como paisajes amplios o fotografías de grupo sin necesidad de recurrir a accesorios adicionales.

La cámara frontal se queda en 10 MP con sensor Samsung S5K3J1SX, suficiente para videollamadas frecuentes, reuniones de trabajo remotas o contenido para redes sociales. En un dispositivo que se concibe también como herramienta profesional, este apartado cobra importancia para quienes realizan videoconferencias habitualmente desde el móvil o desde el modo escritorio utilizando el teléfono como cerebro del sistema.

Además de la fotografía, Nex pone el acento en el uso multimedia y en la capacidad del terminal para actuar como centro de entretenimiento cuando se conecta a una pantalla externa. El diseño con módulo circular que integra la cámara y un altavoz busca ofrecer un sonido más potente y dirigido, aunque este aspecto dependerá en la práctica tanto del hardware interno como del procesado de audio que implemente la marca.

Conectividad y opciones para trabajar en movilidad

En el terreno de la conectividad, el NexPhone llega preparado para integrarse en los entornos de red más actuales. Es compatible con redes 5G y Wi-Fi 6E, lo que permite aprovechar conexiones rápidas tanto en movilidad como en oficinas y hogares con routers de última generación. También ofrece Bluetooth 5.2 LE, útil para enlazar auriculares, teclados, ratones y otros periféricos inalámbricos y para controlar tu PC con un móvil o tablet.

El puerto USB-C 3.1 actúa como punto central para datos, vídeo y carga, admitiendo conexión directa a monitores compatibles. Esto reduce el número de cables y adaptadores necesarios para configurar el teléfono como PC en un escritorio, algo que puede resultar práctico en espacios de trabajo compartidos en ciudades europeas donde no siempre hay enchufes libres o dockings específicos para portátiles.

La combinación de conectividad moderna, soporte para varias plataformas y un ecosistema de accesorios incluido en la caja posiciona al NexPhone como una alternativa interesante para quienes necesitan trabajar en distintos lugares sin cargar con varios dispositivos. No pretende reemplazar estaciones de trabajo potentes, pero puede cubrir sin demasiados problemas las necesidades de muchos usuarios que centran su actividad en correo, ofimática, navegador y herramientas basadas en la nube.

Precio, reservas y disponibilidad del NexPhone

El NexPhone está previsto para llegar al mercado en el tercer trimestre de 2026, con un precio oficial de 549 dólares. Esta cifra incluye, además del propio terminal, el concentrador USB-C de cinco puertos, un elemento clave para aprovechar al máximo su faceta de ordenador de escritorio.

La compañía ha puesto en marcha un sistema de reservas anticipadas con un depósito de 199 dólares, que se descuenta posteriormente del precio final. Es decir, en el momento del envío el comprador abonará los 350 dólares restantes. Este modelo de preventa busca medir el interés de la comunidad más entusiasta y asegurar una base de usuarios inicial dispuesta a convivir con un concepto de producto algo diferente a lo habitual.

Dado su carácter de nicho, es probable que el NexPhone llegue inicialmente a mercados donde exista una comunidad activa de usuarios técnicos y desarrolladores, entre ellos varios países europeos. Para quienes llevan años buscando un teléfono que pueda actuar como su ordenador personal sin demasiadas complicaciones, este dispositivo abre una vía interesante, aunque con concesiones en potencia bruta y tamaño que habrá que tener en cuenta llegado el momento de valorar su compra.

Con su apuesta por la convergencia, su triple sistema operativo y un hardware robusto pero equilibrado, el NexPhone se posiciona como una opción singular en el panorama de la gama media. No pretende conquistar al gran público de forma masiva, sino convencer a un perfil concreto de usuario que prioriza la versatilidad, la compatibilidad y la posibilidad de reducir el número de dispositivos que lleva encima, todo ello a un precio relativamente contenido para lo que ofrece en términos de funcionalidad.