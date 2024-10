No cabe ninguna duda de que YouTube es el servicio de vídeos más popular del planeta. Lo que sí es más un tema de debate es si es el mejor, sobre todo por el tema de la privacidad. Alternativas hay muchas, estando a la cabeza FreeTube en el escritorio o Invidious si preferimos el navegador, pero los usuarios de Android se suelen decantar por NewPipe. Ahora esta popular aplicación también está disponible para Linux.

Hay que tener en cuenta algunas cosas. La primera es que no está diseñada para usar en equipos de escritorio. De hecho, es donde la he probado yo, y no tiene ningún sentido. La interfaz de usuario parece ridícula y los controles imposibles de usar. Pero es que NewPipe es una aplicación para móviles, y su llegada a Flathub es para que se pueda usar en este tipo de dispositivos táctiles. Es entonces cuando la app cobra todo su sentido y sí es una buena alternativa a YouTube app o FreeTube.

NewPipe para móviles con Linux

El segundo punto a tener en cuenta se ha explicado durante el comentario sobre el primero: está disponible sólo en Flathub, por lo que si se busca usar algo de paquetes nativos, no es una posibilidad. Por último, hay que tener en cuenta que no está verificada, lo que puede significar sencillamente que su desarrollador aún no lo ha hecho o que es otro quien la ha subido. Flathub comprueba lo que le entregan, por lo que se supone segura — está marcada como «Probablemente segura» –, pero hay que conocer el dato.

Si se posee un teléfono con Linux y éste es compatible con paquetes flatpak, ahora se puede usar la misma app para YouTube que reina en Android. Si alguien quiere usarla en el escritorio, algo no recomendado, para usarla hay que simular gestos, como clic y deslizar desde la izquierda para ver el menú general o hacia abajo para cerrar el vídeo y volver a la página anterior.

En su página web podemos ver de qué es capaz esta aplicación:

Soporta YouTube, PeerTube, SoundCloud, Bandcamp y media.ccc.de

Es ligera.

Se puede usar sin conexión.

Mejora la privacidad.

Posibilidad de reproducir en segundo plano.

Suscripciones, favoritos e historial.

Posibilidad de ver comentarios.

NewPipe es una aplicación de código abierto, y merece la pena darle una oportunidad si se usa en un dispositivo móvil con Linux.