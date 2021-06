New Relic ha integrado Pixie a Kubernetes para mejora la observabilidad de este

Durante la conferencia en línea FutureStack 2021 que se celebró hace pocos dias, New Relic dio a conocer que está integrando su plataforma de observabilidad Pixie de código abierto para Kubernetes con la plataforma New Relic One.

Con ello New Relic está reforzando su producto con una nueva «experiencia de Kubernetes» que, según dice, permitirá información instantánea sobre el sistema de orquestación de contenedores de software sin necesidad de actualizar ningún código o datos de muestra primero. La compañía también anunció mejoras en su seguimiento de errores, monitoreo de red y capacidades de programación, además de dos nuevas versiones de su plataforma centradas en la comunidad.

Para quienes desconocen de New Relic, deben saber que esta es una compañía que vende herramientas de monitoreo de aplicaciones y DevOps que ayudan a los desarrolladores a detectar problemas con sus aplicaciones de software. Básicamente se dedica a proporciona un servicio de monitoreo para aplicaciones que se ejecuta en tiempo real, lo que ayuda a los equipos de DevOps a comprender completamente cualquier problema que pueda afectar el rendimiento del software.

Pixie es una plataforma de observación en clúster nativa de Kubernetes que la compañía adquirió el año pasado cuando compró Pixie Labs. Esa adquisición fue parte de una iniciativa para instrumentar aplicaciones basadas en microservicios sin requerir que las organizaciones de TI implementen software de agente para cada una.

El CEO y fundador de la compañía, Lew Cirne, describió la funcionalidad de Pixie en una publicación de blog en ese momento:

«Con un solo comando CLI, los desarrolladores pueden ver todas las métricas, eventos, registros y trazas de sus aplicaciones. La tecnología de Pixie elimina la necesidad de agregar código de instrumentación, configurar paneles de control ad hoc o mover datos fuera del clúster, lo que ahorra a los desarrolladores un tiempo valioso para que puedan concentrarse en crear un mejor software. Omita los cambios de código y obtenga una observabilidad instantánea de Kubernetes «.

La plataforma New Relic One es popular, pero la compañía ha tenido problemas para obtener ganancias. Al igual que muchas empresas de tecnología, ha alejado su negocio de la venta de licencias de software a un modelo de suscripción, y el año pasado anunció una importante revisión de los precios de sus productos para tratar de diferenciar más su propuesta de valor. Eso fue visto como un movimiento necesario por la gerencia de la compañía, ya que el mercado de observabilidad se está volviendo rápidamente más concurrido con ofertas competidoras.

A pesar de todos sus problemas, New Relic ha continuado enfocándose en brindar una mejor experiencia para los clientes y su nueva experiencia de Kubernetes representa el fruto de esos esfuerzos. La nueva capacidad está disponible en versión beta a partir de hoy, impulsada por Auto-Telemetry con Pixie, una tecnología que la compañía tuvo en sus manos cuando adquirió una startup llamada Pixie Labs Inc. en diciembre.

La ventaja clave de la tecnología de Pixie Labs es su capacidad para recopilar datos operativos de Kubernetes, que es un software de código abierto que se utiliza para monitorear los contenedores de software que albergan los componentes de las aplicaciones modernas, sin escribir ningún código adicional. Eso ahorra tiempo a los desarrolladores, especialmente en grandes proyectos de software empresarial en los que es posible que deban instrumentarse decenas o cientos de componentes.

«Instrumentar una aplicación para proporcionar los datos de telemetría que necesita fue un proceso muy manual», dijo a SiliconANGLE Zain Asgar, cofundador de Pixie y ahora vicepresidente general y gerente general de Pixie en New Relic. “Implica muchos cambios de código y podría tomar semanas, si no meses, para ver el valor. Incluso el simple mantenimiento de esta instrumentación fue una gran carga para los equipos «. Pixie soluciona esto mediante el uso de una tecnología del kernel de Linux llamada Filtro de paquetes Berkeley extendido. El eBPF funciona capturando información detallada sobre lo que sucede dentro de las aplicaciones al aprovechar el tráfico de la red, sin cambiar ningún código dentro de las aplicaciones.

Fuente: https://newrelic.com