NetworkManager 1.58 añade soporte para CLAT, GENEVE y Wi-Fi de 6 GHz

NetworkManager 1.58 ya está disponible como una nueva versión del conocido gestor de conexiones de red utilizado por la mayoría de distribuciones GNU/Linux. Esta actualización incorpora importantes novedades tanto para usuarios domésticos como para administradores de sistemas, añadiendo soporte para CLAT (464XLAT), redes Wi-Fi de 6 GHz, interfaces GENEVE y diversas mejoras relacionadas con la gestión de dispositivos y conexiones.

Con este lanzamiento, el proyecto continúa adaptando NetworkManager a las necesidades de las infraestructuras modernas, especialmente en entornos donde IPv6, la virtualización y las redes inalámbricas de última generación adquieren cada vez más protagonismo.

NetworkManager 1.58 mejora IPv6, la virtualización y el soporte Wi-Fi

Una de las principales novedades de NetworkManager 1.58 es la incorporación de soporte para CLAT (Customer-side Translator) mediante 464XLAT. Esta tecnología permite que aplicaciones compatibles únicamente con IPv4 funcionen correctamente en redes exclusivamente IPv6, creando una interfaz IPv4 virtual y traduciendo el tráfico de forma transparente. Se trata de una función especialmente útil para operadores y redes que continúan avanzando hacia la adopción completa de IPv6.

La actualización también añade soporte para interfaces GENEVE (Generic Network Virtualization Encapsulation), un protocolo de encapsulación utilizado en infraestructuras virtualizadas y plataformas en la nube para transportar tráfico entre hipervisores y redes superpuestas. Con ello, NetworkManager amplía sus capacidades en entornos empresariales y de virtualización.

En el apartado inalámbrico, NetworkManager 1.58 incorpora soporte para seleccionar la banda de 6 GHz en las conexiones Wi-Fi, facilitando el uso de redes Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7 compatibles. Además, el backend basado en IWD mejora la gestión del modo de ahorro de energía, mientras que las credenciales WPS ahora aceptan claves precompartidas (PSK) de 64 caracteres hexadecimales.

Otra mejora destacada afecta a la administración del sistema. Tanto la API D-Bus como la herramienta de línea de comandos nmcli permiten ahora conservar el estado administrado de los dispositivos incluso después de reiniciar el equipo, simplificando la gestión de interfaces de red en servidores y equipos administrados. Al mismo tiempo, NetworkManager abandona definitivamente el soporte para dhclient como cliente DHCP y desactiva por defecto el antiguo sistema Wireless Extensions, dos tecnologías que llevaban tiempo marcadas como obsoletas.

Con NetworkManager 1.58, el proyecto continúa modernizando uno de los componentes fundamentales del escritorio Linux. La incorporación de nuevas funciones para IPv6, virtualización, Wi-Fi de 6 GHz y administración avanzada refuerza su posición como el gestor de conexiones de referencia para la mayoría de distribuciones GNU/Linux.