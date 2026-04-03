Netrunner 26, de nombre en clave Twilight, ya está disponible tras algo más de un año sin una nueva versión estable. El proyecto, que se ha consolidado como una de las propuestas más reconocidas basadas en Debian, da un salto importante en base, núcleo y pila gráfica, manteniendo su apuesta por un sistema estable pero al día en aspectos clave.

Con esta edición, el equipo encabezado por el desarrollador Uri Herrera migra Netrunner a Debian 13 «Trixie» y adopta un kernel Linux de la serie 6.16, una combinación pensada para ofrecer un equilibrio entre estabilidad, seguridad y mejor soporte de hardware reciente para usuarios de escritorio.

Nueva base de Netrunner 26: Debian 13 «Trixie» y kernel Linux 6.16

La principal novedad es que Netrunner 26 abandona Debian 12 «Bookworm» y se apoya en Debian 13 «Trixie» como base. Este cambio supone acceso a un repositorio más moderno, tanto en bibliotecas del sistema como en aplicaciones, pero conservando el enfoque conservador característico de Debian.

En lugar de limitarse al kernel de soporte extendido 6.12 LTS incluido en Debian, la distribución opta por Linux 6.16. Esta decisión busca mejorar la compatibilidad con equipos recientes, especialmente en gráficas AMD e Intel, chips de sonido y dispositivos inalámbricos. Para el usuario final, esto se traduce en menos problemas al instalar la distribución en ordenadores nuevos o portátiles modernos, algo relevante en un mercado donde el hardware se renueva con frecuencia.

Netrunner 26 se ofrece en una imagen ISO de 64 bits de unos 3,4 GB, lista para descargar desde la página oficial del proyecto e instalarse tanto en equipos de sobremesa como en portátiles, ya sea como sistema principal o en pruebas dentro de máquinas virtuales, con asistentes como Calamares.

Un escritorio KDE Plasma más moderno y pulido

En el plano gráfico, Netrunner 26 apuesta de lleno por KDE Plasma 6.3.6 acompañado de KDE Frameworks 6.13.0. Esta combinación coloca a la distribución en la primera línea de las distros con entorno KDE actualizado, lo que se refleja en mejoras de rendimiento, corrección de errores y una experiencia más consistente en pantallas de alta resolución.

La base tecnológica del escritorio también se renueva con Qt 6.8.2, que sirve de columna vertebral para Plasma y muchas aplicaciones. Gracias a esta actualización, se refuerza la compatibilidad con Wayland y se mejora la integración visual, un punto cada vez más importante para quienes buscan un entorno cuidado sin renunciar a la estabilidad.

El equipo de Netrunner ha revisado a fondo el apartado estético: se introduce una nueva temática para el gestor de inicio de sesión SDDM, se actualiza el tema global y se adapta la temática de Plasma a la serie 6 del escritorio. Este trabajo de «artwork» pretende ofrecer una apariencia moderna y coherente, sin alejarse demasiado de la línea visual reconocible de Netrunner que muchos usuarios arrastran desde hace años.

Mejoras de seguridad de Netrunner 26 y protección frente a ataques

Además del aspecto visual, uno de los pilares de Netrunner 26 es la reforzada protección frente a determinadas técnicas de explotación. La distribución incorpora mejoras específicas contra ataques ROP y COP/JOP en arquitecturas amd64 y arm64, dos de las plataformas más habituales tanto en sobremesa como en portátiles y algunos dispositivos ARM avanzados.

Estas medidas se apoyan en ajustes a nivel de compilador y herramientas del sistema, con el objetivo de dificultar que un atacante pueda encadenar fragmentos de código legítimo para ejecutar acciones maliciosas. Para el usuario doméstico y de oficina, el impacto es transparente, pero supone una capa de seguridad adicional que se añade a las actualizaciones habituales del ecosistema Debian.

Este enfoque encaja con la filosofía de la distribución: ofrecer un sistema de escritorio listo para usar, pero sin descuidar la seguridad, un apartado que empieza a ser cada vez más valorado también por usuarios no técnicos, especialmente en entornos profesionales o educativos donde se exige mayor robustez frente a ataques.

Multimedia y audio con PipeWire y WirePlumber

Otro paso relevante es la integración del nuevo stack de audio y vídeo basado en PipeWire y WirePlumber. PipeWire se ha ido imponiendo como alternativa moderna a PulseAudio y JACK, combinando en un mismo sistema la gestión de sonido y flujos multimedia de baja latencia.

Con WirePlumber como gestor de sesiones, Netrunner 26 busca una experiencia de audio más estable y flexible, tanto para reproducción diaria como para usos algo más exigentes, como videoconferencias, edición ligera o juegos. Este cambio debería beneficiar a quienes utilizan auriculares Bluetooth, monitores con audio integrado o configuraciones con múltiples dispositivos, algo muy habitual en oficinas y hogares actuales.

Rendimiento y energía: power-profiles-daemon

En lo referente al uso de energía, la distribución incorpora power-profiles-daemon para gestionar de manera dinámica los perfiles de rendimiento. Esta herramienta permite alternar entre modos de bajo consumo, equilibrado o alto rendimiento en función de las necesidades, algo especialmente útil en portátiles.

En el día a día, esto se traduce en una gestión más eficiente de la batería sin renunciar a potencia cuando hace falta, por ejemplo al compilar código, jugar o trabajar con máquinas virtuales. Los usuarios pueden cambiar de perfil desde la interfaz gráfica integrada, sin tener que recurrir a comandos complejos.

Aplicaciones actualizadas en Netrunner 26 y enfoque en la usabilidad

En el apartado de software, Netrunner 26 llega con una selección de aplicaciones actualizadas pensadas para cubrir la mayoría de necesidades de oficina y ocio. Entre los paquetes destacados se encuentran Firefox y LibreOffice, que reciben numerosas traducciones adicionales, incluyendo idiomas como el turco y variantes del chino simplificado y tradicional.

También se actualizan herramientas clave del entorno KDE, con la serie KDE Apps 25.04.3, que agrupa aplicaciones como Dolphin, Gwenview, Okular u otros componentes integrados. Esta renovación garantiza una mejor integración con Plasma 6 y la nueva versión de las bibliotecas KF6.

En el terreno de las comunicaciones y la productividad, Thunderbird se ofrece en su rama ESR 140.6.0, pensada para proporcionar estabilidad en entornos en los que no interesa cambiar de versión con demasiada frecuencia. Para usuarios que gestionan grandes volúmenes de correo o múltiples cuentas, este enfoque de soporte extendido puede ser especialmente interesante.

Para diseño y virtualización, el sistema incluye Inkscape 1.4 para gráficos vectoriales y VirtualBox 7.2.6-172322 para ejecutar otras máquinas virtuales. Estas versiones permiten a estudiantes, profesionales y aficionados trabajar con herramientas actuales sin necesidad de recurrir inmediatamente a repositorios externos.

En el apartado multimedia, Netrunner incorpora VLC 3.0.23, uno de los reproductores más utilizados y con fama de «leerlo todo». Esta versión ofrece compatibilidad con una amplia lista de formatos de audio y vídeo, lo que facilita la reproducción de contenidos sin instalaciones adicionales.

Herramientas específicas y mejoras en la experiencia web

Entre las utilidades propias y seleccionadas por la distribución, destaca Stacher7, una interfaz gráfica para la popular herramienta de línea de comandos yt-dlp. Gracias a ella, los usuarios menos acostumbrados a usar la terminal pueden gestionar de forma más cómoda la descarga de contenidos en línea.

En el ámbito de la navegación, los navegadores basados en Qt WebEngine pasan a disponer de corrector ortográfico integrado. Además, se añade soporte para los diccionarios BDIC Binary Hunspell, lo que permite contar con revisores ortográficos en distintos idiomas. Este detalle puede resultar útil para quienes escriben habitualmente en varias lenguas, algo cada vez más frecuente en países con contextos multilingües.

Componentes propios actualizados y adaptación a Qt 6

Netrunner no se limita a empaquetar software de terceros, sino que mantiene algunos componentes propios que también se han revisado en esta versión. Un ejemplo es el Samba-mounter, responsable de facilitar la conexión y montaje de recursos compartidos en red a través del protocolo Samba.

Este Samba-mounter se ha reescrito para adaptarse a Qt 6 y al sistema de permisos PolicyKit, ofreciendo así una mejor integración con el escritorio acutal y una gestión más clara de las credenciales y accesos. Para oficinas y hogares donde coexisten equipos Linux y Windows, resulta más sencillo acceder a carpetas compartidas y recursos comunes.

Otro módulo propio, el About-extended KCM, se ha actualizado para ser totalmente compatible con Qt 6 y las nuevas KDE Frameworks 6. Este panel ampliado de información del sistema permite al usuario conocer de un vistazo detalles de hardware, versión de la distribución y otros datos relevantes sin recurrir a la terminal.

Instalación de Netrunner 26 y público objetivo

La imagen de instalación de Netrunner 26 Twilight está pensada para equipos de 64 bits y puede descargarse desde la página oficial del proyecto. Con un tamaño de aproximadamente 3,4 GB, incluye de serie la mayoría de componentes necesarios para empezar a trabajar nada más completar el asistente de instalación.

Por su combinación de base Debian estable, escritorio KDE moderno y selección de software al día, el sistema se perfila como una opción interesante para usuarios que buscan un entorno clásico de escritorio con cierta personalidad visual, pero sin complejidades añadidas. Puede resultar especialmente atractivo en entornos educativos, pequeñas oficinas o para usuarios domésticos que quieran un sistema listo para el día a día.

Esta nueva edición de Netrunner supone un paso adelante en modernización tecnológica manteniendo la filosofía de ofrecer un escritorio Linux accesible: se actualiza la base a Debian 13, se adopta un kernel más reciente para mejorar el soporte de hardware, se refuerzan seguridad y rendimiento, y se pulen tanto el entorno visual como las aplicaciones de serie, conformando una propuesta sólida para quienes buscan estabilidad sin renunciar a las novedades más importantes.