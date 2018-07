NetBSD 8.0 lanzado con parches para la seguridad

NetBSD 8.0 ha sido lanzado con importantes mejoras de seguridad. Los amantes de las alternativas de código abierto deberán saber que el sistema operativo de la familia de los BSD ya está disponible y entre estas mejoras de seguridad se encuentran los esperados parches de seguridad que mitigan las vulnerabilidades que fueron detectadas en algunas arquitecturas modernas de CPUs, como lo son Spectre v2 y v4, Meltdown y Lazy FPU que fue encontrada recientemente.

Esta semana NetBSD fue actualizado a la versión 8.0, que a parte de esas mejoras de seguridad también trae muchas otras que mejorarán la estabilidad y eliminarán algunos bugs de versiones previas. Llega 7 meses después del lanzamiento principal de NetBSD 7.0, es decir, más de medio año de intenso desarrollo que ha terminado con estos resultados. Por cierto, las mitigaciones de SPectre v2 se basan en la técnica Retpoline utilizada en el compilador GNU GCC, que junto a las actualizaciones del microcódigo para los chips Intel y AMD hacen el resto…

Sinceramente en GNU/Linux hemos disfrutado de estas actualizaciones y parches de seguridad mucho antes, me extraña que en NetBSD haya llegado tan tarde. También entiendo que la comunidad de desarrollo de NetBSD es bastante más reducida y cerrada, y resulta algo más complicado para ellos… No por esto quiero quitarle méritos ni mucho menos. Así que si deseas probarlo, ya puedes dirigirte a la web oficial del proyecto y descubrir NetBSD por primera vez o actualizarte a esta nueva versión si ya lo estabas usando.

Por cierto, a parte de las mejoras de seguridad se incluyen otras muchas mejoras en NetBSD 8.0. Un ejemplo de ello es la compatibilidad para SMAP (Supervisor Mode Access Prever) tanto para 32 com 64-bit, novedades para el cargador de arranque UEFI, compatibilidad con USB 3.0, novedades en el mezclador de audio del kernel, una nueva capa de socket para comunicación con dispositivos de bus CAN, algunas novedades en la pila de red con ipsecif, rendimiento y estabilidad mejorada en el FS, y un largo etc.