Neolithic: un juego de estrategia inspirado en Age of Empires

Cada vez más son los títulos de desarrolladores independientes (indie) que se inician bajo campañas de mecenazgo como Kickstarter para conseguir la financiación adecuada y poder hacerlo realidad. En esta ocasión os presentamos un proyecto llamado Neolithic, una historia de las primeras civilizaciones que vivieron en nuestro planeta y que serán las protagonistas de esta historia que da vida a un videojuego de estrategia muy interesante.

Además, está inspirado en Age Of Empires (AOE), un título que ha cosechado muchísimos éxitos en el pasado y que muchos gamers amantes de los videojuegos de estregia tienen entre sus favoritos. Además, Neolithic también ha tomado inspiración en otros títulos como Caesar, Civilization, etc., que seguro que te suenan. Además, Neolithic vendrá para GNU/Linux, que es lo que nos interesa más a nosotros. Sus propios desarrlladores han dicho: “Neolithic: First City-States es una profunda historia de estrategia incluenciada por videojuegos como Age Of Empires I, Civilization y Caesar III, y en menor medida también a juegos como Haven and Hearth, UnReal WOrld y RimWorld. El juego incluye aspectos como construcción de la ciudad, estrategia militar y desarrollo de caracteres.“.

Fue lanzado en Kickstarter en septiembre de 2017 y ahora ya cuenta con miles de dólares para su propósito. Además, a través de redes sociales, también hemos conocido que vendrá para Linux y Mac, pero posiblemente no el mismo día del lanzamiento para la versión Windows como suele suceder en muchos casos. De hecho, desde Twitter se ha dicho que el test del port para Linux parece estar listo, por lo que no se esperan grandes retrasos.

Más información – Web Oficial