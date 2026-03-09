Si te gusta descargar vídeos y audio de Internet pero estás cansado de pelearte con la consola o con aplicaciones llenas de publicidad, NeoDLP puede ser justo lo que estabas buscando. Se trata de una herramienta de escritorio moderna, con una interfaz muy cuidada, que se apoya en YT-DLP para ofrecer toda su potencia sin que tengas que escribir ni un solo comando.

Además de ser multiplataforma y de integrar un montón de funciones avanzadas, NeoDLP destaca por su integración con el navegador y por ser 100% software libre. Esto significa que puedes usarlo gratis, revisar su código, compilarlo por tu cuenta, contribuir con mejoras y, si te apetece, hasta crear tu propia versión a medida.

Qué es NeoDLP (Neo Downloader Plus) y en qué se basa

NeoDLP, también conocido como Neo Downloader Plus, es una aplicación de escritorio para descargar vídeo y audio desde miles de webs, con un enfoque muy claro: ofrecer toda la potencia de YT-DLP en una interfaz gráfica sencilla y moderna, sin necesidad de tocar la línea de comandos.

La aplicación está desarrollada con Tauri (JavaScript + Rust), lo que permite un consumo de recursos contenido y un rendimiento muy bueno incluso en equipos modestos. Internamente, se apoya en varias piezas clave de software libre para funcionar:

YT-DLP : es la herramienta de consola que hace el trabajo “duro”, es decir, descargar el vídeo o el audio desde más de 2.500 webs compatibles (YouTube, Facebook, Instagram, X/Twitter y un larguísimo etcétera).

: es la herramienta de consola que hace el trabajo “duro”, es decir, (YouTube, Facebook, Instagram, X/Twitter y un larguísimo etcétera). FFmpeg y FFprobe : se encargan de toda la parte de postprocesado de vídeo y audio , como combinar pistas, convertir formatos, embebido de subtítulos y metadatos, o generar miniaturas.

: se encargan de , como combinar pistas, convertir formatos, embebido de subtítulos y metadatos, o generar miniaturas. Aria2 : cliente de descargas externo que permite acelerar mucho la velocidad de descarga con conexiones paralelas; en algunos builds, como el de macOS, no siempre viene incluido, pero se puede usar si lo tienes instalado.

: cliente de descargas externo que con conexiones paralelas; en algunos builds, como el de macOS, no siempre viene incluido, pero se puede usar si lo tienes instalado. Deno : proporciona un entorno de ejecución JavaScript aislado necesario para ciertas funciones de YT-DLP, en especial para las descargas de YouTube tras los últimos cambios del servicio.

: proporciona necesario para ciertas funciones de YT-DLP, en especial para las descargas de YouTube tras los últimos cambios del servicio. BgUtils POT Provider (Rust): es el componente que genera el token de “Proof-of-Origin” (PO) para que las descargas desde YouTube sigan funcionando incluso con sus nuevas protecciones.

Todo este conjunto viene “empaquetado” en NeoDLP para que el usuario solo vea una interfaz clara con botones, menús y ajustes, olvidándose de configurar cada pieza por separado.

Plataformas soportadas y compatibilidad

NeoDLP está diseñado como aplicación realmente multiplataforma, de modo que puedas usarlo prácticamente en cualquier sistema actual sin cambiar de herramienta.

Según la información oficial y la documentación disponible, NeoDLP está disponible para Windows, Linux y macOS, con soporte tanto para arquitecturas x86_64 como ARM64 en la mayoría de los casos:

Windows : soporta Windows 10 y Windows 11 en versiones de 64 bits, incluyendo equipos x86_64 y ARM64 .

: soporta Windows 10 y Windows 11 en versiones de 64 bits, incluyendo . Linux : funciona en la mayoría de distribuciones modernas , con paquetes pensados especialmente para Debian/Ubuntu, Fedora, Arch Linux y también en formato Flatpak para cubrir aún más sistemas.

: funciona en , con paquetes pensados especialmente para Debian/Ubuntu, Fedora, Arch Linux y también en formato Flatpak para cubrir aún más sistemas. macOS: está disponible para macOS 11 y superiores en versiones para procesadores Intel (x64) y Apple Silicon (ARM64); en algunos textos se menciona compatibilidad desde versiones algo anteriores, pero el soporte estable se centra en macOS más modernos.

Conviene tener en cuenta que, aunque la aplicación se empaqueta para muchas plataformas, no todas las builds se prueban de forma exhaustiva. El propio desarrollador lo indica abiertamente: se prioriza lanzar rápido a múltiples sistemas, y algunos paquetes quedan marcados como “untested”.

Funciones principales de NeoDLP como gestor de descargas

La esencia de NeoDLP es ser un descargador de vídeo y audio muy completo y fácil de usar, con una interfaz gráfica que organiza bien todas las opciones de YT-DLP y el resto de componentes.

Entre las características más destacadas de NeoDLP como aplicación de escritorio están:

Descarga desde miles de webs : gracias a YT-DLP, la aplicación es capaz de descargar contenido de más de 2.500 sitios , desde las plataformas clásicas (YouTube, Facebook, Instagram, X/Twitter) hasta páginas mucho menos conocidas.

: gracias a YT-DLP, la aplicación es capaz de , desde las plataformas clásicas (YouTube, Facebook, Instagram, X/Twitter) hasta páginas mucho menos conocidas. Soporte para vídeo suelto y listas de reproducción : puedes bajar tanto vídeos individuales como listas enteras , algo muy útil para canales, cursos, playlists musicales, etc.

: puedes , algo muy útil para canales, cursos, playlists musicales, etc. Calidad y combinaciones de streams : NeoDLP permite elegir presets de calidad (hasta 8K 60fps HDR, cuando la fuente lo permite) o combinar manualmente la pista de vídeo y la de audio que prefieras para obtener justo la versión que necesitas.

: NeoDLP permite elegir o combinar manualmente la pista de vídeo y la de audio que prefieras para obtener justo la versión que necesitas. Formatos variados : la aplicación ofrece descarga en MP4, WEBM, MKV, MP3 y otros contenedores habituales, aprovechando las capacidades de FFmpeg para convertir cuando es necesario.

: la aplicación ofrece descarga en y otros contenedores habituales, aprovechando las capacidades de FFmpeg para convertir cuando es necesario. Subtítulos y pistas de texto : puedes incrustar subtítulos o captions en varios idiomas , seleccionar idiomas preferidos y embebidos, lo que resulta ideal para vídeos educativos o contenido multilingüe.

: puedes , seleccionar idiomas preferidos y embebidos, lo que resulta ideal para vídeos educativos o contenido multilingüe. Metadatos enriquecidos : NeoDLP permite añadir a las descargas información como título, capítulos, miniaturas o datos del canal , lo que facilita tener la biblioteca de vídeos bien organizada.

: NeoDLP permite añadir a las descargas , lo que facilita tener la biblioteca de vídeos bien organizada. Soporte SponsorBlock : la integración con SponsorBlock sirve para marcar o eliminar segmentos del vídeo como anuncios, autopromos o partes prescindibles, según las categorías que quieras filtrar.

: la integración con SponsorBlock sirve para como anuncios, autopromos o partes prescindibles, según las categorías que quieras filtrar. Control de red : desde la propia interfaz puedes configurar proxy, limitación de velocidad de descarga y otros parámetros de red , algo útil si no quieres saturar la conexión o si navegas tras una VPN o red corporativa.

: desde la propia interfaz puedes configurar , algo útil si no quieres saturar la conexión o si navegas tras una VPN o red corporativa. Gestor de descargas: la interfaz principal cuenta con vistas separadas para descargas completadas, descargas en curso y ajustes, lo que permite tener controlado en todo momento qué se está bajando y qué ya está listo.

En conjunto, NeoDLP se convierte en un front-end amigable para un ecosistema de herramientas muy potente, permitiendo que usuarios sin conocimientos técnicos puedan hacer cosas que antes quedaban reservadas a la consola.

Integración con el navegador: extensión NeoDLP

Una de las bazas más interesantes de NeoDLP es su integración con los navegadores basados en Chromium y Firefox, gracias a una extensión oficial que actúa como puente entre la página que estás viendo y la aplicación de escritorio.

Esta extensión NeoDLP tiene como objetivo ofrecer una experiencia muy fluida a la hora de mandar descargas al programa sin tener que copiar y pegar enlaces manualmente. Entre sus funciones se encuentran:

Detección de la URL de la pestaña actual : la extensión es capaz de leer la dirección de la pestaña activa y enviarla directamente a NeoDLP , rellenando automáticamente los campos de búsqueda de la aplicación.

: la extensión es capaz de , rellenando automáticamente los campos de búsqueda de la aplicación. Detección de fuentes de audio/vídeo por menú contextual: al hacer clic derecho sobre un enlace, un elemento multimedia o una selección de texto, aparece una opción del tipo “Buscar con Neo Downloader Plus” , que manda esa información a NeoDLP para procesarla.

por menú contextual: al hacer clic derecho sobre un enlace, un elemento multimedia o una selección de texto, , que manda esa información a NeoDLP para procesarla. Búsqueda rápida por atajo de teclado : pulsando Alt + Shift + Q (atajo que se puede cambiar desde los ajustes del navegador), se lanza una búsqueda inmediata en NeoDLP usando la URL actual, sin necesidad de interactuar con la ventana de la extensión.

: pulsando (atajo que se puede cambiar desde los ajustes del navegador), usando la URL actual, sin necesidad de interactuar con la ventana de la extensión. Otras acciones de búsqueda selectiva: desde el menú contextual del navegador se pueden enviar al programa enlaces concretos o selecciones de texto para que NeoDLP los interprete y ofrezca opciones de descarga.

Es importante tener en cuenta que, para que todo esto funcione, la aplicación NeoDLP debe estar instalada y en ejecución en tu equipo. La extensión por sí sola no descarga nada; es simplemente un intermediario entre el navegador y el programa de escritorio.

El desarrollador ofrece enlaces directos desde la descripción de la extensión a la web oficial y a la página de lanzamientos en GitHub, de donde puedes descargar la última versión compatible con tu sistema.

Requisitos previos y dependencias por sistema operativo

Aunque NeoDLP intenta incluir y configurar por sí mismo la mayor parte de componentes, hay algunas dependencias del sistema que conviene tener en cuenta para evitar problemas al ejecutarlo.

Según la documentación, las necesidades principales por plataforma son:

Windows : se requiere el Microsoft Visual C++ Redistributable 2015 o superior . Si instalas NeoDLP mediante winget, este componente se instalará automáticamente, pero si usas otro método, puedes instalarlo manualmente con el comando winget install Microsoft.VCRedist.2015+.x64 .

: se requiere el . Si instalas NeoDLP mediante winget, este componente se instalará automáticamente, pero si usas otro método, puedes instalarlo manualmente con el comando . macOS : la aplicación se apoya en Xcode Command Line Tools , que suelen venir ya presentes en muchos sistemas. Si tienes problemas, puedes instalarlo manualmente con xcode-select --install para asegurarte de que todas las herramientas necesarias están disponibles.

: la aplicación se apoya en , que suelen venir ya presentes en muchos sistemas. Si tienes problemas, puedes instalarlo manualmente con para asegurarte de que todas las herramientas necesarias están disponibles. Linux: en la mayoría de distribuciones, las dependencias se arrastran automáticamente mediante el gestor de paquetes. Como nota específica, en Fedora se recomienda activar los repositorios rpmfusion free y nonfree antes de instalar el paquete RPM de NeoDLP para disponer de códecs y librerías multimedia. Si prefieres instalar dependencias a mano, la guía oficial detalla los paquetes habituales.

Más allá de esto, NeoDLP ya incluye los binarios necesarios de YT-DLP, FFmpeg, Deno y otros componentes en sus builds oficiales, o bien los descarga y configura automáticamente al primer arranque o durante el proceso de instalación.

Descarga e instalación de NeoDLP en cada plataforma

NeoDLP se distribuye a través de varios canales oficiales, de forma que puedas instalarlo tanto con gestores de paquetería como con scripts o paquetes descargados desde la web.

Las principales opciones de instalación según sistema son:

Plataforma Canal Instrucciones Windows x86_64 / ARM64 WinGet Instalación desde consola con winget install neosubhamoy.neodlp macOS x86_64 / ARM64 Homebrew Instalación mediante brew con brew install neosubhamoy/tap/neodlp macOS x86_64 / ARM64 Script curl-bash Instalación rápida ejecutando curl -sSL https://neodlp.neosubhamoy.com/macos_installer.sh | bash Linux x86_64 / ARM64 (Flatpak) Flathub Instalación como Flatpak con flatpak install flathub com.neosubhamoy.neodlp Linux x86_64 / ARM64 (nativo) Script curl-bash Instalación nativa con curl -sSL https://neodlp.neosubhamoy.com/linux_installer.sh | bash Arch Linux x86_64 / ARM64 AUR Instalación desde AUR, por ejemplo con yay -S neodlp o paru -S neodlp

Además de estos métodos, la web oficial y algunas páginas de descarga de software ofrecen paquetes directos para Windows, macOS (Intel y Apple Silicon) y Linux, tanto en sus versiones recientes (por ejemplo, la versión 0.4.3) como en archivos de versiones antiguas.

NeoDLP se distribuye como software libre y gratuito (FOSS), por lo que puedes usarlo en Windows, macOS y Linux sin coste y, si lo deseas, recurrir al archivo de versiones para descargar builds previas.

Compilar NeoDLP desde el código fuente

Si prefieres tener un control total sobre la build que utilizas, o simplemente te gusta trastear con el código, puedes compilar NeoDLP desde su repositorio oficial en GitHub.

El proceso, de forma resumida, implica estos pasos generales:

Clonar el repositorio en tu máquina: git clone https://github.com/neosubhamoy/neodlp.git . Entrar en el directorio del proyecto: cd neodlp . Instalar las dependencias de Node.js necesarias para la parte de frontend y la integración con Tauri: npm install . Descargar los binarios externos requeridos para tu plataforma (YT-DLP, FFmpeg, etc.): npm run download . Lanzar el proceso de build correspondiente a tu sistema y arquitectura, siguiendo los comandos específicos indicados en la documentación del proyecto. Esperar al final de la compilación: puede llevar entre 5 y 10 minutos. Es posible que aparezca un mensaje de error relacionado con la clave de firma ( TAURI_SIGNING_PRIVATE_KEY ), pero se aclara que se puede ignorar si solo quieres el build local. Los paquetes generados se encontrarán dentro de src-tauri/target/release/bundle .

El proyecto invita expresamente a participar enviando pull requests con descripciones claras de los cambios. Eso sí, se avisa de que las PR sin una explicación adecuada se rechazarán para mantener cierto orden en el desarrollo.

Proyecto abierto, comunidad y soporte

NeoDLP es un proyecto totalmente abierto y bajo licencia MIT, tanto en su aplicación de escritorio como en la web oficial. Esto implica que cualquier persona puede usar, modificar, redistribuir e incluso integrar el código en proyectos comerciales, siempre que se conserve el archivo de licencia.

El desarrollador anima activamente a los usuarios a colaborar, reportar errores y proponer nuevas funciones. Para ello se facilitan varios canales de contacto:

GitHub Issues : es el método recomendado para informar de fallos, solicitar mejoras o plantear cambios . Existen plantillas de informe para facilitar la tarea.

: es el método recomendado para . Existen plantillas de informe para facilitar la tarea. Correo electrónico : se ha habilitado la dirección support@neodlp.neosubhamoy.com para quienes prefieran usar listas de correo o no se manejen bien con GitHub, aunque se pide seguir las plantillas al plantear bugs o nuevas características.

: se ha habilitado la dirección para quienes prefieran usar listas de correo o no se manejen bien con GitHub, aunque se pide seguir las plantillas al plantear bugs o nuevas características. Comunidad en Reddit: el subreddit r/NeoDLP sirve como punto de encuentro para preguntas generales, comentarios de usuarios, experiencias y discusiones en torno a NeoDLP.

Además, en la web oficial se agrupan enlaces a los repositorios, canales de distribución oficiales y proyectos relacionados, de forma que tengas siempre a mano las fuentes fiables para descargar o consultar información.

El autor deja claro que NeoDLP es y seguirá siendo gratuito y de código abierto, pero también reconoce que el desarrollo consume tiempo, esfuerzo y dinero. Por eso, invita a quienes puedan permitírselo a realizar pequeñas donaciones para ayudar a mantener y mejorar el proyecto. Incluso una aportación pequeña puede marcar la diferencia en la continuidad del desarrollo.

Versión, cambios recientes y seguridad de uso

Entre la información disponible en sitios de descarga se destaca la versión 0.4.3 de NeoDLP, con paquetes para Windows 64 bits, macOS Intel, macOS Apple Silicon y Linux 64 bits, todos con tamaños muy similares, en torno a los 140 MB.

En las notas de esta versión se mencionan, entre otros puntos, la incorporación de soporte para Linux Flatpak. Debido al sandbox tan estricto de este formato, algunas funciones no están disponibles o se comportan de manera diferente; en la propia app se puede consultar más detalle en la sección “Settings > Info > Health Check”, donde se indican las capacidades activas y posibles limitaciones.

Respecto a la seguridad, en foros y presentaciones se ha planteado la duda de si NeoDLP es una herramienta segura para el usuario. El propio desarrollador responde que sí lo es, y que cualquier persona puede auditar el código al estar publicado en GitHub bajo licencia MIT. Además, se citan conversaciones y debates públicos donde se comenta este tema, insistiendo en la transparencia y en el carácter abierto del proyecto.

La combinación de una licencia permisiva, código accesible y comunidad activa ayuda a generar confianza en el usuario, que no depende de un software opaco, sino de un programa cuya evolución puede seguirse al detalle.

Todo este conjunto de características, sumado al soporte multiplataforma, la integración con el navegador, el uso de tecnologías como YT-DLP, FFmpeg, Deno o Aria2 y su condición de proyecto libre con comunidad y desarrollo activo, hace que NeoDLP sea una opción muy sólida para quienes quieren controlar sus descargas de vídeo y audio sin complicarse la vida con la línea de comandos, pero sin renunciar a prestaciones avanzadas habituales en herramientas mucho más técnicas.