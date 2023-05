Neeva cierra su motor de búsqueda para centrarse en la IA

Google es el rey de las búsquedas por Internet, no es ningún secreto. Está en la mayoría de navegadores web como motor de búsqueda por defecto, y en donde no lo está, muchos usuarios, los que saben cómo hacerlo, vuelven a Google. Hay empresas que pretenden plantarle cara, como Microsoft con Bing, Brave Technologies con Brave Search o DuckDuckGo con su propio buscador, pero poco tienen que hacer si no proponen algo diferente. Por ejemplo, mayor privacidad, algo que prometía Neeva y estuvo cumpliendo, pero menos de dos años.

La compañía se presentó en 2021, y tenía tan buena pinta, por lo menos en cuanto a la privacidad, que incluso Vivaldi lo añadió como opción por defecto en su v4.2. Es decir, la opción incluida por defecto, no que fuera el motor de búsqueda por defecto. Lo que está pasando es que literalmente todos nos estamos dando cuenta de que las búsquedas y el uso de Internet en general está cambiando. En poco más de seis meses, OpenAI ha demostrado que la inteligencia artificial es la nueva dirección.

Neeva se presentó hace unos dos años

Desde ayer sábado 20 de mayo, al entrar a neeva.com vemos lo que aparece en la captura de cabecera: cerrará el 2 de junio, dentro de menos de dos semanas. No tengo claro que cierre del todo, ya que la compañía seguirá existiendo, pero su motor de búsqueda sí va a dejar de existir. Tal y como publican Sridhar Ramaswamy y Vivek Raghunathan, una cosa es crear un motor de búsqueda, y otra muy diferente es convencernos de que cambiemos.

Da igual que nos expliquen los beneficios, y que es fácil cambiar de un motor a otro, y que incluso a principios de este años hayan añadido una opción que muestra respuestas a nuestras búsquedas. Esto lo sabe WhatsApp mejor que nadie: hacernos cambiar es muy difícil, aunque Telegram, por poner un ejemplo, le dé mil vueltas.

El próximo paso será subirse al carro de las inteligencias artificiales, pero de lleno, y no como parte de un buscador. No tienen claro qué van a hacer, pero sí que deberían usar lo aprendido en el terreno de las búsquedas y LLM para su próximo producto/proyecto. Y esto de hacer borrón y cuenta nueva, a mí me parece bien. Otros, como DuckDuckGo o Brave Search, presas del pánico han hecho poco más que poner en negrita las respuestas a nuestras preguntas, pero todo dentro de los resultados del buscador.

Devolución de suscripciones

Para los usuarios Premium de Neeva, dicen que recibirán un importe que dependerá de lo que no hayan llegado a usar desde el momento del pago. Los usuarios de iOS deberán ir a reportaproblem.apple.com para pedir el reembolso.

Queda por ver qué nos terminan ofreciendo, pero una cosa está clara: Internet, por lo menos la parte en la que obtenemos la información, ya no es lo que era…