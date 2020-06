Hace muchos años, antes de la llegada de WhatsApp y otras muchas aplicaciones, para compartir archivos confiábamos en el Bluetooth. El problema es que no es, o por lo menos no lo era en el pasado, tan seguro como otras tecnologías. Por ese motivo, en teoría, compañías como Apple lo restringieron desde el principio para compartir, no así para realizar ciertas conexiones. La compañía de la manzana lanzó una alternativa que llamó AirDrop y que se basa en el WiFi, y Google ha creado Nearby Sharing que promete funcionar de una manera muy similar.

Los usuarios de Android miraban la función de Apple de reojo y se preguntaban por qué Google no tenía nada parecido para ellos. Entonces, a principios de este año, la compañía del buscador más usado del planeta presentó (vía xde-developers.com) Nearby Sharing, algo que muchos pensaron que funcionaría sólo para dispositivos de Google, más concretamente entre dispositivos Android. Pero esto no tenía mucho sentido, empezando porque la compañía también desarrolla Chrome OS y terminando porque, bueno, a Google le gusta mucho saber cómo nos movemos.

Nearby Sharing, un AirDrop para dominarlos a todos

Teniendo en cuenta lo anterior, no sorprende que la compañía planee que su Nearby Sharing este disponible para todo el mundo, lo que incluye los usuarios de Windows, macOS, sus Chrome OS y Android y para nosotros, los usuarios de Linux. En un principio, no se ha mencionado ningún sistema operativo de Apple basado en iOS (que son iOS -a partir del martes podría pasar a llamarse iPhoneOS-, iPadOS, tvOS y watchOS) pero, si Apple no pone restricciones, también debería ser compatible tarde o temprano.

Lo malo es que Nearby Sharing aún no funciona. Sí ha aparecido en la última versión de para desarrolladores (Canary) de Chrome OS y se puede acceder a ella desde chrome://flags. Ahora nos ofrece la opción de activar Nearby Sharing para «compartir contenido entre dispositivos Mac, Windows, Linux y Chrome OS«. Por lo tanto, la única duda es la de si será compatible con los dispositivos móviles de Apple; el resto de sistemas sí lo serán.

En cuanto lo lancen, falta por ver cómo funciona. Quien ha probado el AirDrop de Apple sabe perfectamente que funciona de manera eficaz y rápida, algo que no podemos decir de otras opciones como Sharedrop, lo que también pretende funcionar como la propuesta de Apple, pero que no puede competir en cuanto a velocidad. Si Google consigue implementarlo bien, seguro que se convertirá en la mejor opción del mundo para compartir archivos con dispositivos cercanos… aunque iOS se quedara fuera.