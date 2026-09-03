Si estás harto de que tu ordenador se quede corto al intentar ejecutar los últimos títulos o te peleas con la configuración de Linux, tienes que echarle un ojo a NawaOS. Se trata de una propuesta fresca y potente que busca eliminar las barreras entre el hardware modesto y el gaming de alto rendimiento, permitiendo que cualquier entusiasta de los videojuegos pueda jugar sin complicaciones.

Este sistema no es solo una capa estética, sino que ha sido desarrollado por Ahmed Abdulla con la idea de ofrecer un rendimiento puro. Al basarse en la estabilidad de Debian, logra un equilibrio envidiable entre solidez y velocidad, convirtiéndose en la opción ideal tanto para quienes quieren revivir un PC antiguo como para aquellos que buscan exprimir hasta el último hercio de una máquina moderna.

¿Qué hace que NawaOS sea diferente?

Lo que realmente mola de esta distribución es que es ultra-ligera. Mientras que otros sistemas devoran la memoria, NawaOS puede funcionar con apenas 2GB de RAM, aunque para una experiencia óptima se recomienda contar con 4GB y unos 25GB de almacenamiento en disco. Además, utiliza un entorno de escritorio Cinnamon personalizado con el tema Arc Dark, lo que le da un aspecto elegante, oscuro y, sobre todo, libre de software innecesario o bloatware.

Todo listo para jugar desde el primer minuto

Olvídate de pasar horas instalando dependencias o peleándote con la terminal. NawaOS implementa un concepto de Gaming Out-of-the-Box, lo que significa que ya viene equipado con las herramientas imprescindibles: Steam (con Proton) para los títulos modernos, similar a lo que ofrece SteamOS Beta de Valve, Lutris y Wine para garantizar la compatibilidad con juegos de Windows, y RetroArch para los amantes de la nostalgia y el retrogaming.

Pero no solo se han centrado en jugar. Si te mola el streaming o crear contenido, el sistema ya trae OBS Studio preinstalado, así que puedes empezar a transmitir tus partidas al instante. Además, el soporte para periféricos es total, reconociendo de forma nativa los mandos de PlayStation y Xbox sin tener que configurar nada raro.

Guía de instalación y verificación

Para poner en marcha NawaOS 2.0, solo necesitas descargar la ISO y grabarla en un pendrive USB. Un detalle importante es que debes entrar en la BIOS de tu equipo y desactivar el Secure Boot antes de arrancar el USB. Una vez ahí, puedes probar el sistema en modo live antes de decidirte a instalarlo definitivamente en tu disco duro.

Para asegurarte de que la descarga no ha tenido errores, es fundamental verificar la huella SHA-256. El valor correcto es 658ed77bd2895cf34c9c64e1cc14ab2c7c295fe307a437f92931dabb22ad9f9f . Dependiendo de tu sistema operativo, puedes usar estos comandos:

En Windows: certutil -hashfile NawaOS-Gaming-2.0.iso SHA256

En Linux: sha256sum NawaOS-Gaming-2.0.iso

Al ser un proyecto de código abierto y gratuito, NawaOS se posiciona como una herramienta democrática que permite disfrutar de la potencia de Linux sin las complicaciones técnicas habituales, uniendo la compatibilidad de Windows con la ligereza de Debian en un paquete optimizado para el ocio digital.